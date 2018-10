Singapur - O postup i o naději budou hrát české tenistky v úterních zápasech na Turnaji mistryň. Zatímco Karolína Plíšková už si může v Singapuru zajistit účast v semifinále, Petra Kvitová bude odvracet hrozbu předčasného konce již po základní skupině.

Nejprve čeká Kvitovou souboj poražených hráček z úvodních zápasů s obhájkyní titulu Dánkou Caroline Wozniackou. Plíšková pak nastoupí proti Ukrajince Elině Svitolinové.

Šestadvacetiletá Plíšková postoupí do semifinále jako vítězka Bílé skupiny v případě výhry a porážky Kvitové s Wozniackou, což by znamenalo konce nadějí pro současnou českou jedničku. Plíškové zajistí postup i dvousetová výhra nad Svitolinovou společně s vítězstvím Kvitové ve třech sadách nad Wozniackou.

Plíšková se nepovažuje za favoritku skupiny. "Beru to zápas od zápasu. Už mám zkušenosti a vím, že musím rychle zapomenout na to, co bylo," řekla loňská semifinalistka turnaje po nedělní výhře nad Wozniackou.

Vzájemnou bilanci se Svitolinovou má 5:2, letos se střetly jen na úvod sezony v Brisbane. "Má podobný styl jako Wozniacká. Musím čekat hodně výměn, hodně toho vyběhá. Bude to těžké, velká bitva," uvedla Plíšková.

Kvitovou čeká proti Wozniacké zápas o naději. S Dánkou se na okruhu potkává alespoň jednou každou sezonu už deset let a vyhrála osm z 13 zápasů. "Jsme vlastně stejný ročník," usmála se Kvitová po dnešním tréninku.

"Přijde mi, že se moc nezměnila. U ní to je o tom, jak to má nastavené v hlavě. Fyzicky je vždycky připravená dobře. Ona nezkazí a může hrát tři hodiny, což je podobné. Akorát už sem tam někdy zkazí, když si úplně nevěří. To je jediný rozdíl v průběhu těch deseti let," řekla Kvitová o Wozniacké.

Doufala, že udělá méně chyb než v souboji se Svitolinovou. "Budu muset chodit na síť. Nebudu muset tolik riskovat, protože mi přijde, že ona z úderů tolik neublíží jako Elina," uvedla Kvitová. Její kouč Jiří Vaněk dodal: "Jede se dál. Teď už není kam uhnout. Proto jsme sem přijeli. Péťa je v pohodě."

Na tréninku na Kvitovou hodně mluvil a ukazoval údery. "Jako normálně. První zápas se trošku nepovedl a Péťa se potřebuje co nejdřív pozitivně připravit. Pořád se ještě nic neděje a je na ní vidět, že po zápase nepanikařila. Dopadlo to takhle, ale ještě není konec," věří Vaněk.

Pokud Kvitová dokáže Wozniackou porazit a Plíšková by prohrála se Svitolinovou, pak by ve čtvrtek došlo na český duel o postup. "Pro obě by to bylo těžké a velká bitva," řekl Vaněk, který před Kvitovou koučoval právě Plíškovou.