Plíšková má po skreči Andreescuové na Turnaji mistryň první výhru

Šen-čen (Čína) - Karolína Plíšková má na Turnaji mistryň první výhru. Pomohlo jí k ní zranění vítězky US Open Biancy Andreescuové, která po prohraném prvním setu 3:6 zápas vzdala. Kanadská tenistka si ve třetím gamu pochroumala levé koleno.

Plíšková tak v Šen-čenu udržela naději na postup z Fialové skupiny, utká se o něj v pátek v přímém souboji s Rumunkou Simonou Halepovou. Ta dnes prohrála 5:7 a 3:6 s obhájkyní titulu Elinou Svitolinovou, která si tak zajistila semifinále.

Světová dvojka Plíšková, jež hrála semifinále Turnaje mistryň v posledních dvou ročnících v Singapuru, po prohře se Svitolinovou nevstoupila dobře ani do zápasu s Andreescuovou. Po vlastních chybách přišla o první podání a prohrávala 0:2.

Ve třetí výměně třetího gamu ale přišel rozhodující okamžik. Andreescuové se podlomilo koleno, když se natahovala po servisu české tenistky, a s bolestivou grimasou hned odkulhala na lavičku. Po ošetření se silně zabandážovaným kolenem zkusila pokračovat, ale její pohyb nebyl optimální. Když v osmé hře ztratila podání a následně prohrála první set, zápas skrečovala.

Je tak nepravděpodobné, že by nastoupila k závěrečnému utkání ve skupině proti Svitolinové. To ale v postupové matematice nehraje roli. O postup si to v pátek rozdají Plíšková a Halepová. Rumunská tenistka vyhrála sedm z deseti dosavadních vzájemných duelů, letos mají bilanci vyrovnanou 1:1.

Dnes Halepová nestačila na nasazenou osmičku Svitolinovou, která může na Turnaji mistryň získat první letošní titul. V prvním setu vedla Ukrajinka 3:0, ale Halepová vyrovnala na 3:3. Rozhodl 12. game, v němž wimbledonská vítězka neuhrála při vlastním podání ani fiftýn.

V druhé sadě jako první zaváhala Svitolinová, ale hned vzápětí získala ztracený brejk zpět a servis nezvykle často chybující Halepové prolomila další čistou hrou i za stavu 4:3. Následně odvrátila dva brejkboly a po hodině a 40 minutách proměnila první mečbol.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mistryň v Šen-čenu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů):

Dvouhra - Fialová skupina:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Andreescuová (5-Kan.) 6:3 skreč, Svitolinová (8-Ukr.) - Halepová (4-Rum.) 7:5, 6:3.

Tabulka:

1. Svitolinová 2 2 0 4:0 2 2. Plíšková 2 1 1 2:2 1 3. Halepová 2 1 1 2:3 1 4. Andreescuová 2 0 2 1:4 0

Čtyřhra - Červená skupina:

Mertensová, Sabalenková (1-Belg./Běl.) - Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching (5-Tchaj-wan) 7:6 (7:5), 6:4.

Tabulka:

1. Mertensová, Sabalenková 2 1 1 3:2 1 2. Babosová, Mladenovicová 1 1 0 2:1 1 3. Grönefeldová, Schuursová 1 1 0 2:1 1 4. Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching 2 0 2 1:4 0

Čtvrteční program Turnaje mistryň v Šen-čenu (Čína):

9:00 Krejčíková, Siniaková (6-ČR) - Stosurová, Čang Šuaj (7-Austr./Čína), 11:30 Bartyová (1-Austr.) - Kvitová (6-ČR), 13:00 Bertensová (9-Niz.) - Bencicová (7-Švýc.), 14:30 Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína).

Turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 5,791.280 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Thiem (5-Rak.) - Raonic (Kan.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:4, Shapovalov (Kan.) - Fognini (11-It.) 3:6, 6:3, 6:3, Garín (Chile) - Isner (15-USA) 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).