Plíšková je ve finále, Krejčíková se Siniakovou mají titul

Brisbane (Austrálie) - Tenistka Karolína Plíšková může znovu začít sezonu titulem v Brisbane. Světová dvojka v dnešním semifinále odvrátila v duelu s Naomi Ósakaovou z Japonska mečbol a čtvrtou hráčku žebříčku porazila 6:7, 7:6 a 6:2. Ve finále se střetne s Američankou s Madison Keysovou, jež v prvním semifinále otočila utkání s Petru Kvitovou a porazila ji 3:6, 6:2 a 6:3.

Sedmadvacetiletá Plíšková bude usilovat o první obhajobu na okruhu WTA a 16. titul v kariéře. V minulé sezoně se radovala z triumfu pětkrát.

Plíšková vydřela postup přes Ósakaovou v bitvě trvající dvě hodiny a 48 minut. "Byl to asi nejlepší zápas, co jsem tady odehrála, a asi i nejdelší," řekla na kurtu Plíšková, které se v Brisbane daří. Titul tam slavila loni i v roce 2017 a s šestnácti vyhranými zápasy je nyní nejúspěšnější hráčkou turnaje.

Obě hráčky skvěle podávaly, proto se v prvním setu hrál tie-break, který získala Japonka poměrem 12:10. Ve druhé sadě přišla jako první o servis Plíšková, která udělala za stavu 5:5 při brejkbolu dvojchybu. Ósaková poté podávala na výhru, ale při mečbolu trefila síť a Plíšková se nastartovala k obratu.

Češka využila faktu, že byla soupeřka po nevyužitém mečbolu rozhozená. Tie-break vyhrála 7:3 a na úvod rozhodující sady jí vzala podání. Za stavu 3:2 se dostala z nepříznivého skóre 0:40 při svém servisu a vzápětí vzala čistou hrou podání Ósakaové. Ještě měla problém zápas dokončit, po dvou mečbolech odvracela tři brejkboly, ale nakonec využila třetí mečbol, při kterém returnovala soupeřka do autu.

"Bylo to o malých šancích. Ve druhém setu jsem se udržela ve hře, měla jsem štěstí při mečbolu, ale pořád jsem bojovala a vyšlo to," uvedla Plíšková, která hraje první turnaj pod vedením nové trenérské dvojice. Hlavním koučem je Venezuelan Daniel Vallverd|u, kterému asistuje Ukrajinka Olga Savčuková.

S třináctou hráčkou světa Keysovou se Plíšková dosud nestřetla. "Je to jediná hráčka ze špičky, s kterou jsem nehrála, ale hodněkrát jsem ji viděla. Bude to určitě dobrý a těžký zápas," řekla rodačka z Loun Plíšková.

Kvitová utkání s Keysovou výborně rozjela. Vedla 3:0 a proměnila čtvrtý setbol na 6:3. Druhý set začala brejkem a po svém servisu měla náskok 2:0, ale poté ztratila sedm her za sebou. Nemohla se trefit do prvního servisu a Keysové vycházela riskantní hra. V rozhodující sadě Kvitová dvakrát získala zpět brejk. Na sedmou ztrátu servisu v utkání už ale neodpověděla a Američanka zápas po dvou hodinách hry uzavřela.

"Měla jsem šance, ale bylo to náročné po psychické stránce. Ona byla silná, hrála hodně dobře," řekla Kvitová na tiskové konferenci. S rozjezdem sezony ale je spokojena. "Dost. Odvážím si odsud hodně pozitivního. Nejsem zraněná," usmála se. Před grandslamovým Australian Open, kde bude obhajovat finále, hraje příští týden nový turnaj v Adelaide.

O titul ve čtyřhře si v Brisbane zahraje světová deblová jednička Barbora Strýcová. Se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu zdolaly v semifinále ukrajinsko-čínský pár Nadija Kičenoková, Jang Čao-süan 7:6 a 6:3. Ve finále se nejvýše nasazené střetnou s domácí Ashleigh Bartyovou a Nizozemkou Kiki Bertensovou

Krejčíková se Siniakovou zahájily sezonu ziskem titulu v Šen-čenu

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vstoupily do sezony ziskem pátého společného deblového titulu. České fedcupové reprezentantky dnes porazily ve finále turnaje v čínském Šen-čenu domácí dvojici Tuan Jing-jing, Čeng Saj-saj 6:2, 3:6, 10:4.

Nasazené dvojky Krejčíková se Siniakovou v souboji o titul ztratily na turnaji poprvé set, ale díky jasně vyhranému super tie-breaku je to mrzet nemuselo. V Šen-čenu vyhrály na druhý pokus - před dvěma lety na začátku své obnovené spolupráce ještě ve finále neuspěly, poté však získaly grandslamové tituly v Paříži a ve Wimbledonu. Loni společně triumfovaly v Torontu a Linci.

Ve dvouhře vyhrála první turnaj v kariéře ruská tenistka Jekatěrina Alexandrovová. Přemožitelka Siniakové z prvního kola porazila ve finále 6:2, 6:2 Rusku reprezentující Kazachstán Jelenu Rybakinovou, která v pátečním semifinále vyřadila Kristýnu Plíškovou. Alexandrovová navázala na měsíc staré vítězství nad Rybakinovou z české extraligy.

Williamsová si v Aucklandu zahraje o dva tituly

Bývalá světová jednička Serena Williamsová si zahraje na turnaji v Aucklandu o titul ve dvouhře i ve čtyřhře. Americká tenistka deklasovala v semifinále mladou krajanku Amandu Anisimovovou 6:1, 6:1 a o první turnajový triumf po mateřské pauze se utká s další Američankou Jessicou Pegulaovou. Ta nečekaně vyřadila Dánku Caroline Wozniackou, s níž je Williamsová ve finále čtyřhry.

Osmnáctiletá Anisimovová ještě nebyla na světě, když o dvacet let starší Williamsová získala první z 23 grandslamových titulů, a o duelu s legendou snila. První střetnutí se ale pro ni změnilo v noční můru, kurt v největším novozélandském městě opouštěla po 45 minutách.

"Věděla jsem, že hraju proti velmi dobré tenistce, takže jsem k tomu musela přistoupit velmi vážně. Byl to jeden z těch dnů, kdy vám vychází všechno. Mám z toho velmi dobrý pocit, protože jsem na to hodně let pořádně dřela," uvedla po suverénním výkonu Williamsová.

Jedna z nejlepších tenistek historie má v Aucklandu na dosah první titul po téměř třech letech. Naposledy zvedla nad hlavu trofej v lednu 2017 na Australian Open, kde už byla těhotná. Po zářijovém porodu dcery Alexis Olympie hrála v minulých dvou sezonách dvě finále ve Wimbledonu, dvě na US Open a jednou v Torontu, ale 73. turnajového triumfu se zatím nedočkala.

Šanci bude mít v neděli proti 82. hráčce světa Pegulaové. Pětadvacetiletá Američanka nečekaně ukončila cestu turnajem pro Wozniackou, jež po Australian Open skončí s tenisem. Bývalá světová jednička z Dánska na svém předposledním turnaji v kariéře vypadla po porážce 6:3, 4:6 a 0:6.

Nedočkala se tak vysněného finále proti kamarádce Williamsové, s níž si alespoň zahraje o titul ve čtyřhře. Hvězdný pár vyzve v neděli americkou dvojici Asia Muhammadová, Taylor Townsendová.

Tenisový turnaj žen v Brisbane

(tvrdý povrch, dotace 1,5 mil. dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Ósakaová (3-Jap.) 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 6:2, Keysová (8-USA) - Kvitová (5-ČR) 3:6, 6:2, 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Sie Šu-wej, Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) - Kičenoková, Jang Čao-süan (Ukr./Čína) 7:6 (7:3), 6:3.

Tenisový turnaj žen v Šen-čenu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 775.000 dolarů)

Dvouhra - finále:

Alexandrovová (5-Rus.) - Rybakinová (7-Kaz.) 6:2, 6:4.

Čtyřhra - finále:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Tuan Jing-jing, Čeng Saj-saj (3-Čína) 6:2, 3:6, 10:4.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu

(tvrdý povrch, dotace 275.000 dolarů)

Dvouhra - semifinále:

S. Williamsová (1-USA) - Anisimovová (3-USA) 6:1, 6:1, Pegulaová (USA) - Wozniacká (5-Dán.) 3:6, 6:4, 6:0.