Plíšková je v semifinále Wimbledonu, Muchová končí

Londýn - Karolína Plíšková si poprvé zahraje semifinále na trávě ve Wimbledonu. Česká tenistka ve čtvrtfinále pod zataženou střechou na kurtu číslo 1 přehrála Švýcarku Viktoriji Golubicovou suverénně dvakrát 6:2. Napodobit ji nedokázala Karolína Muchová, která podlehla bývalé šampionce Angelique Kerberové z Německa za hodinu a čtvrt 2:6, 3:6. Stejně jako při svém debutu v hlavní soutěži v roce 2019 Muchová skončila ve čtvrtfinále.

Turnajová osmička Plíšková se o postup do finále ve čtvrtek utká s druhou nasazenou Arynou Sabalenkovou. Běloruská tenistka vyřadila Tunisanku Ons Džabúrovou 6:4, 6:3.

V grandslamovém semifinále je Plíšková počtvrté v kariéře. Stejně daleko se dostala na Australian Open 2019, na Roland Garros 2017 a o rok dříve i na US Open, kde si zahrála finále.

"Jsem superšťastná, že jsem poprvé v semifinále Wimbledonu. Musela jsem tvrdě pracovat, abych se dostala na tenhle dvorec," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu.

"Skóre vypadá jednoduše, ale na konci to bylo ošidné. Nebyl to snadný zápas," řekla. Cestou do semifinále neztratila ani set. "To je pravda," přitakala s úsměvem a pokračovala: "Ani jsem na to nemyslela. Cítila jsme se dobře už před turnajem a tady se zlepšuju každým zápasem."

V první hře utkání zahlásil Plíškové čárový rozhodčí chybu nohou při druhém podání, což znamenalo dvojchybu a shodu. Češka na to zareagovala esem a od té doby při svém podání převážně dominovala. Své gamy získávala hravě. Na výměny docházelo většinou jen při servisu Švýcarky, kterou Plíšková dostávala razantními údery pod tlak a první set získala jistě 6:2.

Plíšková dál výtečně podávala a měla i dobrou mezihru. Včas reagovala na pokusy Golubicové o zkrácení a vyhrávala i dlouhé výměny. Po jedné z nich doběhla míč za sítí, poslala ho křížně zpět a za potlesku fanoušku zvedla zaťatou pěst do vzduchu.

Jediný problém při svém servisu měla znovu až ve druhém setu za stavu 4:2. Podruhé jí zahlásil rozhodčí chybu nohou, ale brejkbol odvrátila přímým bodem z podání. Švýcarka vycítila šanci, měla další dva brejkboly, ale Plíšková si pokaždé pomohla servisem. Vzápětí při podání Golubicové proměnila čtvrtý mečbol a postoupila za hodinu a jednadvacet minut.

"Bylo to skoro perfektní. Našla bych pár chyb, ale dělala jsem, co jsem potřebovala, abych ji porazila. Byla jsem soustředěná, nedala jsem jí lehké míče a čas. Zvládla jsem i pár vyrovnaných momentů," řekla Plíšková na tiskové konferenci. "Zatažená střecha mi taky pomohla, tyhle podmínky mi seděly."

Devatenáctá nasazená Muchová, jež si semifinále zahrála na úvodním grandslamu sezony na Australian Open, hrála s obvázaným levým stehenním svalem. Od úvodních výměn narážela na skvělou obranu Kerberové a první set ztratila poměrně snadno.

Ve druhém přitlačila, dokázala donutit vítězku Wimbledonu z před tří let k chybám a získala brejk na 2:1. V další hře ale při svém servisu zisk výhody nepotvrdila a Němka znovu získala sebevědomí. Muchová opět narážela na skvělý pohyb soupeřky a už se nedokázala prosadit.

"Nebyla jsem dost trpělivá a spěchala jsem. Měla jsem hodně brejkbolů, ale nedokázala je využít a ona při nich zahrála solidně. Já spěchala a chybovala," řekla Muchová. "Jsem spokojená, ale na druhou stranu jsem chtěla víc, takže jsou mé pocity smíšené," konstatovala.

Světová dvojka Medveděv vypadl v osmifinále s Hurkaczem

Druhý hráč světa Daniil Medveděv z Ruska vypadl v osmifinále tenisového Wimbledonu. V All England Clubu nezvládl dohrávku zápasu, který byl v pondělí přerušen kvůli dešti, a Hubertu Hurkaczovi z Polska podlehl 6:2, 6:7, 6:3, 3:6 a 3:6.

Medveděv utkání s Hurkaczem rozehráli o den dříve, ale za stavu 4:3 pro polského tenistu ve čtvrtém setu bylo přerušeno. Osmnáctý hráč světa se s pauzou srovnal lépe a favorizovanému soupeři dnes dovolil jen tři gamy.

"Druhý den jsem zápas dohrával poprvé. Proto jsem se na to připravoval s trenérem i fyzioterapeutem, abych hrál lépe než včera," řekl v rozhovoru na kurtu polský tenista.

Čtyřiadvacetiletý Hurkacz čtvrtý i pátý set vyhrál 6:3 a poprvé v kariéře postoupil na grandslamu do čtvrtfinále, ve kterém vyzve osminásobného wimbledonského šampiona Rogera Federera ze Švýcarska. Jeho dosavadním maximem na turnajích velké čtyřky byla jedna účast v třetím kole.

"Roger je obrovskou hvězdou tenisu. Kvůli tomu, kolik vyhrál titulů, jak hraje, protože je obrovskou inspirací pro spoustu lidí. Hrát proti němu bude super. Jen doufám, že alespoň pár lidí bude fandit i mně," prohlásil Hurkacz.

Pětadvacetiletý Medveděv si sice postupem do osmifinále stanovil osobní wimbledonské maximum, nepotvrdil ale letošní grandslamovou formu. Na Australian Open došel až do finále a na Roland Garros byl ve čtvrtfinále.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber)

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Hurkacz (14-Pol.) - Medveděv (2-Rus.) 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Golubicová (Švýc.) 6:2, 6:2, Kerberová (25-Něm.) - Muchová (19-ČR) 6:2, 6:3, Sabalenková (2-Běl.) - Džabúrová (21-Tun.) 6:4, 6:3.