Plíšková je v Římě znovu ve finále, Djokovič a Nadal se utkají o titul

Řím - Tenistka Karolína Plíšková si na turnaji v Římě potřetí za sebou zahraje o titul. Devětadvacetiletá česká hráčka si v dnešním semifinále poradila 6:1, 3:6 a 6:2 s Petrou Martičovou z Chorvatska. První tenista světa Novak Djokovič postoupil do semifinále po výhře 4:6, 7:5 a 7:5 nad Stefanosem Tsitsipasem z Řecka.

Plíšková získala první set za 28 minut, ale na postup se nakonec ještě nadřela. Martičová se zvedla, vyrovnala a v rozhodující sadě dokázala smazat ztrátu 0:2. Poté už jí devátá hráčka světa nedovolila ani bod.

V Římě se tak Plíšková představí potřetí za sebou ve finále. V roce 2019 zvítězila, loni své dosud poslední finále kvůli zranění nedohrála. O sedmnáctý turnajový titul v kariéře si v neděli zahraje proti Ize Šwiatekové z Polska. Mužské finále obstarají dva nejvýše nasazení hráči Novak Djokovič ze Srbska a Španěl Rafael Nadal.

"Myslím, že se také tento týden trochu trápila. Ale když vyhrajete zápasy z mečbolů, dodá vám to sílu. Stalo se to jí, stalo se to mně," připomněla Plíšková svou vydřenou čtvrtfinálovou výhru nad Jelenou Ostapenkovou i únik Šwiatekové ze dvou mečbolů Barboře Krejčíkové v osmifinále. "Je to šampionka Roland Garros. Nebude to jednoduché," dodala česká tenistka.

Šwiateková dnes musela odehrát dva zápasy, protože páteční program narušil déšť. Ve čtvrtfinále nejprve porazila 6:2 a 7:5 dvojnásobnou šampionku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny a poté si poradila 7:6 a 6:3 s Američankou Cori Gauffovou.

Dva zápasy dnes musel odehrát i první muž světového žebříčku Djokovič, který po velkém boji zvládl dohrávku čtvrtfinále. Obhájce titulu do semifinále prošel po výhře 4:6, 7:5 a 7:5 nad Stefanosem Tsitsipasem z Řecka. Zápas byl v pátek kvůli dešti přerušen za stavu 6:4 a 2:1 pro Tsitsipase, který měl navíc výhodu brejku. Djokovič však utkání dokázal otočit, přestože ve druhé sadě prohrával 2:4 a ve třetí pak 1:3.

V semifinále Djokovič, který v Římě může získat šestý titul, nastoupil proti Lorenzu Sonegovi. První domácí semifinalista po 14 letech srbského favorita trápil, v druhé sadě odvrátil dva mečboly, ale nakonec prohrál 3:6, 7:6, 2:6.

V úvodním semifinále druhý nasazený Rafael Nadal porazil dvakrát 6:4 Reillyho Opelku z USA. Čtyřiatřicetiletý Španěl postoupil v Římě do dvanáctého finále a bude usilovat o desátý titul. V obou statistikách je rekordmanem turnaje.

První deblové finále v kariéře na okruhu WTA si zahraje Markéta Vondroušová. S Francouzkou Kristinou Mladenovicovou porazily v semifinále rumunsko-italskou dvojici Irina-Camelia Beguová, Sara Erraniová 6:2, 6:3.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 2,082.960 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (1-Srb.) - Tsitsipas (5-Řec.) 4:6, 7:5, 7:5, Sonego (It.) - Rubljov (7-Rus.) 3:6, 6:4, 6:3.

Semifinále:

Djokovič - Sonego 6:3, 6:7 (5:7), 6:2, Nadal (2-Šp.) - Opelka (USA) 6:4, 6:4.

Ženy (dotace 1,577.613 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Šwiateková (15-Pol.) - Svitolinová (5-Ukr.) 6:2, 7:5.

Semifinále:

Karolína Plíšková (9-ČR) - Martičová (Chorv.) 6:1, 3:6, 6:2, Šwiateková - Gauffová (USA) 7:6 (7:3), 6:3.

Čtyřhra - semifinále:

Mladenovicová, Vondroušová (Fr./ČR) - Erraniová, Beguová (It./Rum.) 6:2, 6:3.