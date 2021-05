Plíšková je v Římě ve čtvrtfinále, Krejčíková nevyužila mečboly

Řím - Tenistka Karolína Plíšková si na antuce v Římě zahraje čtvrtfinále. Předloňská vítězka turnaje a loňská finalistka zdolala přemožitelku Petry Kvitové z druhého kola Rusku Věru Zvonarevovou 7:5 a 6:3. Naopak Barbora Krejčíková ve třetím kole vypadla poté, co s patnáctou nasazenou Igou Šwiatekovou z Polska nevyužila dva mečboly. Česká tenistka prohrála 6:3, 6:7 a 5:7.

Nasazená devítka Plíšková přetlačila šestatřicetiletou Rusku, která je v žebříčku až na 113. místě a musela hrát kvalifikaci, v zápase plném chyb po hodině a 37 minutách. Soupeřce nabídla deset brejkbolů, z toho čtyřikrát si servis prohrála. Sama z 16 brejkbolů využila sedm.

"Je to velká bojovnice. Je zpátky na určité úrovni, takže je docela těžké ji porazit. Musela jsem si to vyhrát sama, protože nedá nic zadarmo. Pamatuji si ji z dřívějška, jak hrála," řekla Plíšková k bývalé světové dvojice Zvonarevové. Rodačka z Loun, která byla jedničkou žebříčku v roce 2017, si o postup do prvního letošního semifinále zahraje proti Jeleně Ostapenkové z Lotyšska.

Krejčíková si v minulém kole poradila se čtvrtou nasazenou Sofií Keninovou z USA, ale další grandslamovou vítězku v Římě neporazila. S loňskou šampionkou Roland Garros Šwiatekovou prohrála po dvou hodinách a 52 minutách.

Pětadvacetiletá Češka přitom mohla zápas ukončit ve dvou setech, ale za stavu 6:5 při soupeřčině podání nevyužila ani jeden ze dvou mečbolů. Šwiateková pak v tie-breaku uspěla 7:5 a stejným poměrem získala po brejku za stavu 6:5 i rozhodující sadu.

"Je těžké hrát proti soupeřkám, jako je Barbora. Nechybují a čekají, až udělá chybu ta druhá. Většinou nejsem trpělivá, ale dneska jsem ráda, že jsem byla," řekla Polka.

Tři a půl hodiny bojoval o postup do čtvrtfinále antukový král Rafael Nadal. Dva týdny před Roland Garros, které opanoval již třináctkrát, španělský tenista odvrátil dva mečboly Denisi Shapovalovi, než Kanaďana zdolal 3:6, 6:4 a 7:6. Udržel tak naději na jubilejní desátou trofej z římského Masters. V pátek jej však čeká Němec Alexander Zverev, s nímž Nadal třikrát za sebou prohrál, naposledy před týdnem ve čtvrtfinále v Madridu.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka, muži dotace 2,082.960 eur / ženy 1,577.613 eur): Muži: Dvouhra - 3. kolo: Djokovič (1-Srb.) - Davidovich (Šp.) 6:2, 6:1, Nadal (2-Šp.) - Shapovalov (13-Kan.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), Opelka (USA) - Karacev (Rus.) 7:6 (8:6), 6:4, Tsitsipas (5-Řec.) - Berrettini (9-It.) 7:6 (7:3), 6:2, Nadal (2-Šp.) - Shapovalov (13-Kan.) 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), Delbonis (Arg.) - Auger-Aliassime (Kan.) 7:6 (7:3), 6:1, Delbonis (Arg.) - Auger-Aliassime (Kan.) 7:6 (7:3), 6:1. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Karolína Plíšková (9-ČR ) - Zvonarevová (Rus.) 7:5, 6:3, Šwiateková (15-Pol.) - Krejčíková (ČR) 3:6, 7:6 (7:5), 7:5, Gauffová (USA) - Sabalenková (7-Běl.) 7:5, 6:3, Pegulaová (USA) - Alexandrovová (Rus.) 6:2, 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Kuděrmětovová (Rus.) 6:3, 6:3, Martičová (Chorv.) - Podoroská (Arg.) 3:6, 6:1, 6:2, Ostapenková (Lot.) - Kerberová (Něm.) 4:6, 6:3, 6:4. Čtyřhra - 2. kolo: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Carterová, Stefaniová (USA/Braz.) 6:2, 6:3.