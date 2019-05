Plíšková je v Římě v semifinále, Vondroušová vypadla

Řím - Tenistka Karolína Plíšková postoupila na antukovém turnaji v Římě do semifinále a v italské metropoli si připsala životní úspěch. V duelu bývalých světových jedniček vyřadila po setech 6:7, 6:2, 6:2 Bělorusku Viktorii Azarenkovou. Markéta Vondroušová se do semifinále neprobojovala. S Britkou Johannou Kontaovou prohrála 3:6, 6:3, 1:6. První hráčka světového žebříčku Japonka Naomi Ósakaová a třetí nasazený Roger Fededer ze Švýcarska odstoupili z turnaje kvůli zranění.

Čtvrté nasazené Plíškové se stejně jako v předchozím kole proti Sofii Keninové povedlo otočit nepříznivý stav. První sadu přitom měla na dosah. Začala výborně a vedla 4:1, ale za stavu 5:3 pak přišla o podání a Běloruska vyrovnala. Tie-break pak Azarenková vyhrála 7:5.

Dál už ale sedmadvacetiletá česká hráčka na dvorci dominovala. Čtyřikrát Azarenkové sebrala servis a jedenáctým esem téměř dvoupůlhodinový zápas ukončila. Ve vzájemné bilanci vyrovnala na 4:4 a Bělorusce oplatila dubnovou třísetovou porážku ze Stuttgartu. V sobotu se Plíšková utká o finále s vítězkou zápasu mezi Řekyní Marií Sakkariovou a Kristinou Mladenovicovou z Francie.

Další krok na cestě za devátým římským triumfem udělal Španěl Rafael Nadal. Obhájce loňského titulu porazil ve čtvrtfinále krajana Fernanda Verdasca 6:4, 6:0 a i ve třetím zápase na turnaji nadělil protivníkovi "kanára", což se mu podařilo poprvé v životě. V semifinále ho čeká Stefanos Tsitsipas, mezi nejlepší čtveřici se nečekaně dostal i Argentinec Diego Schwartzman.

Ósakaová a Federer kvůli zranění odstoupili z turnaje v Římě

První hráčka světového žebříčku Japonka Naomi Ósakaová odstoupila kvůli zranění ruky z turnaje v Římě, do semifinále bez boje postoupila Nizozemka Kiki Bertensová. Devět dní před startem grandslamového French Open nenastoupil do čtvrtfinálového programu ani třetí nasazený Roger Fededer, který se omluvil kvůli problémům s nohou.

"Ráno jsem se probudila a vůbec jsem nemohla pohnout palcem. Když jsem při tréninku zkusila uchopit raketu, pořád to bolelo," řekla Ósakaová na tiskové konferenci. "Teď jsem smutná a zklamaná, protože jsem dnes opravdu chtěla hrát. Proti Kiki by to pro mne byl vzhledem k její formě dobrý test," dodala jednadvacetiletá Japonka. Bertensová se o finále utká s vítězkou čtvrtfinálového zápasu mezi Markétou Vondroušovou a Britkou Johannou Kontaovou.

Bez ohledu na výsledek turnaje Ósakaová nepřijde o post jedničky. Rumunka Simona Halepová, která v případě celkového vítězství mohla vítězku posledních US Open a Australian Open na trůnu vystřídat, podlehla v druhém kole Vondroušové.

Federer letos na antuce hraje po tříleté pauze a po čtvrtfinálové účasti v Madridu ve čtvrtek v Římě během několika hodin vyřadil Joaa Sousu z Portugalska a po obratu a třísetové bitvě i světovou patnáctku Bornu Čoriče z Chorvatska. Duel proti řeckému soupeři Stefanosi Tsitsipasovi zrušil sedmatřicetiletý Švýcar podle pořadatelů kvůli nespecifikovanému zranění pravé nohy.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 5,791.280 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (2-Šp.) - Verdasco (Šp.) 6:4, 6:0, Tsitsipas (8-Řec.) - Federer (3-Švýc.) bez boje, Schwartzman (Arg.) - Nišikori (6-Jap.) 6:4, 6:2.

Ženy (dotace 3,452.538 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Karolína Plíšková (4-ČR) - Azarenková (Běl.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, Kontaová (Brit.) - Vondroušová (ČR) 6:3, 3:6, 6:1, Bertensová (6-Niz.) - Ósakaová (1-Jap.) bez boje.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Aojamaová, Marozavová (Jap./Běl.) 6:4, 7:5.