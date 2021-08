Plíšková je v New Yorku uvolněnější, pomáhá minulost i Wimbledon

New York - Tenistka Karolína Plíšková je sice na US Open bez trenéra, ale do prvního kola šla bez obav. V New Yorku se tradičně cítí dobře, k čemuž napomáhá její účast ve finále před pěti lety a letos i sebevědomí získané bojem o titul ve Wimbledonu.

"Cítím se dobře. Šla jsem do toho uvolněně. Nebylo to špatné první kolo," řekla Plíšková po výhře nad domácí Catherine McNallyovou 6:3 a 6:4 za hodinu a 23 minut. Zlobila se jen na svoji jindy největší zbraň - servis, "Když bude lepší, zvedne se i celá hra," podotkla.

Hodně favoritek má z prvních zápasů na grandslamech obavy a často bývají nejzranitelnější. Plíšková je v tomto ohledu stabilní, úvodní zápas na turnajích velké čtyřky přešla po jednadvacáté za sebou a od roku 2014 v něm klopýtla pouze dvakrát. "Snažím se to brát v pohodě. Troufnu si říct, že dokážu ovládat víc sebe sama a snažím se z toho nedělat drama," řekla.

Pravdou je, že její Achillova pata je jinde. "Mám kritický druhý kolo," řekla s vědomím, že po druhém utkání se na grandslamech loučila s turnaji nejčastěji, celkem jedenáctkrát v kariéře. I loni ve Flushing Meadows balila kufry po druhém kole, letos to bylo v Paříži.

Newyorský turnaj ale patří k jejím nejoblíbenějším. V roce 2016 si zde zahrála první grandslamové finále kariéry a poté dvakrát došla do čtvrtfinále. US Open je pro ni speciální turnaj. "Když někde hrajete dobře, tak se tam vždycky lépe vrací. Pamatuju si, jak jsem tady hrála, a věřím, že tady zase můžu hrát dobře," pronesla někdejší světová jednička.

Letos navíc přijela do Flushing Meadows po sérii dobrých výsledků z posledních dvou měsíců. Především jí dodává odhodlání červencové finále Wimbledonu. "Už to bylo pár let, co jsem si zahrála finále na slamu, takže mi to dodalo hodně sebevědomí a motivace."

Jedinou nepříjemností tak je nepřítomnost jejího kouče Saschi Bajina. Německý trenér nedostal do USA víza a pomáhá jen na dálku. "Všechno sleduje online. Všechny věci od něj už ale znám, posílá mi hlasové zprávy, každý den se bavíme. Je tady se mnou Leoš Friedl, takže tu nejsem sama. Cítím se dobře, mám tu fyzia, Michala, mám tu dobrý tým a jsem s tím celkem ok," řekla.