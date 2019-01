Melbourne - Tenistka Karolína Plíšková hraje podle své trenérky Conchity Martínezové na Australian Open výborně a je připravena na každou výzvu. Wimbledonská vítězka dává Češce za příklad i Rafaela Nadala.

O Karolíně Plíškové se už nějakou dobu mluví jako o možné grandslamové šampionce. O titul si ale neúspěšně zatím zahrála jen na US Open v roce 2016. Nyní na Australian Open ale působí sebevědomě a Martínezová jí věří.

"Karolína je připravena na každou výzvu," řekla Martínezová, královna z londýnské trávy z roku 1994, před čtvrtfinále Plíškové se Serenou Williamsovou. Její svěřenkyně zvítězila, i když prohrávala ve třetím setu 1:5 a čelila čtyřem mečbolům.

"Do každého dalšího zápasu jde s respektem a s vědomím, že musí hrát svoji hru, svůj nejlepší tenis, což se jí nadmíru daří," ocenila Martínezová, která šestadvacetiletou Plíškovou připravuje společně s Australankou Rennae Stubbsovou.

Šestačtyřicetiletá Martínezová skončila s tenisem v roce 2006. Další grandslamový titul pak získala v roli trenérky. Předloni pomohla krajance Garbiňe Muguruzaové k vítězství ve Wimbledonu. I proto se zdá, že šance Plíškové stoupají.

Především hra rodačky z Loun působí v Melbourne výborně, z čehož má Martínezová radost. "Jsem opravdu nadšená, jak míče trefuje. Znamená to, že se dobře hýbe a je při úderu za míčem. Pak může hrát, kam chce," řekla Španělka.

Vyzdvihla, že Plíšková už nespoléhá pouze na tvrdý servis, díky kterému má přezdívku Esová královna, nebo na forhend. "V jednom zápase byla častokrát u sítě, což je dobře. Je agresivnější a pracuje na tom, aby byla pozitivnější, což je klíč k výhře v řadě zápasů," uvedla Martínezová, jak Plíškovou se Stubbsovou ladí.

Martínezová například dává Plíškové za příklad hvězdného Nadala. "Rafa je skvělý příklad. I když vede 6:0, 6:1 a 3:0, tak hraje každý míč naplno, připravuje si výměnu a nedělá hloupé chyby," řekla Martínezová. A právě zanícení pro každý fiftýn a soustředěnost se se Stubbsovou snaží Plíškovou naučit.

Na otázku, zda by měla Plíšková zařadit do hry také něco od Rogera Federera, Martínezová vtipkovala. "Čopy, na tom by měla zapracovat," prohlásila.