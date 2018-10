Singapur - Tenistka Karolína Plíšková zvládla lépe český duel na Turnaji mistryň a postoupila do semifinále. Pro Petru Kvitovou po prohře 3:6, 4:6 turnaj v Singapuru skončil. O druhé postupující se rozhodne v utkání mezi Ukrajinkou Elinou Svitolinovou a Dánkou Caroline Wozniackou.

Soupeřka Plíškové v semifinále bude známa až v pátek. Z Červené skupiny mají šanci postoupit všechny čtyři hráčky - Sloane Stephensová z USA, Němka Angelique Kerberová, Nizozemka Kiki Bertensová i Japonka Naomi Ósakaová.

"Nemůžu mít větší radost. Vždycky mě (Kvitová) předtím na turnajích porazila, ale cítila jsem šanci. Všechno šlo dobře a jsem ráda, že jsem znovu v semifinále," řekla Plíšková na kurtu. "Je to ještě daleko, na trofej nemyslím," doplnila.

Kvitová si přála ukončit turnaj s hlavou nahoře. "To se výsledkem úplně nepovedlo, na druhou stranu to nebyl zas tak špatný zápas. Já jsem samozřejmě smutná, ale je to tenis, sport a už s tím nic neudělám," konstatovala.

Kvitová vyhrála první výměnu utkání, ale jinak vstoupila do zápasu nervózněji. Chybovala a ve druhé hře darovala Plíškové podání třemi dvojchybami. "To se prostě nemůže stávat. Ona do toho šla a můj druhý servis returnovala docela dobře, možná proto jsem na začátku byla zaťatější a úplně mi to tam nepadalo," řekla Kvitová.

Plíšková naopak hrála soustředěně, nikam se nehnala a držela míč ve hře. Po deseti minutách vedla 4:0 a 40:0 při svém podání. Až pak se Kvitová zvedla, snížila na 2:4 a najednou se hrálo vyrovnaně. "Buď disciplinovanější než ona," nabádala Plíškovou trenérka Rennae Stubbsová a Plíšková její rady dodržela. Po patnácté nevynucené chybě Kvitové se radovala ze zisku prvního setu.

Pro Kvitovou po dvou předešlých prohrách ve skupině znamenala ztráta setu s Plíškovou konec nadějí na postup do semifinále. Viditelně se uvolnila, dovolovala si odvážnější údery a ve druhé sadě vedla 3:0 a 4:2. "Chtěla jsem vyhrát. Uvolnila jsem se, ale ne proto, že jsem věděla, že už jsem bez šance," uvedla Kvitová.

Vysoký standard hry Plíškové ale vývoj otočil, Kvitová znovu chybovala a Plíšková získala i druhý set. V závěru vyhrála dvanáct ze čtrnácti výměn a využila druhý mečbol. Po třech porážkách porazila Kvitovou na okruhu WTA poprvé v kariéře.

"Klíčové bylo věřit, že ji porazit můžu, což jsem věřila. Snažila jsem se to vzít jako normální zápas a ne z toho dělat drama, že hrají dvě Češky proti sobě. Brala jsem to, že když vyhraju, postupuju, což je normální turnajový scénář v průběhu roku. Udělala bych pro výhru cokoli a jsem ráda, že se to podařilo," řekla Plíšková.

Šestadvacetiletá Plíšková je na Turnaji mistryň potřetí za sebou a stejně jako loni postoupila do semifinále. Vítězka z roku 2011 Kvitová hrála Masters pošesté v kariéře a potřetí pro ni turnaj skončil už po skupině.

Výsledky tenisového Turnaje mistryň v Singapuru

(tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Dvouhra:

Bílá skupina:

Karolína Plíšková (7-ČR) - Kvitová (4-ČR) 6:3, 6:4.

13:30 Wozniacká (2-Dán.) - Svitolinová (6-Ukr.).

Tabulka:

1. Plíšková 3 2 1 5:2 2 2. Svitolinová 2 2 0 4:1 2 3. Wozniacká 2 1 1 2:3 1 4. Kvitová 3 0 3 1:6 0

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Sestini Hlaváčková, Strýcová (3-ČR) - Klepačová, Martínezová (8-Slovin./Šp.) 6:1, 6:2,

15:00 Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA).