Plíšková je po výhře nad Halepovou v semifinále Turnaje mistryň

Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje z postupu do semifinále Turnaje mistryň v Šen-čenu.

Česká tenistka Karolína Plíšková se raduje z postupu do semifinále Turnaje mistryň v Šen-čenu. ČTK/AP/Andy Wong

Šen-čen (Čína) - Tenistka Karolína Plíšková si potřetí za sebou zahraje semifinále Turnaje mistryň. Světová dvojka dnes v čínském Šen-čenu zdolala Rumunku Simonu Halepovou 6:0, 2:6, 6:4 za hodinu a tři čtvrtě a ve Fialové skupině skončila druhá. V sobotním souboji o finále se utká se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

První semifinálovou dvojici tvoří obhájkyně titulu Ukrajinka Elina Svitolinová, která ve skupině jako jediná neprohrála, se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

"Se Simonou je to pokaždé vyrovnané, ale šla jsem do zápasu pozitivně naladěná, protože jsem předešlé zápasy hrála dobře. Nejdřív jsem byla nahoře, pak set a brejk dole, ale našla jsem cestu k postupu. Se štěstím v koncovce, ale jsem ráda," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu a děkovala českým fanouškům v hledišti za podporu.

První set zvládla bravurně. Za dvacet minut uštědřila Rumunce "kanára". Opírala se o servis, udělala jen jednu chybu a vyhrála 27 z 37 výměn.

Na úvod druhé sady ale podání ztratila a vývoj se otočil. Ze stavu 0:2 se ještě dostala a srovnala na 2:2, ale následující pasáž patřila rázem sebevědomé Halepové, která po kurtu "létala" a hrála nepříjemné liftované údery. Plíšková prohrála šest gamů v řadě, takže ve třetím setu ztrácela 0:2.

Bojující rodačka z Loun se chytila při svém podání, Halepová trošku vypadla z rytmu, víc chybovala a hlasitě povzbuzující parta fotbalistů Vysoké školy ekonomické v hledišti pomohla k obratu. Plíšková nedominovala jako v prvním setu, ale dobře podávala a dokázala hrát dlouhé míče. Dostala se do vedení 5:2. Za stavu 5:3 sice nedokázala utkání dopodávat, ale při servisu Halepové duel ukončila. Při mečbolu trefila pásku, ale míček měl dost razance a přepadl na stranu soupeřky.

Sedmadvacetiletá Plíšková hrála semifinále Masters loni i předloni, ale dál se nedostala. Letos jí stojí v cestě Bartyová, s níž má bilanci 2:3. "Má skvělý rok, bude to super těžké, ale je to velká výzva. Nemám co ztratit," řekla Plíšková.

Semifinále v Šen-čenu bude hrát také Barbora Strýcová s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej ve čtyřhře. Se soutěží se po skupinách rozloučily ve dvouhře Petra Kvitová a deblistky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou.

Svitolinová prošla jako jediná na Turnaji mistryň základní skupinou bez porážky. Ve třetím duelu v Šen-čenu zdolala Američanku Sofii Keninovou, náhradnici za zraněnou Biancu Andreescuovou z Kanady, 7:5, 7:6.

Ukrajinská tenistka, jež měla už před dnešními zápasy jistý postup z prvního místa ve Fialové skupině, zatím v Číně neztratila ani set.

Výsledky tenových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Tenisový Turnaj mistryň v Šen-čenu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 14 milionů dolarů):

Dvouhra - Fialová skupina:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Halepová (5-Rum.) 6:0, 2:6, 6:4, Svitolinová (8-Ukr.) - Keninová (USA) 7:5, 7:6 (12:10).

Konečná tabulka:

1. Svitolinová 3 3 0 6:0 3 2. Plíšková 3 2 1 4:3 2 3. Halepová 3 1 2 3:4 1 4. Keninová 1 0 1 0:2 0

Pozn.: Sofia Keninová v závěrečném kole skupiny nahradila zraněnou Biancu Andreescuovou z Kanady.

Čtyřhra - Červená skupina:

Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.) - Mertensová, Sabalenková (1-Belg./Běl.) 4:6, 6:2, 10:5.

Tabulka:

1. Babosová, Mladenovicová 3 3 0 6:2 3 2. Mertensová, Sabalenková 3 1 2 4:4 1 3. Grönefeldová, Schuursová 2 1 1 2:3 1 4. Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching 2 0 2 1:4 0

Turnaj mužů v Paříži

(tvrdý povrch, dotace 5,791.280 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Dimitrov (Bulh.) - Garín (Chile) 6:2, 7:5.