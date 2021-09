Plíšková je po US Open světovou trojkou, Krejčíková sedmičkou

Česká tenistka Karolína Plíšková ve čtvrtfinále US Open.

Česká tenistka Karolína Plíšková ve čtvrtfinále US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Čtvrtfinálová účast na grandslamovém US Open pomohla českým tenistkám k lepšímu postavení ve světovém žebříčku. Karolína Plíšková se posunula v pořadí WTA ze čtvrtého na třetí místo, Barbora Krejčíková si zlepšila o další dvě příčky osobní maximum a v pořadí WTA je nyní sedmá. Do první desítky se vrátila i Petra Kvitová, která ji po vyřazení ve 3. kole uzavírá.

Novými členkami elitní třicítky žebříčku WTA jsou obě mladé finalistky newyorského grandslamu. Překvapivá šampionka Emma Raducanuová, která k titulu dokráčela z kvalifikace bez ztráty setu, poskočila ze 150. místa na třiadvacáté. Poražená finalistka Leylah Fernandezová se posunula ze 73. na 28. místo.

V čele žebříčků k žádným změnám nedošlo. Světovou jedničkou je dál Novak Djokovič, přestože ve finále nedotáhl útok na kalendářní Grand Slam a podlehl druhému hráči pořadí ATP Daniilu Medveděvovi. Mezi ženami dál vede i přes vyřazení ve 3. kole US Open Ashleigh Bartyová před semifinalistkou newyorského turnaje Arynou Sabalenkovou.

Tenisové žebříčky ATP k 13. září (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 12.133 b., 2. (2.) Medveděv (Rus.) 10.780, 3. (3.) Tsitsipas (Řec.) 8350, 4. (4.) A. Zverev (Něm.) 7760, 5. (7.) Rubljov (Rus.) 6130, 6. (5.) Nadal (Šp.) 5815, 7. (8.) Berrettini (It.) 5173, 8. (6.) Thiem (Rak.) 4995, 9. (9.) Federer (Švýc.) 3765, 10. (11.) Ruud (Nor.) 3440, ...89. (90.) Veselý (ČR) 865. Čtyřhra: 1. (1.) Pavič 11.650, 2. (2.) Mektič (oba Chorv.) 11.260, 3. (3.) Mahut (Fr.) 9300, 4. (6.) Salisbury (Brit.) 9290, 5. (7.) Ram (USA) 9290, 6. (9.) Herbert (Fr.) 7610, 7. (4.) Zeballos (Arg.) 7600, 8. (5.) Granollers (Šp.) 7173, 9. (11.) Soares (Braz.) 6095, 10. (14.) Polášek (SR) 6030, ...103. (101.) Jebavý (ČR) 1137. Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Djokovič 7,464.456, 2. Medveděv 5.663.121, 3. A. Zverev 3,488.719, 4. Tsitsipas 3,215.880, 5. Berrettini 3,019.004, 6. Rubljov 2,693.340, 7. Auger-Aliassime (Fr.) 1,936.075, 8. Hurkacz (Pol.) 1,593.979, 9. Sinner (It.) 1,553.955, 10. Karacev (Rus.) 1,521.496, ...95. Veselý 494.736. Tenisové žebříčky WTA k 13. září (v závorce předchozí umístění): Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 10.075 b., 2. (2.) Sabalenková (Běl.) 7720, 3. (4.) Karolína Plíšková (ČR) 5315, 4. (5.) Svitolinová (Ukr.) 4860, 5. (3.) Ósakaová (Jap.) 4796, 6. (6.) Keninová (USA) 4692, 7. (9.) Krejčíková (ČR) 4668, 8. (8.) Šwiateková (Pol.) 4571, 9. (10.) Muguruzaová (Šp.) 4380, 10. (11.) Kvitová (ČR) 4060, ...22. (24.) Muchová 2632, 35. (38.) Vondroušová 1776, 51. (53.) Siniaková 1380, 61. (60.) Martincová 1119, 84. (87.) Bouzková (všechny ČR) 928. Čtyřhra: 1. (2.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 8185, 2. (1.) Mertensová (Belg.) 7885, 3. (3.) Krejčíková 7635, 4. (4.) Siniaková 7610, 5. (6.) Mladenovicová (Fr.) 7115, 6. (7.) Babosová (Maď.) 6990, 7. (11.) Dabrowská (Kan.) 5820, 8. (9.) Aojamaová a Šibaharaová (obě Jap.) obě 5730, 10. (5.) Sabalenková 5605, 11. (8.) Strýcová (ČR) 5561, ...32. (37.) Hradecká 2800, 39. (56.) Bouzková 2293, 57. (48.) Peschkeová 1650, 69. (82.) Vondroušová 1381, 71. (73.) Kristýna Plíšková 1348, 79. (82.) Karolína Plíšková 1201, 81. (94.) Voráčová (všechny ČR) 1185.