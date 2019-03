Miami - Tenistka Karolína Plíšková postoupila po více než dvouapůlhodinovém boji s Alizé Cornetovou do osmifinále turnaje v Miami. Pátá nasazená Češka zdolala francouzskou soupeřku ve třetím kole 6:7, 6:1 a 6:4.

Favorizovaná Plíšková v prvním setu dvakrát ztratila servis a musela dotahovat ze stavu 2:4. Tie-break rozehrála dobře a vedla 3:1, Cornetová však získala dalších šest bodů a tím i úvodní sadu. V dalších setech si už sedmá hráčka světa servis podržela, po prvním podání měla vynikající úspěšnost 75 procent a zápas zakončila devátým esem.

"Myslím, že to byl dobrý zápas od nás obou. Důležité bylo, že jsem se nevzdala a zůstala v zápase i po vyčerpávajícím prvním setu," řekla Plíšková o úvodní sadě, jež trvala přes hodinu. "Poté jsem se zlepšila Věděla jsem, že to dnes bude hodně o mně, což se také stalo. Ale ona také začala dělat chyby, které v prvním setu nedělala," dodala sedmadvacetiletá česká hráčka, jež o dva roky starší Francouzku porazila potřetí za sebou.

O čtvrtfinále se Plíšková střetne s Julií Putincevovou z Kazachstánu, kterou zdolala v prvním utkání sezony na cestě za triumfem na turnaji v Brisbane. "Tam jsem ji porazila, i když jsem nehrála dobře. Bude to podobné jako dnes. Také ona hraje forhend s horní rotací a plochý bekhend. Dobře brání od základní čáry, takže to bude těžké, ale zase to bude hlavně o mém výkonu," dodala česká tenistka.

O překvapení dne se postarala 62. hráčka světa Tatjana Mariaová, jež porazila jednoznačně 6:3, 6:2 světovou šestku a loňskou šampionku z Miami Sloane Stephensovou z USA. Jednatřicetiletá německá tenistka žijící na Floridě bude osmifinálovou soupeřkou Markéty Vondroušové.

"Nemůžu být šťastnější. Bylo to jako hrát doma, mám tu rodinu, přátele, to pomáhá," radovala se matka pětileté dcery, jež vyhrála potřetí v kariéře zápas proti hráčce elitní desítky. Stephensová nenašla zbraň na její pestrou hru plnou lobů a kraťasů. "Můj styl je specifický, takže jsem věděla, že mám šanci," dodala.

Trojnásobná šampionka z Miami Venus Williamsová sehrála kuriózní zápas s Darjou Kasatkinovou, které při vítězství 6:3, 6:1 sebrala servis ve všech osmi gamech, kdy byla Ruska na podání. "Neuvědomila jsem si to, dokud jsem se po zápase nepodívala na statistiky. To jsem ještě nikdy nezažila," řekla osmatřicetiletá Američanka.

Podobně jako den před ním Roger Federer musel i Novak Djokovič ve 3. kole bojovat tři sety s nenasazeným hráčem. Světová jednička ze Srbska porazila Argentince Federica Delbonise 7:5, 4:6, 6:1 a stále je ve hře o sedmý titul v Miami.

"Klobouk dolů před Federicem. V druhém setu se zlepšil a diktoval tempo hry. Mé údery neměly dostatečnou délku a razanci a on toho využil," řekl Djokovič, jenž nakonec vylepšil svou vynikající bilanci s argentinskými soupeři. Od roku 2007 ho dokázal na ATP Tour porazit jen Juan Martín del Potro a za toto období má Djokovič s Argentinci bilanci 36:3.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Miami

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Delbonis (Arg.) 7:5, 4:6, 6:1, Čorič (11-Chorv.) - Chardy (Fr.) 6:7 (2:7), 6:2, 6:3, Kyrgios (27-Austr.) - Lajovič (Srb.) 6:3, 6:1, Auger-Aliassime (Kan.) - Hurkacz (Pol.) 7:6 (7:5), 6:4.

Ženy (dotace 9,035.428 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Cornetová (Fr.) 6:7 (3:7), 6:1, 6:4, Mariaová (Něm.) - Stephensová (4-USA) 6:3, 6:2.