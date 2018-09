New York - Tenistka Karolína Plíšková si potřetí v řadě v New Yorku zahraje osmifinále. Předloňská finalistka turnaje porazila ve 3. kole US Open domácí Sofií Keninovou 6:4 a 7:6. Barbora Strýcová a Karolína Muchová se s dvouhrou na závěrečném grandslamu sezony rozloučily.

Strýcová ztratila v New Yorku vyrovnaný souboj s patnáctou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie 3:6 a 6:7 a příliš chybující kvalifikantka Muchová podlehla turnajové osmnáctce Ashleigh Bartyové z Austrálie 3:6 a 4:6. Turnajová osmička Karolína Plíšková se v neděli utká právě s Bartyovou, kterou jednou porazila a dvakrát s ní prohrála, naposledy v Číně.

V duelu s devatenáctiletou Keninovou, 65. hráčkou žebříčku WTA, Plíšková v prvním i druhém setu ztratila podání na 1:2, ale pokaždé získala brejk zpět na 4:4. V první sadě pak vyhrála i další dvě hry, ve druhé rozhodla v tie-breaku, který získala poměrem 7:2.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech. Už jsem tady nechtěla být déle, dala jsem do tie-breaku všechno. Keninová hrála hodně agresivně, zatímco já bych mohla více, což musím zlepšit do dalšího zápasu," řekla Plíšková na kurtu.

Strýcová prohrála v obou setech s Mertensovou jako první servis. Poté dokázala získat brejk zpět pestrou hrou, častými náběhy k síti i zkrácením za síť. V první sadě ale ztratila podání ještě jednou. Ve druhé už ne a za stavu 6:5 si vypracovala při podání soupeřky tři setboly, ale nesupěla. "To mě štve. Možná jsem úplně nevěřila, že můžu jít do třetího setu. To je střípek, který tam chyběl," řekla Strýcová.

Při prvních dvou setbolech Mertensová dobře zaservírovala a při třetím nereagovala na bekhendový úder soupeřky, který měla v dosahu. "Balon mi přišel hodně pod sítí a nevěřila jsem, že přejde. Nezareagovala jsem, což je chyba, v tomhle momentu se musí hrát všechno," řekla turnajová třiadvacítka Strýcová.

Tie-break druhého setu ještě dobře rozehrála. Měla náskok 3:1 a zkusila zahrát útočně servis - síť, ale volej poslala do sítě a hlasitě "zavyla" zklamáním. Pak prohrála čtyři míče v řadě a při prvním mečbolu udělala chybu. "Pak jsem cítila, že se to sypalo. Ona byla v tie-breaku v podstatě trpělivější než já," řekla česká tenistka.

Strýcová má za sebou nejlepší grandslamovou sezonu. V Austrálii a Paříži došla do osmifinále, v Londýně a New Yorku do 3. kola, které je na US Open jejím maximem. "Ukazuje mi to, že jsem pořád konkurenceschopná, což je pro mě ve dvaatřiceti letech ukazatel, že na to pořád mám," řekla svěřenkyně Davida Kotyzy.

Muchová, senzační přemožitelka Španělky Garbiňe Muguruzaové z druhého kola, tentokrát na favoritku nestačila. Ve druhém setu odvrátila za stavu 2:5 dva mečboly a zápas ještě o dvě hry protáhla. Udělala ale celkem 38 nevynucených chyb a prohrála za hodinu a půl. "Nebyl to ode mě nejlepší výkon. Ona trefila některé neskutečné balóny, ale já nepředvedla úplně nejlepší tenis. Byla jsem unavená, nohy už mi nešly. Hlava taky nefungovala. Když mi dala šanci, nevyužila jsem ji," řekla.

Díky premiérové účast v hlavní soutěži grandslamu a postupu do třetího kola by se měla posunout v žebříčku z 202. ke 140. místu. "Dostanu se na lepší turnaje, přehodnotím a změním plán. A je šance dostat se do konce roku do stovky a třeba už i přímo bez kvalifikace do Australian Open," řekla Muchová.

Výsledky US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů)

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Chačanov (27-Rus.) 5:7, 7:5, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), Del Potro (3-Arg.) - Verdasco (Šp.) 7:5, 7:6 (8:6), 6:3, Anderson (5-JAR) - Shapovalov (28-Kan.) 4:6, 6:3, 6:4, 4:6, 6:4, Isner (11-USA) - Lajovič (Srb.) 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, Čorič (20-Chorv.) - Medveděv (Rus.) 6:3, 7:5, 6:2, Raonic (25-Kan.) - Wawrinka (Švýc.) 7:6 (8:6), 6:4, 6:3.

Ženy :

Dvouhra - 3. kolo:

Kar. Plíšková (8-ČR) - Keninová (USA) 6:4, 7:6 (7:2), Bartyová (18-Austr.) - Muchová (ČR) 6:3, 6:4, S. Williamsová (17-USA) - V. Williamsová (16-USA) 6:1, 6:2, Kanepiová (Est.) - Petersonová (Švéd.) 6:3, 7:6 (7:3).

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Svitolinová, Soares (Ukr./Braz.) - Hradecká, Jebavý (ČR) 7:5, 4:6, 13:11.