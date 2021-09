Plíšková je díky výhrám uvolněnější a má větší motivaci

Česká tenistka Karolína Plíšková v osmifinále US Open.

Česká tenistka Karolína Plíšková v osmifinále US Open. ČTK/AP/John Minchillo

New York - Po první polovině sezony měla tenistka Karolína Plíšková na kontě patnáct vyhraných zápasů na dvanácti turnajích. Z posledních pěti akcí si připsala už devatenáctý vítězný duel a na US Open je díky tomu spokojená a v dobré náladě.

"Díky spoustě vítězství v posledních týdnech jsem uvolněnější. Nejsem tolik svázaná. Zároveň mám větší motivaci. Všechno je propojené," řekla Plíšková v New Yorku. Dodala, že pomáhá i přítomnost diváků v hledišti. "Ráda rozdávám podpisy, když můžu," uvedla.

Po osmifinále, v kterém ve dvou setech zdolala Rusku Anastasii Pavljučenkovovou, udělala radost svým podpisem spoustě fanoušků. Radost jí kazí jen fakt, že do New Yorku nemohl přiletět její kouč Sacha Bajin, který nedostal víza. "Trochu mě to mrzí, že tu není, ale mám s sebou fajn lidi, díky nimž se cítím skvěle na kurtu i mimo něj," prohlásila bývalá světová jednička.

Závěrečný grandslam sezony patří k nejoblíbenější turnajům české hráčky. Ve čtvrtfinále si zde zahraje už počtvrté. "Udělat na grandslamu druhý týden je vždycky dobrý a cíl před začátkem turnaje. Poslední roky se mi na grandslamech moc nevedlo, takže si vážím o to víc, že mám po finále Wimbledonu další šanci dojít hodně daleko." řekla finalistka US Open 2016.

Na grandslamu je vedle dobré hry podle Plíškové důležité zvládat i větší tlak. "Spousta hráček je nervóznějších než na menších turnajích. Hrajeme po delší době před plným publikem. Je dost věcí jiných než posledních pár měsíců. Musíte zvládnout nervy a mně se to zatím daří."

Ve druhém kole odvrátila v třísetové bitvě s Amandou Anisimovovou z USA mečbol, což může hráčce dodat extra sílu. "Určitě to povzbudí, když takhle otočíte zápas z nepříznivého stavu, takže dobrý," usmála se Plíšková. "Myslím, že ve Wimbledonu jsem hrála první týden daleko líp než tady. Nicméně jsem zpátky ve čtvrtfinále, takže to je nakonec jedno, jaký tenis jsem předváděla. Měla jsem tady taky nepříjemné soupeřky."

V turnaji už skončily světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie i obhájkyně titulu Naomi Ósakaová z Japonska a zazářily mladé tváře jako Kanaďanka Leylah Fernandezová. "Každý týden se objeví nová hráčka, která prorazí. V tenise i životě se může stát úplně cokoliv. A ani bych neřekla, že jde o překvapení," uvedla Plíšková.

S účastí ve čtvrtfinále je blíž vysněnému grandslamovému titulu, který jí chybí. "Pořád v turnaji zůstaly těžké soupeřky, ale mám pocit, že pokud předvedu výkony ze druhého nebo třetího kola, mám dobrou šanci všechny je porazit." konstatovala Plíšková.