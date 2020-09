Plíšková i Vondroušová jsou v Římě ve čtvrtfinále

Řím - Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová postoupily do čtvrtfinále tenisového turnaje v Římě. Obhájkyně titulu a nasazená dvojka Plíšková zdolala Rusku Annu Blinkovovou 6:4, 6:3 a poprvé od lednového Australian Open uspěla na okruhu WTA ve dvou utkáních po sobě. Vondroušová ve 3. kole otočila duel s Polonou Hercogovou ze Slovinska a zvítězila 1:6, 6:1, 7:6.

Plíšková se o postup do semifinále utká s Belgičankou Elise Mertensovou. Vondroušovou čeká čtvrtá nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny.

V mužském pavouku do čtvrtfinále prošli oba nejvýše nasazení Novak Djokovič i Rafael Nadal. Světová jednička Djokovič zvládl více než dvouhodinový duel s krajanem Filipem Krajinovičem, s nímž především v úvodní sadě sváděl vyrovnanou bitvu, než vyhrál 7:6, 6:3. Devítinásobný šampion Nadal, jenž v Římě startuje poprvé po sedmiměsíční pauze, měl výrazně méně práce s dalším Srbem Dušanem Lajovičem. Za hodinu a půl Španěl vyhrál 6:1, 6:3.

Plíšková, která měla v Římě v úvodním kole volno a ve středu porazila Barboru Strýcovou, si bez větších potíží poradila také s Blinkovovou. Ruskou tenistku, které patří v žebříčku 65. místo a do soutěže se dostala z kvalifikace, zdolala světová čtyřka i ve druhém vzájemném utkání.

Zápas sice začala prohraným vlastním servisem, ale vzápětí získala podání soupeřky a druhý brejk se jí povedl v desátém gamu, v němž neztratila ani fiftýn. V druhé sadě vedla Plíšková už 5:1, pak sice ztratila podání, ale žádný zádrhel na cestě do čtvrtfinále nedopustila. Utkání zakončila opět čistou hrou. Vyhrát dva zápasy za sebou se Plíškové nepovedlo na předchozích čtyřech akcích WTA.

S Mertensovou, světovou dvacítkou, se utká podruhé. Loni na trávě v Eastbourne jí rodačka z Loun povolila jen tři gamy.

Italian Open se hraje bez diváků, což se má o víkendu změnit. Na nedělní semifinálové zápasy i pondělní finále může přijít až 1000 fanoušků, oznámil dnes ministr sportu Vincenzo Spadafora. "Je to první, ale důležitý krok k normálnímu stavu ve sportu," řekl.

Vondroušová ztratila proti Hercogové úvodní set za 27 minut 1:6, když si dokázala jen jednou udržet podání. Druhý ale stejným poměrem vybojovala a soupeřka si před třetí sadou vyžádala čas na ošetření zad. Do rozhodujícího dějství vstoupila lépe česká turnajová dvanáctka, rychle vedla 3:0 a 4:1, pak ale Slovinka opět vyrovnala hru a za stavu 6:5 podávala na vítězství. Finalistka loňského French Open si ale dokázala vynutit tie-break, v němž navzdory dvěma dvojchybám zvítězila 7:5.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 3,854.000 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Krajinovič (Srb.) 7:6 (7:5), 6:3, Nadal (2-Šp.) - Lajovič (Srb.) 6:1, 6:3, Berrettini (4-It.) - Travaglia (It.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:1), Schwartzman (8-Arg.) - Hurkacz (Pol.) 3:6, 6:2, 6:4, Shapovalov (12-Kan.) - Humbert (Fr.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, Dimitrov (15-Bulh.) - Sinner (It.) 4:6, 6:4, 6:4, Koepfer (Něm.) - Musetti (It.) 6:4, 6:0, Ruud (Nor.) - Čilič (Chorv.) 6:2, 7:6 (8:6).

Ženy (dotace 1,692.169 eur):

Dvouhra - 3. kolo:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:3, Vondroušová (12-ČR) - Hercogová (Slovin.) 1:6, 6:1, 7:6 (7:5), Halepová (1-Rum.) - Jastremská (Ukr.) 7:5, 6:4, Svitolinová (4-Ukr.) - Kuzněcovová (Rus.) 7:6 (8:6), 6:4, Muguruzaová (9-Šp.) - Kontaová (7-Brit.) 6:4, 6:1, Putincevová (Kaz.) - Rybakinová (10-Kaz.) 4:6, 7:6 (7:3), 6:2, Mertensová (11-Belg.) - Koviničová (Č. Hora) 6:4, 6:4, Azarenková (Běl.) - Kasatkinová (Rus.) 6:6 (2:0) skreč.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Strýcová, Sie Šu-wej (1-ČR/Tchaj-wan) - Siniaková, Kuděrmětovová (6-ČR/Rus.) 7:6 (7:5), 6:4, Carterová, Stefaniová (USA/Braz.) - Hradecká, Klepačová (ČR/Slovin.) 6:7 (5:7), 6:4, 10:8.