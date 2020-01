Plíšková i Muchová na Australian Open postoupily, končí Šarapovová

Melbourne - Loňská semifinalistka Karolína Plíšková i Karolína Muchová zvládly vstup do Australian Open. Světová dvojka Plíšková porazila Francouzku Kristinu Mladenovicovou 6:1, 7:5 a dvacátá nasazená Muchová udolala po dvou a půl hodinách Belgičanku Kirsten Flipkensovou 6:3, 2:6 a 7:6. Proměnila až čtvrtý mečbol. O postup do 2. kola grandslamu v Melbourne dnes bude usilovat ještě další česká tenistka Markéta Vondroušová.

Sedmadvacetiletá Karolína Plíšková vstoupila do zápasu s 39. singlistkou světa excelentně. Vyhrála prvních pět gamů, než se Mladenovicová dostala do hry. V úvodní sadě Francouzka jen zkorigovala na 1:6, ale druhý set byl výrazně vyrovnanější. I v něm měla těsně navrch Plíšková. Brejk na 4:3 ještě nepotvrdila, ale pak v jedenáctém gamu znovu získala soupeřčino podání a utkání doservírovala.

Druhá nasazená Češka byla ráda, jak si s ošemetným losem úvodního grandslamu sezony poradila. S Mladenovicovou měla před dnešním zápasem bilanci 2:2. "Bylo to těžké první kolo, dobrá zkouška. Věděla jsem, že to bude těžké, známe se od mládí a odehrály jsme spolu vyrovnané zápasy. Druhý set byl náročný, jsem ráda, že jsem postoupila," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu.

Ve druhém kole se utká s Němkou Laurou Siegemundovou. "Laura je lepší na antuce. Hraje pestře, dokáže hru zkrátit za síť nebo si dojít pro volej. Hodně se toho bude na kurtu dít, ale pokud budu hrát dostatečně solidně, rychle a podobně jako dneska, tak by to mohlo být v pohodě," řekla Plíšková.

Muchová je po průlomové sezoně poprvé na grandslamu mezi nasazenými a dnes vydřela první výhru na Australian Open, protože loni po postupu z kvalifikace vypadla s Karolínou Plíškovou. Ve třetím setu nad Flipkensovou vedla už 4:0 a 5:2, náskok dvou brejků ale ztratila a nevyužila tři mečboly. V tie-breaku nakonec uspěla 10:7. O postup do 3. kola se utká s Američankou Cici Bellisovou.

Původně dnes měla hrát i sestra Karolíny Plíškové Kristýna, ale její zápas proti Britce Heather Watsonové byl odložen na středu. Skluz nabral program po pondělním dešti.

Šarapovová jako před 10 lety vypadla v 1. kole

Bývalá šampionka Australian Open Ruska Maria Šarapovová skončila v Melbourne jako před deseti lety v prvním kole. Někdejší světová jednička, kterou sužuje v poslední době zraněné rameno, hrála letos v Melbourne jen díky divoké kartě a prohrála s Chorvatkou Donnou Vekičovou 3:6 a 4:6.

Dvaatřicetiletá vítězka Australian Open z roku 2008 Šarapovová vypadla na grandslemech v prvním kole poprvé v kariéře třikrát v řadě.

"Mohla bych mluvit o svých problémech, čím jsem si s ramenem prošla, ale taková nejsem. Šla jsem s kůží na trh a hrála jsem. Bylo to těžké, zápas jsem dokončila a neskončil tak, jak bych si přála," řekla aktuálně až 145. hráčka světa.

Pětinásobná grandslamová vítězka nastoupila v Melbourne popatnácté a možná naposledy. "Nevím. Nevím," krčila rameny. "Jsem ráda, že jsem tady vůbec mohla být, že jsem dostala divokou kartu, ale netuším, co bude za rok," řekla Ruska.

V utkání s Vekičovou měla pár momentů, v kterých ukázala, jakou bývala hráčkou. A stále doufá, že by ještě mohla hrát dobře. "Ráda bych, ale nemám křišťálovou kouli, abych to věděla. Jediné, co mi zbývá, je věřit si," řekla Šarapovová.

Výsledky tenisového Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 71 milionů australských dolarů)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Nadal (1-Šp.) - Dellien (Bol.) 6:2, 6:3, 6:0, Thiem (5-Rak.) - Mannarino (Fr.) 6:3, 7:5, 6:2, Bautista (9-Šp.) - F. López (Šp.) 6:2, 6:2, 7:5, Fognini (12-It.) - Opelka (USA) 3:6, 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:5), Schwartzman (14-Arg.) - Harris (JAR) 6:4, 6:2, 6:2, Chačanov (16-Rus.) - Vilella (Šp.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3, Paire (21-Fr.) - Stebe (Něm.) 6:4, 3:6, 6:3, 6:7 (2:7), 6:0, Lajovič (24-Srb.) - Edmund (Brit.) 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (7:4), Hurkacz (31-Pol.) - Novak (Rak.) 6:7 (4:7), 1:6, 6:2, 6:3, 6:4, Raonic (32-Kan.) - Giustino (It.) 6:2, 6:1, 6:3, Čilič (Chorv.) - Moutet (Fr.) 6:3, 6:2, 6:4, Ito (Jap.) - Gunneswaran (Indie) 6:4, 6:2, 7:5, Sinner (It.) - Purcell (Austr.) 7:6 (7:2), 6:2, 6:4, Davidovich (Šp.) - Gombos (SR) 4:6, 6:4, 2:6, 6:3, 6:2, Millman (Austr.) - Humbert (Fr.) 7:6 (7:3), 6:3, 1:6, 7:5, Garín (Chile) - Travaglia (It.) 6:4, 6:3, 6:4, Paul (USA) - Mayer (Arg.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, Sandgren (USA) - Trungelliti (Arg.) 6:1, 6:4, 7:5, Polmans (Austr.) - Kukuškin (Kaz.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:7 (8:10), 6:4, Thompson (Austr.) - Bublik (Kaz.) 6:4, 6:3, 6:2, M. Ymer (Švéd.) - Učijama (Jap.) 6:4, 6:1, 6:2, Wawrinka (15-Švýc.) - Džumhur (Bosna) 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, Gulbis (Lot.) - Auger-Aliassime (20-Kan.) 7:5, 4:6, 7:6 (7:4), 6:4, Carreňo (27-Šp.) - Kovalík (SR) 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 (7:2), Popyrin (Austr.) - Tsonga (28-Fr.) 6:7 (5:7), 6:2, 6:1, skreč, Bedene (Slovin.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, Verdasco (Šp.) - Donskoj (Rus.) 7:5, 6:2, 6:1, Krajinovič (Srb.) - Halys (Fr.) 7:6 (9:7), 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 7:5, Mmoh (USA) - Andújar (Šp.) 6:1, 6:4, 6:4, Seppi (It.) - Kecmanovič (Srb.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Mladenovicová (Fr.) 6:1, 7:5, Bencicová (6-Švýc.) - Schmiedlová (SR) 6:3, 7:5, Keysová (10-USA) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 6:1, Džabúrová (Tun.) - Kontaová (12-Brit.) 6:4, 6:2, Riskeová (18-USA) - Wang Ja-fan (Čína) 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, Vekičová (19-Chorv.) - Šarapovová (Rus.) 6:3, 6:4, Sakkariová (22-Řec.) - Gasparjanová (Rus.) 6:2, 6:2, Jastremská (23-Ukr.) - Juvanová (Slovin.) 6:1, 6:1, Wang Čchiang (27-Čína) - Parmentierová (Fr.) 7:6 (7:2), 6:3, Rybakinová (29-Kaz.) - Peraová (USA) 6:3, 6:2, Garciaová (Fr.) - Brengleová (USA) 6:7 (5:7), 6:2, 6:2, Ferrová (Fr.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:2, 6:1, Hercogová (Slovin.) - Petersonová (Švéd.) 6:3, 6:3, Hibinová (Jap.) - Pcheng Šuaj (Čína) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, Rusová (Niz.) - Linetteová (Pol.) 1:6, 6:3, 6:4, Ostapenková (Lot.) - Samsonovová (Rus.) 6:1, 6:4, Muchová (20-ČR) - Flipkensová (Belg.) 6:3, 2:6, 7:6 (10:7), Svitolinová (5-Ukr.) - Boulterová (Brit.) 6:4, 7:5, Dijasová (Kaz.) - Anisimovová (21-USA) 6:3, 4:6, 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - Sevastovová (31-Lot.) 6:1, 6:1, Minnenová (Belg.) - Sasnovičová (Běl.) 7:6 (7:3), 4:6, 7:5, Davisová (USA) - Fernandezová (Kan.) 6:4, 6:2, Muguruzaová (Šp.) - Rogersová (USA) 0:6, 6:1, 6:0, Giorgiová (It.) - Lottnerová (Něm.) 6:3, 6:3, Putincevová (Kaz.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:1, 6:3, Siegemundová (Něm.) - Vandewegheová (USA) 6:1, 6:4, Bellisová (USA) - Mariaová (Něm.) 6:0, 6:2.