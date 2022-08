Plíšková i dcera Mandlíkové uspěly v 1. kole, Venus Williamsové se návrat nevydařil

San Jose (USA)/Washington - Tenistka Karolína Plíšková zahájila po výměně trenéra turnaj v San Jose úspěšně. Bývalá světová jednička, která ukončila před třemi týdny spolupráci se Saschou Bajinem a angažovala Leoše Friedla, otočila duel s neoblíbenou soupeřkou Britkou Katie Boulterovou ve výhru 1:6, 7:6, 6:3. Ve druhém kole narazí nasazená osmička na domácí Američanku Amandu Anisimovovou. Vítěznou premiéru na okruhu WTA má za sebou dcera čtyřnásobné grandslamové vítězky Hany Mandlíkové Elizabeth. Naopak Venus Williamsová se po téměř roční pauze vrátila k tenisu na turnaji ve Washingtonu porážkou.

Třicetiletá Plíšková oplatila o čtyři roky mladší soupeřce měsíc staré vyřazení ve 2. kole Wimbledonu, předtím prohrála s Boulterovou i na turnaji v Eastbourne. Obě nyní mají shodnou vzájemnou bilanci dvou výher a dvou porážek. Dnes se Plíškové podařil velký obrat, i když udělala 16 dvojchyb.

"Jsem ráda, že jsem se dostala dál. Proti Katie je to vždy těžký zápas, prohrála jsem s ní dvakrát za sebou. Je to nebezpečná hráčka, má silné zbraně a dobře podává. Někdy to ani není ani o mně, ale co mi ona povolí," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu.

Patnáctá hráčka světa Plíšková nezačala dobře a od stavu 1:1 přišla třikrát o servis. Boulterová vyhrála pět gamů za sebou a za 28 minut získala první set. "Katie odehrála velmi dobrý první set, byla silná a nedala mi moc času na mou hru," uvedla Plíšková.

Ve druhé sadě se však díky dvěma brejkům dostala do vedení 4:0 a vedla ještě 5:1. Pak ale ztratila čtyři hry po sobě a nevyužila ani třetí možnost doservírovat set při vedení 6:5. Teprve až ve zkrácené hře si Plíšková vypracovala setbol a vynutila si pokračování.

V rozhodující sadě česká tenistka prolomila třikrát servis soupeřky a po dvou hodinách a patnácti minutách si zajistila postup. Při 16 dvojchybách měla osm es. "Špatnou věcí je, že jsem s ní prohrála dvakrát za sebou, protože pak už nechcete s takovým soupeřem hrát znovu. Dobré ale bylo, že jsem věděla, co jsem udělala špatně. Zaměřili jsme se na to, jak servírovat nebo vracet údery," dodala Plíšková.

Dcera Mandlíkové při premiéře na okruhu WTA v San Jose vyhrála

Dcera čtyřnásobné grandslamové vítězky Hany Mandlíkové Elizabeth má za sebou vítěznou premiéru na okruhu WTA. Jednadvacetiletá americká tenistka v úvodním kole turnaje v San Jose porazila dvakrát 6:3 krajanku Alison Riskeovou.

Mandliková, které v žebříčku patří 240. příčka, si pro výhru při prvním startu v hlavní soutěži ve dvouhře došla po velkém obratu. V úvodní sadě ztrácela už 0:3, pak ale získala deset her za sebou.

Vítězku tří turnajů a 33. hráčku světa Riskeovou nakonec porazila za hodinu a 23 minut. O postup do čtvrtfinále si Mandliková zahraje s turnajovou dvojkou Paulou Badosaovou ze Španělska.

V prvním kole naopak skončila vítězka letošního Wimbledonu Jelena Rybakinová. Kazaška při prvním startu po triumfu v All England Clubu prohrála 6:1, 2:6 a 0:6 s Darjou Kasatkinovou z Ruska.

Venus Williamsová se po téměř roční pauze vrátila k tenisu porážkou

Bývalá světová jednička Venus Williamsová má za sebou neúspěšný návrat k tenisu. Po téměř roční pauze v prvním kole turnaje ve Washingtonu prohrála 6:4, 1:6 a 4:6 s Rebeccou Marinovou z Kanady.

"Trochu jsem vyšla ze cviku, ale s tím jsem počítala. Když budu dál hrát, tak to půjde," citovala agentura Reuters sedminásobnou grandslamovou vítězku, která si na okruhu WTA naposledy zahrála loni v srpnu,

Dvaačtyřicetiletá Williamsová, která během kariéry vyhrála sedm grandslamů a na kontě má i olympijské zlato ve dvouhře a tři ve čtyřhře, by se v následujících dvou týdnech měla představit na turnajích v Torontu a Cincinnati.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů a žen ve Washingtonu (tvrdý povrch):

Muži (dotace 2,108.110 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kudla - Mmoh (oba USA) 1:6, 6:3, 6:4, Wolf (USA) - Daniel (Jap.) 6:2, 6:3, Gojo (Chorv.) - Duckworth (Austr.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:2, Edmund (Brit.) - Watanuki (Jap.) 6:4, 7:6 (10:8), Koepfer (Něm.) - Kwon Sun-u (Korea) 3:6, 6:3, 6:4, Popyrin (Austr.) - Tung-Lin Wu (Tchaj-wan) 3:3 skreč, M. Ymer (Švéd.) - Murray 7:6 (10:8), 4:6, 6:1, Draper (oba Brit.) - Kozlov (USA) 7:5, 6:2, Mannarino (Fr.) - Klahn (USA) 6:2, 6:4, Paire (Fr.) - Gojowczyk (Něm.) 7:5, 6:4.

Ženy (dotace 251.750 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Pegulaová (1-USA) - Baptisteová (USA) 6:2, 6:2, Halepová (3-Rum.) - Bucsaová (Šp.) 6:3, 7:5, Samsonovová (Rus.) - Mertensová (5-Belg.) 7:6 (7:4), 6:4, Kanepiová (6-Est.) - Minnenová (Belg.) 6:3, 6:3, Vekičová (Chorv.) - Šarífová (7-Eg.) 6:4, 6:1, Savilleová (Austr.) - Björklundová (Švéd.) 3:6, 7:5, 7:6 (7:4), Ču Lin (Čína) - Dartová (Brit.) 6:4, 6:3, Marinová (Kan.) - V. Williamsová (USA) 4:6, 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Hradecká, Niculescuová (3-ČR/Rum.) - Raducanuová, Tausonová (Brit./Dán.) 6:4, 6:1.

Turnaj mužů v Los Cabos v Mexiku (tvrdý povrch, dotace 808.770 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Berankis (Lit.) - Halys (9-Fr.) 7:6 (7:1), 7:5, Hijikata (Austr.) - Pacheco (Mex.) 6:3, 4:0 skreč, Čchun Hsin Tseng (Tchaj-wan) - Chappell (USA) 6:4, 6:4, Purcell (Austr.) - Laaksonen (Švýc.) 6:3, 3:6, 6:4.

Turnaj žen v San Jose

(tvrdý povrch, dotace 757.900 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Boulterová (Brit.) 1:6, 7:6 (7:5), 6:3, Kasatkinová (7-Rus.) - Rybakinová (Kaz.) 1:6, 6:2, 6:0, Anisimovová - Kruegerová (obě USA) 6:2, 7:6 (7:5), Townsendová (USA) - Sandersová (Austr.) 6:1, 6:4, Keysová (USA) - Čang Šuaj (Čína) 6:4, 6:2, Mandliková - Riskeová (obě USA) 6:3, 6:3.