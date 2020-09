Plíšková finále v Římě nedohrála, Djokovič má rekordní 36. titul

Řím - Tenistka Karolína Plíšková nedohrála kvůli zranění přitahovače finále antukového turnaje v Římě. Obhájkyně titulu dnes odstoupila za stavu 0:6, 1:2 ve druhé sadě a premiérový triumf na Italian Open tak slavila Rumunka Simona Halepová. Mezi muži zvítězila světová jednička Novak Djokovič ze Srbska a má rekordní 36. titul z turnajů kategorie Masters.

Plíšková má necelý týden, aby se dala dohromady před Roland Garros. Do utkání s Halepovou nastoupila se zavázaným levým stehenním svalem a po první sadě si nechala ošetřit bedra. Pařížský grandslam začne už v neděli.

"Jsem zklamaná, že jsem nemohla zápas dokončit, ale gratuluji Simoně. Byla jsi výborná a titul si zasloužíš," řekla Plíšková při slavnostním vyhlášení, při kterém si s rouškou na ústech vzala ze stolu sama talíř pro poraženou finalistku.

"Přitahovač na levé noze mě bolel už při dvou předchozích zápasech a zhoršovalo se to. Dnes před zápasem už to bolelo opravdu hodně, ale bylo to finále a chtěla jsem to alespoň zkusit. Bohužel to nešlo," uvedla Plíšková v tiskové zprávě. Zápas vzdala poprvé v kariéře.

Už o víkendu se omluvila z turnaje ve Štrasburku a bude léčit přitahovač. "Zkusím se teď dát dohromady na Roland Garros, mám na to necelý týden," konstatovala osmadvacetiletá tenistka.

V mužském vyvrcholení turnaje porazil hlavní favorit Djokovič 7:5, 6:3 argentinského tenistu Diega Schwartzmana, jenž hrál největší finále v kariéře. Třiatřicetiletý Srb v Římě triumfoval popáté a připsal si 36. titul z turnajů Masters, nejvyšší kategorie po grandslamech. Odpoutal se tak v historické tabulce od Rafaela Nadala, s nímž se dělil o první místo. Španěla v sobotním čtvrtfinále nečekaně vyřadil Schwartzman.

V generálce na Roland Garros získal Djokovič čtvrtý titul v sezoně a 81. v kariéře. Jedinou letošní porážku z 32 zápasů utrpěl bělehradský rodák před dvěma týdny na US Open, kdy byl v osmifinále proti Pablu Carreňovi diskvalifikován za neúmyslné nastřelení čárové rozhodčí míčkem.

Plíšková sice ve finále s Halepovou získala při svém podání úvodní dva fiftýny, ale jinak na soupeřku nestačila. Při omezeném pohybu nedokázala zatlačit, v první sadě nedala ani jeden vítězný úder a za 20 minut dostala "kanára".

Před druhým setem se čtvrtá hráčka světa nechala ošetřit, ale hned znovu neudržela podání. Pak jí Halepová pomohla dvojchybou, Plíšková trefila vítězný return a získala alespoň jeden game. Po dalším ztraceném servisu podala soupeřce ruku.

Rumunka popřála Plíškové rychlé uzdravení. "Třeba se znovu potkáme ve finále v Paříži," řekla s úsměvem světová dvojka, která v římském finále uspěla na třetí pokus. V letech 2017 a 2018 zápas o titul prohrála. Za titul obdržela kvůli dopadům koronaviru prémii 205 tisíc eur (5,5 milionu korun), zatímco Plíšková loni brala přes půl milionu eur.

Ve Foru Italicu se hrálo finále nezvykle až v pondělí a s omezeným počtem fanoušků, mezi kterými seděla i matka Plíškové Martina.

Halepová získala po koronavirové pauze druhý titul. Uspěla v srpnu na pražské Spartě, US Open pak vynechala a nyní potvrdila roli nasazené jedničky v Itálii.

Turnaj mužů a žen v Římě:

Muži (dotace 3,854.000 eur):

Dvouhra - finále:

Djokovič (1-Srb.) - Schwartzman (8-Arg.) 7:5, 6:3.

Ženy (dotace 1,692.169 eur):

Dvouhra - finále:

Halepová (1-Rum.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 6:0, 2:1 skreč.