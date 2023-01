Plíšková do semifinále nepostoupila, Djokovič vyrovnal Agassiho rekord

Melbourne - Tenistka Karolína Plíšková se do semifinále Australian Open neprobojovala. S Polkou Magdou Linetteovou prohrála po hodině a 29 minutách 3:6, 5:7. Linetteová dál posouvá v Melbourne osobní grandslamová maxima a vyzve v boji o finále Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Postup do semifinále naopak slaví ve čtyřhře Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Obhájkyně loňského titulu a nejvýše nasazený pár porazil americko-nizozemskou dvojici Desirae Krawczyková, Demi Schuursová 6:2, 6:3. České tenistky se utkají o finále s ukrajinsko-rumunskou dvojicí Marta Kosťuková, Elena-Gabriela Ruseová.

Turnajová třicítka Plíšková nepotvrdila proti Linetterové roli papírové favoritky a nezopakuje v Austrálii semifinálovou účast z roku 2019. S polskou soupeřkou prohrála podruhé za sebou a potřetí z deseti vzájemných zápasů. Naposledy na rodačku z Poznaně nestačila v listopadovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové.

"Z výsledku jsem velmi zklamaná. V posledních dvou týdnech se mi docela dařilo. Ani dnes to nebylo špatné, ale soupeřka mi to hodně ztížila. Hrála dobře od základní čáry a já jsem nedokázala najít na kurtu místo, kam bych zahrála vítězný úder. Servis dnes také nebyl nijak skvělý," řekla na tiskové konferenci Plíšková.

Bývalá světová jednička Plíšková doplatila ve čtvrtfinále na 36 nevynucených chyb, soupeřka jich měla 16. Česká tenistka udělala také sedm dvojchyb. Na první grandslamový titul tak nadále čeká.

"Nevím, proč mi servis dnes nešel. Občas takové dny přijdou. Možná to bylo i soupeřkou, která mi řadu dobrých podání vrátila zpět a dostala mě pod tlak. Nedala mi nic zadarmo. Nesehrála jsem špatný zápas, ale určitě dokážu hrát lépe," uvedla Plíšková.

Plíšková vstoupila do utkání brejkem, který ale vzápětí nepotvrdila. V šesté hře přišla o servis znovu, Linetteová se ujala vedení 4:2 a přestože si Češka v závěru vypracovala ještě jeden brejkbol, Polka nakonec první set dopodávala. Rodačka z Loun přišla o set poprvé na turnaji.

Ve druhé sadě odvrátila Plíšková šest brejkbolů, sama ale dva nevyužila. Rozhodující chvíle přišla v jedenácté hře, kde Linetteová servis české hráčky znovu prolomila a následně dotáhla duel k postupu.

"Získala jsem tu nějaké body, což je určitě pozitivní. Dnes jsem ale velmi zklamaná, protože jsem myslela, že to je zápas, který jsem měla a mohla vyhrát," dodala Plíšková.

Linetteová pokračuje v životním turnaji a stala po Agnieszce Radwaňské a Ize Šwiatekové třetí Polkou, která se posledních osmi ročnících dostala na Australian Open mezi nejlepší čtyři hráčky. Před Plíškovou vyřadila také světovou čtyřku Francouzku Caroline Garciaovou či bývalou dvojku Estonku Anett Kontaveitovou.

Djokovič postoupil do semifinále a vyrovnal Agassiho rekord

Srb Novak Djokovič se o další krok přiblížil jubilejnímu desátému titulu na Australian Open. Pětatřicetiletý rodák z Bělehradu porazil pátého nasazeného Rusa Andreje Rubljova jednoznačně 6:1, 6:2, 6:4 a postoupil v Melbourne do semifinále. V něm narazí na Američana Tommyho Paula, jenž zdolal krajana Bena Sheltona 7:6, 6:3, 5:7, 6:4. Ve druhé části turnajového pavouka se utkají o finále Řek Stefanos Tsitsipas a Rus Karen Chačanov.

Jasné je i složení semifinálových dvojic ve dvouhře žen. Světová pětka Běloruska Sabalenková po vítězství 6:3, 6:2 nad Chorvatkou Donnou Vekičovou vyzve Polku Linetteovou. Druhou dvojici tvoří Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Běloruska Viktoria Azarenková.

Djokovič postoupil po výhře nad Rubljovem do 44. grandslamového semifinále a dál živí naději na 22. titul, kterým by vyrovnal rekord úřadujícího šampiona Rafaela Nadala. V případě triumfu v Melbourne by se Srb vrátil na post světové jedničky.

Djokovič vyhrál na prvním grandslamu sezony 26. zápas po sobě a vyrovnal rekordní šňůru Andreho Agassiho z let 2000 až 2004. Srb vládne kurtům v Melbourne od roku 2019. Vloni se turnaje nezúčastnil, poté co byl kvůli chybějícímu očkování proti covidu-19 vyhoštěn ze země.

"Myslím, že skóre z prvních dvou setů neodpovídá realitě. Andrej je skvělý soupeř a hráč. Mám k němu velký respekt," řekl Djokovič v rozhovoru na kurtu. "Věděl jsem, jaký mám plán. Jedna věc ale je si představit, jak chcete hrát, a druhá je to provést na hřišti. Když zhodnotím všechny své důležité údery a momenty, dá se říct, že jsem našel svůj nejlepší tenis. To mě na tom těší nejvíc," doplnil Djokovič.

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková prošla v Melbourne mezi čtyři nejlepší hráčky poprvé v kariéře. Turnajová pětka neztratila ani v devátém letošním utkání set a Vekičovou porazila za hodinu a 51 minut. V duelu zaznamenala devět es a 38 vítězných míčků.

O dva roky starší Vekičová, která v osmifinále vyřadila Lindu Fruhvirtovou, doplatila na 13 dvojchyb. Využila jen dva ze 14 brejkbolů, Sabalenková prolomila servis soupeřky pětkrát.

Pětadvacetiletý Paul zdolal v americkém čtvrtfinále o pět let mladšího Sheltona po více než třech hodinách hry a vylepšil si grandslamové maximum. Dosud byl nejlépe v osmifinále loňského Wimbledonu.

Paul se stal po čtrnácti letech prvním Američanem, který se do semifinále Australian Open dostal. Naposledy se to povedlo v roce 2009 Andymu Roddickovi. Sheltonovi nepomohlo k postupu ani 24 es, dopustil se 50 nevynucených chyb.

Grandslamový turnaj Australian Open

(tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Djokovič (4-Srb.) - Rubljov (5-Rus.) 6:1, 6:2, 6:4, Paul - Shelton (oba USA) 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4.

Čtyřhra - 2. kolo:

Cina, Edengren (It./Švéd.) - Fix, Kalina (Něm./ČR) 6:7 (6:8), 7:5, 10:5.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Linetteová (Pol.) - Karolína Plíšková (30-ČR) 6:3, 7:5, Sabalenková (5-Běl.) - Vekičová (Chorv.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Krawczyková, Schuursová (6-USA/Niz.) 6:2, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - osmifinále:

Tien (USA) - Filip (ČR) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - osmifinále

Frusina, Hrazdil (USA/ČR) - Jones, Panarin (5-Austr./Rus.) 4:6, 6:4, 10:6.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo:

Valentová (2-ČR) - Kinošitaová (16-Jap.) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Mesterová, Zhiyenbayevová (Rum./Něm.) - Moyanová, Šmejkalová (6-Arg./ČR) 6:4, 7:5.