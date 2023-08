Plíšková čtvrtfinále na US Open neobhájí, prohrála ve 2. kole s Burelovou

New York - Loňská čtvrtfinalistka Karolína Plíšková dohrála na tenisovém US Open ve 2. kole. Turnajová pětadvacítka podlehla dnes na betonu ve Flushing Meadows Claře Burelové z Francie 4:6, 2:6. Bývalá světová jednička ztratila utkání za hodinu a deset minut a připsala si desátou porážku z posledních 13 zápasů.

Jednatřicetiletá Plíšková se v utkání nemohla opřít o servis, který ztratila pětkrát. Bývalá světová jednička doplatila také na 28 nevynucených chyb, 62. hráčka světa Burelová jich nasbírala polovinu.

Finalistka turnaje z roku 2016 skončila v brzké fázi na třetím grandslamu po sobě. Během letošního Roland Garros a ve Wimbledonu vypadla Plíšková v 1. kole, více se jí dařilo na Australian Open, kde došla do čtvrtfinále. V New Yorku nenavázala na předchozí dvě čtvrtfinále.

Plíšková nezahájila zápas dobře a po dvou ztracených servisech prohrávala brzy 0:3. Česká tenistka sice dokázala vývoj otočit na 4:3, v deváté hře ale přišla znovu o podání a Burelová po 40 minutách úvodní set získala.

Ani ve druhém setu se česká tenistka nedostala do herní pohody. Od stavu 1:0 prohrála pět her za sebou a dvaadvacetiletá Francouzka dotáhla duel k vítězství. Do 3. kola US Open postoupila podruhé za sebou a příště vyzve světovou dvojku Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

O postup do 3. kola dnes zabojuje také Markéta Vondroušová. Wimbledonská vítězka se utká s Italkou Martinou Trevisanovou. Později půjdou do akce Marie Bouzková a osmnáctiletá Linda Nosková, jež narazí na loňskou finalistku Uns Džábirovou z Tuniska.

Tenisový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 65 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 2. kolo: Sinner (6-It.) - Sonego (It.) 6:4, 6:2, 6:4, Draper (Brit.) - Hurkacz (17-Pol.) 6:2, 6:4, 7:5. Ženy: Dvouhra - 2. kolo: Burelová (Fr.) - Karolína Plíšková (25-ČR) 6:4, 6:2, Sabalenková (2-Běl.) - Burrageová (Brit.) 6:3, 6:2, Samsonovová (14-Rus.) - Korpatschová (Něm.) 6:3, 6:3, Čeng Čchin-wen (23-Čína) - Kanepiová (Est.) 6:2, 3:6, 6:2, Stearnsová (USA) - Tausonová (Dán.) 6:3, 6:0, Boulterová (Brit.) - Wang Ja-fan (Čína) 5:7, 6:1, 6:4, Bronzettiová (It.) - Lysová (Něm.) 6:3, 6:2. Čtyřhra - 1. kolo: Sie Šu-wej, Wang Sin-jü (8-Tchaj-wan/Čína) - L. Fruhvirtová, Osoriová (ČR/Kol.) 4:6, 7:5, 6:2, Dabrowská, Routliffeová (16-Kan./N. Zél.) - Detiucová, Davisová (ČR/USA) 4:6, 6:1, 6:0.