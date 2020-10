Plíšková: Bylo by hezké končit titulem, ale teď na to nemyslím

Ostrava - Tenistka Karolína Plíšková začala sezonu titulem a teoreticky by koronavirem ovlivněný rok mohla s pohárem také ukončit. Po pochybách nakonec odehraje halový turnaj v Ostravě a chce hrát bez tlaku.

"Bylo by samozřejmě hezké ukončit tuhle divnou sezonu titulem, ale teď na to nemyslím," řekla Plíšková na videokonferenci novinářům. Do hry se vrací tři týdny po brzkém vyřazení na Roland Garros a těžko odhaduje svoji formu. "Je tu spousta dobrých hráček, nebude to nic lehkého. Nic zadarmo. Nemám asi co ztratit. Co se může horšího stát, než že to třeba nevyjde," dodala světová šestka.

Na akci J&T Banka Ostrava Open 2020 je turnajovou dvojkou a jednou z favoritek. "Papírově bych měla dojít daleko, ale na to už se dávno nehraje. Chci si to užít a nechci na sebe dávat extra tlak. Tenhle turnaj o tom není. Jsem ráda, že jsem se rozhodla, že to vůbec hraju," řekla lednová vítězka z Brisbane.

Po vyřazení na antukovém grandslamu v Paříži už ve druhém kole byla hodně rozmrzelá. Zvažovala konec sezony, už se jí moc hrát nechtělo. Dala si skoro 14 dní volna a rozhodla se uzavřít sezonu v Ostravě. "Postupem času jsem si uvědomila, že by asi byla škoda nehrát. Je to v Česku, mám to kousek od domova," řekla Plíšková, jejíž manžel Michal Hrdlička a jeho firma se podílí na přípravě turnaje.

Trávila čas v Monaku, vydala se odpočívat i trénovat k moři do španělské Málagy. "Jsem připravená na poslední větší snažení," pronesla před svým letošním devátým turnajem na okruhu WTA, který měl kvůli koronaviru pět měsíců pauzu.

V Ostravar Areně už si vyzkoušela tvrdý povrch hlavního kurtu. "Je to pomalejší, ale vyhovuje mi to. Mám aspoň čas na své obrovské nápřahy. Musím do toho chodit, dost tady píše čop a pestrá hra. Uvidíme, co předvedu," řekla Plíšková.

V prvním kole měla volný los a v druhém narazí na Rusku Veroniku Kuděrmětovovou, s níž prohrála v srpnu v New Yorku v generálce na US Open. "Tam to bylo strašně rychlé. Doufám, že budu mít na všechno trochu víc času. Ona je nepříjemná, měla dobrý konec sezony a odehrála spoustu zápasů," řekla Plíšková.

Fyzicky se před svou závěrečnou akcí roku cítí relativně dobře. "Skvěle asi ne, ale je to poslední turnaj, takže se nebojím, že bych to nezvládla. Měly bychom být rády, že jsou turnaje, že se dá hrát, tělo drží a snad vydrží," konstatovala.

Prostředí ostravské haly dobře zná z fedcupových duelů. Tentokrát ale neuslyší bouření tribun, protože fanoušci do ochozů kvůli koronaviru nemůžou. "Ale vybavily se mi hezké vzpomínky," připomněla výhry v semifinále 2017 nad Španělkami a v prvním kole nad Rumunkami o rok dříve. "Prohrála jsem tady jen s Halepovou, ale jinak mám bilanci dobrou. Tak doufám, že si ji nezkazím," usmála se Plíšková.

Ať už dopadne jakkoli, už nyní má jisté, že popáté v řadě skončí v elitní desítce žebříčku WTA. A osmý rok po sobě na okruhu vyhraje minimálně jeden turnaj.