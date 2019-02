Ostrava - Karolína Plíšková byla navzdory porážce se svým výkonem proti nedávné světové jedničce Simoně Halepové spokojená. Mrzelo ji, že nepřinesla do šatny českého týmu v prvním kole Fed Cupu proti Rumunsku druhý bod, ale vyprodaná Ostravar Aréna podle ní viděla kvalitní zápas. Rozhodlo pár míčů, o které byla rumunská tenistka lepší.

Halepová předváděla svůj obvyklý výkon postavený na výborném pohybu a minimu nevynucených chyb. Prakticky se vyrovnala Plíškové i v počtu vítězných úderů, zahrála jen o dva méně. Českou tenistku kvalitou své hry nepřekvapila.

"Já jsem na to byla připravená, protože je to výborná hráčka. Všechny zápasy, které jsem s ní hrála, hrála dobře. Většinou si svou úroveň drží. Možná chvílemi mohla kazit víc, ale nechci čekat od hráčky, která byla dva roky první na světě, že bude sama kazit. Určitě jsem mohla zahrát líp, ale myslím, že zápas to byl dobrý a měl dobrou úroveň," řekla Plíšková na tiskové konferenci.

Celkově získala jen o čtyři míče méně než Halepová. "Vždycky je to s dobrými hráčkami o pár míčích. Mohla jsem trochu líp podávat. Ona můj servis velmi dobře četla, takže jsem neměla tolik přímých bodů, jak jsem zvyklá. Odehrála pár skvělých úderů. Myslím, že hrála výborně," doplnila aktuální světová pětka.

Když v rozhodující sadě prohrávala 2:5, vzpomněla si na nedávné čtvrtfinále Australian Open proti Američance Sereně Williamsové, ve kterém se dostala ze stavu 1:5. Halepová ale tolik neriskuje jako Williamsová, proto je s ní obrat těžší. "Nehrozí tam chyby z prvních míčů, neudělá jich víc než jednu v gamu. Uhrát proti ní tři čtyři gamy v řadě je těžké," poznamenala Plíšková.

Z Ostravy zamíří na turnaj do katarského Dauhá, který se hraje příští týden. Myslí si, že jí Fed Cup prospěl. "Něco jsem tady natrénovala. Myslím, že nakonec jsem se dostala do docela dobré formy. Se svým tenisem jsem momentálně spokojená. Ani z tohohle zápasu nebudu smutná. Vyhrát chce každý, ale někdo prohrát musí. Odehrála jsem tady dva kvalitní zápasy proti dobrým hráčkám," pochvalovala si.