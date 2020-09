Plíšková bude obhajovat v Římě titul, čtyřhru vyhrála Strýcová

Řím - Karolína Plíšková porazila v českém semifinále na antukovém turnaji v Římě 6:2, 6:4 Markétu Vondroušovou. V pondělí bude čtvrtá tenistka světového žebříčku obhajovat loňský titul ve finále proti Rumunce Simoně Halepové. Už dnes oslavila triumf v italské metropoli ve čtyřhře Barbora Strýcová.

Favorizovaná Plíšková si v zápase na Foru Italicu pomohla šesti esy a porazila Vondroušovou i podruhé v kariéře. V generálce na přeložené Roland Garros si osmadvacetiletá česká tenistka zahraje po lednovém vítězství v Brisbane o druhý titul v sezoně a celkově o 17. v kariéře.

Plíšková zažívá v Římě úspěšný týden po návratu ze Spojených států, kde se jí při restartu sezony nedařilo. Na turnaji v New Yorku prohrála hned první zápas a na US Open v roli nasazené jedničky vypadla už ve 2. kole. "Všichni říkají, jak špatně jsem dopadla v Americe, ale mám pocit, že jsem jediná, kdo to tak necítí. Nemusíte mít vždycky výborné výsledky, abyste ze sebe měli dobrý pocit. Už jen to, že jsem tam cestovala, byl velký krok, takže možná i proto se cítím tady lépe," řekla Plíšková.

S aktuální světovou dvojkou Halepovou má Plíšková negativní bilanci 4:7, ale poslední dva vzájemné duely loni vyhrála. Nejvýše nasazená rumunská tenistka dnes udolala po více než dvouhodinové bitvě Španělku Garbiňe Muguruzaovou 6:3, 4:6, 6:4 a vyhrála na okruhu WTA již třináctý zápas v řadě. Do italské metropole přijela jako šampionka srpnového turnaje Prague Open a před dlouhou koronavirovou pauzou v únoru vládla v Dubaji.

"Antuka je pořád její povrch, ne můj, ale už jsem ji na ní porazila. Bude to hodně náročné, protože je to bojovnice. Nikdy to s ní není jednoduché, ale bude to skvělé finále," řekla Plíšková.

Strýcová a její tchajwanská parťačka Sie Šu-wej v Římě získaly letošní čtvrtý společný titul na WTA Tour. Nejvýše nasazený pár ve finále porazil 6:2, 6:2 německo-rumunskou dvojici Anna-Lena Friedsamová, Raluca-Ioana Olaruová.

Strýcová se Sie Šu-wej navázaly v italské metropoli na skvělou formu z úvodu sezony. Před koronavirovou pauzou ovládly turnaje v Brisbane, Dubaji a Dauhá, jedinou porážku utrpěly ve finále Australian Open. Celkem letos vyhrály 21 z 22 zápasů, na US Open ani jedna z nich nestartovala.

Čtyřiatřicetiletá Strýcová si dnes připsala 31. deblový titul v kariéře, dva turnaje vyhrála také ve dvouhře.

Ve finále mužské dvouhry je nejvýše nasazený Novak Djokovič, který v semifinále zdolal po více než dvou hodinách 7:5, 6:3 Caspera Ruuda z Norska. Srbský favorit bude v pondělním finále usilovat o rekordní 36. titul z turnajů kategorie Masters. Jeho soupeřem bude sobotní přemožitel Rafaela Nadala Diego Schwartzman z Argentiny, který v tříhodinové semifinálové bitvě udolal 6:4, 5:7, 7:6 Kanaďana Denise Shapovalova.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 3,854.000 eur):

Dvouhra - semifinále: Djokovič (1-Srb.) - Ruud (Nor.) 7:5, 6:3, Schwartzman (8-Arg.) - Shapovalov (12-Kan.) 6:4, 5:7, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - finále: Granollers, Zeballos (4-Šp./Arg.) - Chardy, Martin (Fr.) 6:4, 5:7, 10:8.

Ženy (dotace 1,692.169 eur):

Dvouhra - semifinále: Karolína Plíšková (2-ČR) - Vondroušová (12-ČR) 6:2, 6:4, Halepová (1-Rum.) - Muguruzaová (9-Šp.) 6:3, 4:6, 6:4.

Čtyřhra - finále: Sie Šu-wej, Strýcová (1-Tchaj-wan/ČR) - Friedsamová, Olaruová (Něm./Rum.) 6:2, 6:2.

Tenisový turnaj žen ve Štrasburku (antuka, dotace 225.500 eur):

Dvouhra - 1. kolo: Teichmannová (Švýc.) - Anisimovová (6-USA) 6:2, 6:3, Pavljučenkovová (Rus.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:3, 7:5, Burelová (Fr.) - Bondarenková (Ukr.) 3:6, 6:1, 6:4.