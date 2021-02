Plíšková bude hrát o třetí kolo Australian Open na centrkurtu

Melbourne - Karolína Plíšková bude o postup do třetího kola Australian Open bojovat na centrálním dvorci Roda Lavera. Duelem s Američankou Danielle Collinsovou zahájí v Melbourne čtvrteční program. Tomáš Macháč se představí v Margaret Court Areně a hrát budou i Karolína Muchová a Barbora Krejčíková.

Turnajová šestka Plíšková prohrála s Collinsovou v minulém týdnu v přípravném turnaji Yarra Valley Classic ve dvou tie-breacích. "Připravím se co nejlíp a půjdu do toho. Věřím, že mám zbraně na to ji porazit," prohlásila Plíšková po 1. kole.

Pětadvacítka Muchová bude hrát s Němkou Monou Barthelovou a Krejčíková má za soupeřku 29. nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska.

Macháče čeká poprvé hráč světové desítky. Matteo Berrettini z Itálie je turnajovou devítkou a Top-10 pořadí dvouhry ATP uzavírá. "Je to neskutečný soupeř. Jsem nadšený, že si s ním můžu zahrát," řekl český tenista (199. na ATP).

Čtvrteční program (začátky v 1:00 SEČ):

Rod Laver Arena: Karolína Plíšková (6-ČR) - Collinsová (USA), Bartyová (1-Austr.) - Gavrilovová (Austr.), Tsitsipas (5-Řec.) - Kokkinakis (Austr.), 9:00 Gauffová (USA) - Svitolinová (5-Ukr.), Nadal (2-Šp.) - Mmoh (USA).

Margaret Court Arena: Bencicová (11-Švýc.) - Kuzněcovová (Rus.), Keninová (4-USA) - Kanepiová (Est.), Macháč (ČR) - Berrettini (9-It.), 9:00 Cuevas (Urug.) - De Minaur (21-Austr.), Pegulaová (USA) - Stosurová (obě Austr.).

John Cain Arena: Rubljov (7-Rus.) - Monteiro (Braz.), Kontaveitová (21-Est.) - Watsonová (Brit.), Fognini (16-It.) - Caruso (It.), 9:00, Carballés (Šp.) - Medveděv (4-Rus.).

Kurt č. 13, 1. zápas: Muchová (25-ČR) - Barthelová (Něm.).

Kurt č. 16, 2. zápas: Krejčíková (ČR) - Alexandrovová (29-Rus.).