Plíšková bude hrát o semifinále US Open jako třetí v pořadí

Česká tenistka Karolína Plíšková ve 3. kole US Open.

Česká tenistka Karolína Plíšková ve 3. kole US Open. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Zápas Karolíny Plíškové a Marie Sakkariové z Řecka o postup do semifinále US Open se uskuteční ve středu jako třetí v pořadí na kurtu Arthura Ashe a začne hodinu po půlnoci SELČ.

Turnajová čtyřka Plíšková si na grandslamu v New Yorku zahraje čtvrtfinále znovu po třech letech. S letošní semifinalistkou Roland Garros Sakkariovou má bilanci 1:1. Oba zápasy se odehrály na římské antuce.

Sakkariová, která je nasazená jako sedmnáctka, už na turnaji vyřadila Kateřinu Siniakovou a Petru Kvitovou.

Středeční program:

Kurt Arthura Ashe: 18:00 SELČ Raducanuová (Brit.) - Bencicová (11-Švýc.), Zverev (4-Něm.) - Harris (JAR), 01:00 Karolína Plíšková (4-ČR) - Sakkariová (17-Řec.), Djokovič (1-Srb.) - Berrettini (6-It.).