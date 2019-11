Plíšková bude hrát na Turnaji mistryň o své první finále

Šen-čen (Čína) - Na třetí pokus se Karolína Plíšková pokusí probojovat do finále tenisového Turnaje mistryň. Soupeřkou světové dvojky dnes v čínském Šen-čenu bude první hráčka světa Australanka Ashleigh Bartyová.

S úřadující vítězkou Roland Garros má Plíšková bilanci 2:3, v letošním jediném vzájemném utkání prohrála ve finále v Miami. Loni Australanku porazila na US Open. "Je to světová jednička, takže to bude extrémně těžké, ale není to nemožné," uvedla Plíšková.

O účast ve finále Masters neúspěšně bojovala v minulých dvou letech v Singapuru. Předloni nestačila na pozdější šampionku Dánku Caroline Wozniackou a loni prohrála s Američankou Sloane Stephensovou.

V úvodním semifinále se utkají Švýcarka Belinda Bencicová a obhájkyně vítězství Ukrajinka Elina Svitolinová, která v turnaji zatím neztratila ani set a bojuje o nejvyšší prémie v dějinách ženského sportu 4,7 milionu dolarů.

Sobotní program Turnaje mistryň:

9:00 Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.) - Stosurová, Čang Šuaj (7-Austr./Čína), 11:30 Bencicová (7-Švýc.) - Svitolinová (8-Ukr.), 13:00 Bartyová (1-Austr.) - Karolína Plíšková (2-ČR), 14:30 Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan) - Grönefeldová, Schuursová (8-Něm./Niz.).