Plíšková a Vondroušová jsou v 2. kole Roland Garros, Veselý končí

Paříž - Světová dvojka Karolína Plíšková i další Češka Markéta Vondroušová dnes splnily roli favoritek a postoupily do 2. kola grandslamového Roland Garros. Plíšková si na pařížské antuce za hodinu poradila s Američankou Madison Brengleovou, kterou porazila 6:2 a 6:3. Vondroušová zvítězila 6:4 a 6:3 nad Číňankou Wang Ja-fan. Vypadl naopak Jiří Veselý, který podlehl Argentinci Leonardu Mayerovi 6:7, 3:6 a 0:6.

Vítězka turnaje v Římě Plíšková s Brengleovou prohrávala 0:2, ale na rozdíl od druhého kola na lednovém Australian Open úvodní set neztratila. Získala totiž šest her za sebou a ujala se vedení. Poměrně jednoznačný průběh měla i druhá sada, jen její závěr si česká favoritka zkomplikovala. Za stavu 5:2 měla při svém podání mečbol, ale udělala dvojchybu a pak po několika těsných autech o servis přišla.

Vzápětí ale sebrala Američance čistou hrou servis a za hodinu se radovala ze šestého vítězství za sebou. "První kola jsou vždycky ošidná. Nevíte, jak se budete cítit, jak budete hrát. Měla jsem tady pár dní tréninku. Cítila jsem se dobře, ne dokonale, ale dobře. Bylo to dneska solidní," komentovala Plíšková svůj výkon.

Ve druhém kole ji čeká devětadvacetiletá Slovenka Kristina Kučová, která po úspěšné kvalifikaci porazila i Rusku Světlanu Kuzněcovovou.

Devatenáctileté Vondroušové se od začátku zápasu s Wang Ja-fan dařilo spíše na returnu. Dostala se do vedení 4:2, i když dvakrát ztratila servis. Úvodní sadu dotáhla k výhře 6:4 a utkání měla i nadále pod kontrolou.

Ve druhém setu přišla drobná zápletka. Vondroušová při podání Číňanky nevyužila vedení 40:0, aby odskočila na 5:2, a vzápětí na servisu odvracela postupně tři brejkboly na 4:4. Srovnání skóre ale nepřipustila a v devátém gamu při soupeřčině podání využila hned první mečbol. Pomohla jí k tomu páska, od které se míček odrazil sice vysoko, ale těsně za síť. Wang Ja-fan už ho nedokázala vrátit na druhou stranu.

"Jsem ráda, že jsem to zvládla, navíc ve dvou (setech). Byla taky už vysoko, není to žádná nová hráčka na okruhu, je zvyklá hrát velké turnaje. Tím, že jsem v pozici, že bych takové zápasy měla vyhrávat, je to těžší, ale snažila jsem se na to nemyslet a hrát svoji hru," řekla českým novinářům.

Vondroušová, která si letošní bilanci vylepšila na 23 vítězství proti šesti porážkám, při předchozích dvou startech v Paříži nepřekročila druhé kolo. O premiérový postup do třetího kola se pokusí proti osmnáctileté Rusce Anastasii Potapovové, která dnes vyřadila bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou z Německa. V únoru ji Vondroušová smetla v semifinále turnaje v Budapešti 6:0 a 6:2, ale tehdy se hrálo na tvrdém povrchu v hale.

Veselý se v Paříži marně snažil prolomit letošní nezdary. První set duelu s Mayerem sice otočil z 1:3 na 5:3, ale nakonec ho ztratil v tie-breaku. Hned na úvod druhé sady si prohrál servis, i když vedl už 40:0, a zápas se definitivně otočil na stranu favorizovaného Jihoameričana. Ten vyhrál druhý set 6:3 a ve třetí sadě nadělil českému tenistovi "kanára".

Veselý stejně jako loni vypadl v Paříži v prvním kole a v mužské dvouhře zůstal jediným českým zástupcem Lukáš Rosol, který se do hlavní soutěže dostal jako lucky loser.

Federer se vrátil na Roland Garros vítězně, Kerberová již dohrála

Švýcarský tenista Roger Federer má za sebou vítězný návrat na Roland Garros, kde se představil po čtyřech letech. Třetí hráč světa si v prvním kole pařížského grandslamu poradil 6:2, 6:4 a 6:4 s Lorenzem Sonegem z Itálie.

Pátá hráčka světa Kerberová podlehla Potapovové 4:6 a 2:6 a v Paříži nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Osmnáctiletá Ruska naopak prožila skvělou premiéru na pařížském grandslamu.

Federer nedal Sonegovi šanci. Zaváhal jen za stavu 4:1 ve druhém setu, kdy jedinkrát v zápase ztratil podání. "Přijetí, kterého se mi dnes dostalo, bylo opravdu bláznivé. Bylo hezké vidět plný stadion na první kolo. Byla to nádhera. Takže jsem velmi, velmi šťastný," rozplýval se.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz, který French Open vyhrál v roce 2009, se v dalším kole utká se 145. hráčem světa Oscarem Ottem z Německa. Po dlouhé pauze na antuce je letos v pozici, kdy může na tomto povrchu překvapit. "Je hezké být outsider. Právě tak se cítím. Prostě uvidím, jak to půjde. Pomáhá mi to být uvolněnější. Opravdu nevím, jak daleko můžu na tomhle turnaji dojít," svěřil se sedmatřicetiletý rodák z Basileje.

Trojnásobná grandslamová vítězka Kerberová si před třemi týdny na turnaji v Madridu poranila kotník a bojovala, aby v Paříži vůbec mohla hrát. "Zkusila jsem všechno, abych tady mohla odehrát zápas. Byla jsem šťastná, jak ten proces v posledních dnech probíhal. Pár dní jsem mohla trénovat opravdu dobře. Ale neměla jsem nahrané zápasy a před tím jsem nemohla pořádně trénovat," uvedla na tiskové konferenci po zápase.

Po vynucené pauze dokázala se soupeřkou držet krok jen v prvním setu. Ve druhém už měla 81. hráčka světového žebříčku Potapovová jasně navrch. "Neměla co ztratit a hrála opravdu dobře. Přichází hodně mladých hráček a ona je jednou z nich," komentovala Kerberová výkon přemožitelky.

Potapovová se ve druhém kole utká s devatenáctiletou nadějí českého tenisu Vondroušovou, která porazila 6:4 a 6:3 Wang Ja-fan z Číny. Na cestě za dnešním překvapením se mladá Ruska snažila koncentrovat jen na sebe. "Pokusila jsem se moc nepřemýšlet o kurtu, o prvním kole, o Kerberové, protože je to samozřejmě skvělá hráčka. Jsem tady, abych hrála co nejlépe. A to jsem udělala," líčila.

Po proměněném mečbolu ji ovládlo nadšení. "Byla jsem strašně šťastná a pořád ještě jsem. Žila jsem pro tohle vítězství, pro tyhle emoce, pro tyhle chvíle. Udělám všechno pro to, abych je prožívala znovu, znovu a znovu," doplnila.

Grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 42,7 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Mayer (Arg.) - Veselý (ČR) 7:6 (7:3), 6:3, 6:0, Federer (3-Švýc.) - Sonego (It.) 6:2, 6:4, 6:4, Tsitsipas (6-Řec.) - Marterer (Něm.) 6:2, 6:2, 7:6 (7:4), Nišikori (7-Jap.) - Halys (Fr.) 6:2, 6:3, 6:4, Čilič (11-Chorv.) - Fabbiano (It.) 6:3, 7:5, 6:1, Mahut (Fr.) - Cecchinato (16-It.) 2:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:2, 6:4, Schwartzman (17-Arg.) - Fucsovics (Maď.) 6:3, 3:6, 7:6 (9:7), 2:6, 6:2, Goffin (27-Belg.) - Berankis (Lit.) 6:0, 6:2, 6:2, Berettini (29-It.) - Andújar (Šp.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:4, 6:2, Djere (31-Srb.) - Ramos (Šp.) 6:3, 6:2, 7:6 (7:2), Dimitrov (Bulh.) - Tipsarevič (Srb.) 6:3, 6:0, 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, Kohlschreiber (Něm.) - Haase (Niz.) 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, Dellien (Bol.) - Gunnesvarán (Indie) 6:1, 6:3, 6:1, Ruud (Nor.) - Gulbis (Lot.) 6:2, 7:6 (7:2), 6:0, Popyrin (Austr.) - Humbert (Fr.) 3:6, 6:3, 7:6 (12:10), 6:3, Otte (Něm.) - Džazírí (Tun.) 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (2-ČR) - Brengleová (USA) 6:2, 6:3, Vondroušová (ČR) - Wang Ja-fan (Čína) 6:4, 6:3, Potapovová (Rus.) - Kerberová (5-Něm.) 6:4, 6:2, Stephensová (7-USA) - Doiová (Jap.) 6:3, 7:6 (7:3), Svitolinová (9-Ukr.) - V. Williamsová (USA) 6:3, 6:3, Bencicová (15-Švýc.) - Ponchetová (Fr.) 6:1, 6:4, Muguruzaová (19-Šp.) - Townsendová (USA) 5:7, 6:2, 6:2, Martičová (31-Chorv.) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:2, Larssonová (Švéd.) - Rybáriková (SR) 6:3, 6:4, Sorribesová (Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:1, 5:7, 6:2, Kozlovová (Ukr.) - Peraová (USA) 6:2, 7:6 (7:5), Mladenovicová - Ferrová (obě Fr.) 6:3, 7:6 (7:3), Kučová (SR) - Kuzněcovová (Rus.) 6:4, 6:2, Siegemundová (Něm.) - Žuková (Rus.) 6:3, 6:3.