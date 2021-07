Plíšková a Muchová ve čtvrtfinále Wimbledonu, Krejčíková končí

Londýn - V osmifinále Wimbledonu skončila patnáctizápasová vítězná série tenistky Barbory Krejčíkové. Vítězka Roland Garros dnes nestačila na londýnské trávě na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a s Australankou prohrála 5:7, 3:6. Ve čtvrtfinále ale jsou dvě české hráčky - poprvé Karolína Plíšková a stejně jako předloni Karolína Muchová.

Osmá nasazená Plíšková si poradila s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou 6:2 a 6:3. Turnajová devatenáctka Muchová porazila Španělku Paulu Badosaovou 7:6 a 6:4.

Krejčíková šla v utkání s Bartyovou do brejku na 2:1 a měla brejkbol na 5:2, ale po osmé hře bylo srovnáno 4:4. Ve dvanáctém gamu udělala pod tlakem pár chyb a ztratila servis čistou hrou.

Devizou české hráčky byla znovu bojovnost, ve druhém setu ztrácela 2:4, ale znovu získala podání zpět. Bartyová posílala míče častěji do forhendu Krejčíkové, která z něj několikrát udělala lehčí chybu. Počtvrté v utkání přišla Krejčíková o servis na 3:5, pak ještě měla brejkbol, ale neuspěla a Australanka proměnila první mečbol

Před Wimbledonem vyhrála Krejčíková turnaj ve Štrasburku, kde získala premiérový titul ve dvouhře na okruhu WTA, a poté kralovala na pařížské antuce, kde navíc ovládly s Kateřinou Siniakovou i čtyřhru.

Pětadvacetiletá Krejčíková hrála letos poprvé v All England Clubu dvouhru v hlavní soutěži a premiérově byla na grandslamu mezi nasazenými. Z pozice turnajové čtrnáctky vyhrála tři zápasy a ve světovém žebříčku by se mohla posunout z patnáctého na třinácté místo.

Plíšková zvládla zápas se Samsonovovou za hodinu a čtvrt. S Ruskou, která vyhrála deset zápasů na trávě v řadě, měla problém jen v úvodu. Po ztrátě servisu prohrávala 1:2, ale otočila na 6:2. I ve druhém setu šla rychle do vedení a i za pomoci deseti es zápas jistě dokončila.

"Jsme super šťastná, že jsem tady ve čtvrtfinále i ve dvouhře," připomněla Plíšková, že si v roce 2016 zahrála ve Wimbledonu semifinále čtyřhry. "Hrála jsem stejně jako v předešlých zápasech velmi solidně a dneska obzvlášť. Byla jsem připravená na všechno a fungovalo to výborně. Měla jsem dobrou strategii, věděla, co dělat, a to jsem naplnila," uvedla k výhře nad Samsonovovou.

Ve čtyřech zápasech neztratila Plíšková v turnaji ani set. Ve čtvrtfinále narazí na vítězku utkání mezi Madison Keysovou z USA a Švýcarkou Viktorijí Golubicovou.

Při předešlých devíti startech v All England Clubu vypadla Plíšková poprvé v prvním kole, pak pětkrát ve druhém a následně dvakrát v osmifinále. Minimálně do čtvrtfinále nyní postoupila již na všech grandslamech, nejdále došla do finále US Open 2016. Mezi nejlepší osmičkou na grandslamu je poprvé od předloňského Australian Open.

Djokovič si ve Wimbledonu zahraje 50. grandslamové čtvrtfinále

Úřadující šampion Novak Djokovič porazil ve 4. kole Wimbledonu Chilana Cristiana Garína hladce 6:2, 6:4, 6:2 a čeká ho padesáté grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Premiéru mezi osmičkou nejlepších na některém z turnajů velké čtyřky si naopak na londýnské trávě odbude čtvrtá tenistka světa Aryna Sabalenková, druhá nasazená Běloruska zdolala Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 6:3, 4:6, 6:3.

Vítěz posledních dvou ročníků Djokovič, jenž by se rád ziskem 20. grandslamového titulu dotáhl na rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, strávil s Garínem na kurtu necelé dvě hodiny a připsal si v All England Clubu 18. vítězství v řadě. Dalším soupeřem světové jedničky bude Márton Fucsovics, jenž se stal po výhře nad Rusem Andrejem Rubljovem prvním Maďarem ve čtvrtfinále grandslamu po třiceti letech.

Třiadvacetiletá Sabalenková proti Rybakinové nastoupila potřetí v kariéře a stejně jako letos v Abú Zabí a předloni ve Wu-chanu potřebovala na výhru tři sety. Její další soupeřkou bude Tunisanka Ons Džabúrová, která otočila zápas s Igou Šwiatekovou z Polska.

Džabúrová ztratila první set 5:7, pak ale loňskou vítězku Roland Garros porazila dvakrát 6:1. Šestadvacetiletá Tunisanka je první arabskou hráčkou ve čtvrtfinále Wimbledonu od Egypťana Ismaila El Šafaje v roce 1974.

Dlouhé čekání ukončil v soutěži mužů i Matteo Berrettini, který si poradil 6:4, 6:3 a 6:1 s Iljou Ivaškou z Běloruska a do čtvrtfinále v All England Clubu prošel jako první Ital po 23 letech. Devátý hráč světa napodobil Davide Sanguinettiho, který v roce 1998 ve čtvrtfinále vypadl.

Osmifinále naopak znamenalo při wimbledonském debutu v hlavní soutěži konečnou pro amerického mladíka Sebastiana Kordu. Syn českého šampiona Australian Open Petra Kordy podlehl v den svých 21. narozenin v takřka čtyřhodinové pětisetové bitvě Karenu Chačanovovi z Ruska a na premiérové čtvrtfinále grandslamu si musí ještě počkat. V rozhodujícím setu, v němž si oba hráči navzájem třináctkrát prolomili podání, Korda nakonec prohrál 8:10.

Tenisový Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber)

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Berrettini (7-It.) - Ivaška (Běl.) 6:4, 6:3, 6:1, Djokovič (1-Srb.) - Garín (17-Chile) 6:2, 6:4, 6:2, Shapovalov (10-Kan.) - Bautista (8-Šp.) 6:1, 6:3, 7:5, Chačanov (25-Rus.) - Korda (USA) 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8, Fucsovics (Maď.) - Rubljov (5-Rus.) 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Donald (ČR) - Mayo (USA) 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Samsonovová (Rus.) 6:2, 6:3, Sabalenková (2-Běl.) - Rybakinová (18-Kaz.) 6:3, 4:6, 6:3, Džabúrová (21-Tun.) - Šwiateková (7-Pol.) 5:7, 6:1, 6:1, Bartyová (1-Austr.) - Krejčíková (14-ČR) 7:5, 6:3, Muchová (19-ČR) - Badosaová (30-Šp.) 7:6 (8:6), 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

Bouzková, Hradecká (16-ČR) - Gračevová, Kalašnikovová (Rus.(Gruz.) 6:1, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Peschkeová, Krawietz (9-ČR/Něm.) - Kosťuková, Purcell (Ukr./Austr.) bez boje.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Bejlek (ČR) - Oluwadareová (Brit.) 6:2, 6:3.