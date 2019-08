Plíšková a Muchová na US Open uspěly, Berdych skončil v 1. kole

New York - Tenistka Karolína Plíšková postoupila do 2. kola grandslamového US Open po výhře nad krajankou Terezou Martincovou dvakrát 7:6. Se soutěží se rozloučil zdravotními problémy sužovaný Tomáš Berdych, který v New Yorku prohrál s domácím Jensonem Brooksbym 1:6, 6:2, 4:6 a 4:6. Uspěla naopak čtvrtfinalistka Wimbledonu Karolína Muchová, která si poradila s další kvalifikantkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu dvakrát 6:4.

Turnajová trojka Plíšková, jedna z favoritek turnaje, se v duelu s kvalifikantkou Martincovou trápila. Šestkrát ztratila servis, udělala 32 chyb, ale dokázala nasázet 35 vítězných míčů.

Plíšková začala svůj oblíbený turnaj na kurtu Louise Armstronga špatně na servisu. V první sadě vyhrála až své čtvrté podání a v tie-breaku set získala poměrem 8:6. Ve druhém setu sice vedla 3:0, ale v páté hře škobrtla a spadla. Hráčka z kvalifikace Martincová hrála odvážně, tlačila se hodně do bekhendu finalistky US Open z roku 2016, skóre otočila a vedla 5:4.

V tie-breaku ale byla opět pevnější Plíšková, vyhrála ho 7:3 a zápas uzavřela po hodině a půl. "Bylo obtížné hrát s Terezou. Nikdy jsme se nepotkaly a navíc to bylo v nervózním prvním kole. Ona hrála dobře, bylo vidět, že je rozehraná z kvalifikace, a odehrála slušný zápas," pochválila Plíšková soupeřku.

"Já jsem nebyla nadšená, že jsem si v úvodu prohrála třikrát servis, to se už nesmí stát. Ale jsem ráda, že jsem našla cestu, jak vyhrát. To je pozitivní a z toho se musím odrazit," řekla Plíšková. Její další soupeřkou bude znovu hráčka z kvalifikace, tentokrát bude čelit grandslamové debutantce Mariam Bolkvadzeové z Gruzie.

"Jsem smutná. Všichni mi říkají, že jsem hrála super zápas. Byla jsem blízko v obou setech proti jedné z nejlepších hráček na světě. Na tak velkém kurtu jsem nikdy nehrála, trochu to na mě dolehlo. Chybí mi zkušenosti, které potřebuju hlavně při těch nejdůležitějších míčích," řekla Martincová.

Třiatřicetiletý Berdych se v prvním setu na rychlou hru o patnáct let mladšího soupeře nechytal. Za dvanáct minut prohrával 0:4 a set už nezachránil. Ve druhé sadě se ale dostal do hry, razantním forhendem jako kdysi soupeře zatlačil a dvakrát mu vzal servis. Třetí a čtvrtý set rozhodla vždy koncovka, Berdych v ní shodně za stavu 4:5 ztratil podání a vypadl v 1. kole jako ve Wimbledonu.

"Zápas nemá vůbec cenu rozebírat," podotkl Berdych. Nemohl totiž kvůli zdravotním problémům hrát, jak by si představoval. "Podobnou situaci jsem zažil v Indian Wells, kdy byl zápas v podobných větrných a relativně chladnějších podmínkách. A dopadlo to stejně. To se pak nedá hrát, když vás i takové maličkosti tak moc ovlivní," řekl Berdych.

Na grandslamech Berdych vypadl dvakrát za sebou už v 1. kole podruhé v kariéře. Poprvé se mu to stalo před 15 lety na Roland Garros a ve Wimbledonu.

Před startem US Open Berdych řekl, že v sobě našel nový impulz, a snaží se o třetí návrat v sezoně. Po nadějném úvodu roku ho ze hry znovu vyřadily problémy se zády a kyčlí a často nehrál. Po sezoně se bude rozhodovat, jestli neukončí kariéru.

Muchová rozhodla první set brejkem na 4:3, za stavu 5:3 soupeřka odvrátila esem setbol, ale Češka o game později při svém podání uspěla. Ve druhé sadě Muchová ztrácela 2:4, ale ve zbylých gamech povolila soupeřce jen čtyři body. Ve druhém kole bude čelit nepříjemnému stylu tchajwanské hráčky Sie Šu-wej.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,24 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Brooksby (USA) - Berdych (ČR) 6:1, 2:6, 6:4, 6:4, Djokovič (1-Srb.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:1, 6:4, Medveděv (5-Rus.) - Gunnesvaran (Ind.) 6:4, 6:1, 6:2, Nišikori (7-Jap.) - Trungelliti (Arg.) 6:1, 4:1 skreč, Basilašvili (17-Gruz.) - Fucsovics (Maď.) 3:6, 6:4, 6:2, 3:6, 6:3, Lajovič (27-Srb.) - Darcis (Belg.) 7:5, 6:3, 6:3, Garín (31-Chile) - Eubanks (USA) 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, 6:7 (4:7), 6:3, Klahn (USA) - Monteiro (Braz.) 6:3, 6:2, 6:3, Kudla (USA) - Tipsarevič (Srb.) 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), 6:1, De Minaur (Austr.) - Herbert (Fr.) 6:4, 6:2, 6:7 (6:8), 7:5, Evans (Brit.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 6:3, 2:6, 6:3, Kecmanovič - Djere (oba Srb.) 6:2, 6:1, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Martincová (ČR) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3), Muchová (ČR) - Rybakinová (Kaz.) 6:4, 6:4, Bartyová (2-Austr.) - Dijasová (Kaz.) 1:6, 6:3, 6:2, Sevastovová (12-Lot.) - Bouchardová (Kan.) 6:3, 6:3, Mladenovicová (Fr.) - Kerberová (14-Něm.) 7:5, 0:6, 6:4, Kontaová (16-Brit.) - Kasatkinová (Rus.) 6:1, 4:6, 6:2, Martičová (22-Chorv.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:4, 4:6, 6:1, Džabúrová (Tun.) - Garciaová (27-Fr.) 7:6 (10:8), 6:2, Sie Šu-wej (29-Tchaj-wan) - Čepelová (SR) 6:4, 5:7, 6:3, Jastremská (32-Ukr.) - Niculescuová (Rum.) 6:4, 1:6, 6:2, Petersonová (Švéd.) - Puigová (Portor.) 6:3, 6:3, Bogdanová (Rum.) - Dartová (Bart.) 6:3, 6:1, Bolkvadzeová (Gruz.) - Peraová (USA) 6:3, 5:7, 6:4, Alexandrovová (Rus.) - Stosurová (Austr.) 6:1, 6:3, Gasparjanová (Rus.) - Honová (Austr.) 7:6 (7:4), 6:4, Ferrová (Fr.) - Gavrilovová (Austr.) 6:3, 6:4, Davisová (USA) - Larssonová (Švéd.) 7:5, 6:2, Sasnovičová (Běl.) - Bradyová (USA) 6:1, 4:6, 6:0, Šwiateková (Pol.) - Jorovičová (Srb.) 6:0, 6:1, Van Uytvancková (Belg.) - Kužmová (SR) 6:4, 6:4, V. Williamsová (USA) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:1, 6:0.