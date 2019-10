Plíšková a Kvitová na sebe na Turnaji mistryň ve skupině nenarazí

Šen-čen (Čína) - České tenistky Karolína Plíšková a Petra Kvitová se tentokrát na Turnaji mistryň ve skupině nepotkají. Světová dvojka Plíšková je v čínském Šen-čenu ve Fialové skupině a Kvitová v Červené.

Druhá hráčka světa Plíšková narazí na vítězku US Open Biancu Andreescuovou z Kanady, rumunskou šampionku Wimbledonu Simonu Halepovou a ukrajinskou obhájkyni titulu Elinu Svitolinovou. Vítězka Masters z roku 2011 Kvitová bude hrát se světovou jedničkou a vítězkou Roland Garros Ashleigh Bartyovou z Austrálie, Japonkou Naomi Ósakaovou, která ovládla Australian Open, a se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Loni se hrál Turnaj mistryň naposledy v Singapuru, kde na sebe české hvězdy narazily v Bílé skupině a Plíšková zvítězila ve dvou setech.

Plíšková má pozitivní bilanci jen se Svitolinovou, nad kterou vede 5:3 na zápasy. Naposledy spolu hrály loni ve skupině Turnaje mistryň a česká tenistka prohrála. "Je běhavá, umí trošku zatlačit, ale je suprová v obraně. Bude to o mém tenisu," řekla Plíšková.

S Halepovou vyhrála jen tři z deseti vzájemných zápasů. Rumunce se ale od triumfu na londýnské trávě v druhé polovině roku příliš nedařilo. "Vím, že musím hrát dobře, protože toho nedá moc zadarmo. Minimálně to s ní je vždycky dřina a bolí to. Musím si to uhrát sama. Halový tenis jí ale moc nesedí," uvedla Plíšková.

S kometou sezonu Andreescuovou hrála lounská rodačka jen jednou v Torontu a podlehla. "Nehrála jsem dobře a ani ona moc ne," vzpomínala. "Nebojím se jí. Je bojovná a pár soupeřek rozhodí, jak simuluje. Jak je nová, tak nebyla načtená. Výborně se hýbe a jako jediná holka se dokluzuje. Umí i zatlačit a dobře zaservírovat. Umí všechno, má pestrou hru. Není jisté, co od ní přijde," řekla Plíšková.

Kvitová má s Bartyovou bilanci 4:2 a s Bencicovou 4:1. S Ósakaovou hrála jednou a letos ve finále Australian Open prohrála ve třech setech. "Tam hrála letos svůj nejlepší tenis," uvedla Kvitová.

Z nejvýše nasazené Bartyové strach nemá. Letos spolu hrály už čtyřikrát a bilanci mají 2:2. "Je právem jednička, umí tenis výborně mixovat a vždycky to proti sobě máme vyrovnané. Zápas bude jako vždy o pár míčích," očekává Kvitová a k další debutantce na Masters Bencicové uvedla: "Dostala se tam na poslední chvíli, přála jsem jí to, tak si to hlavně užije. Je to fajn holka a šikovná hráčka."

Turnaj začne v neděli a z každé skupiny postoupí dvě hráčky do semifinále, což se Plíškové podařilo dvakrát po sobě. Kvitová prošla ze skupiny se štěstím s jednou výhrou naposledy v roce 2015 a nakonec prohrála až ve finále.

Neporažená šampionka dvouhry z dotace 14 milionů dolarů získá 4,725 milionu dolarů (přes 109 milionů korun), což je největší prémie v ženském sportu.

Ve čtyřhře na český souboj v základní části turnaje dojde. Světová jednička Barbora Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu se ve Fialové skupině utkají mimo jiné s Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou.

Los tenisového Turnaje mistryň v Šen-čenu:

Dvouhra:

Červená skupina:

Ashleigh Bartyová (1-Austr.), Naomi Ósakaová (3-Jap.), Petra Kvitová 6-ČR), Belinda Bencicová (7-Švýc.).

Fialová skupina:

Karolína Plíšková (2-ČR), Simona Halepová (4-Rum.), Bianca Andreescuová (5-Kan.), Elina Svitolinová (8-Ukr.).

Čtyřhra:

Červená skupina:

Mertensová, Sabalenková (1-Belg./Ukr.), Babosová, Mladenovicová (3-Maď./Fr.), Čchan Jüng-žan, Čchan Chao-čching (5-Tchaj-wan), Grönefeldová, Schuursová (8-Něm./Niz.).

Fialová skupina:

Barbora Strýcová, Sie Šu-wej (2-ČR/Tchaj-wan), Dabrowská, Sü I-fan (4-Kan./Čína), Krejčíková, Siniaková (6-ČR), Stosurová, Čang Šuaj (7-Austr./Čína).