Plíšková a Kvitová mohou vystřídat Ósakaovou na postu jedničky

Paříž - Na grandslamovém Roland Garros se bude hrát o ženský tenisový trůn. Japonku Naomi Ósakaovou mohou po turnaji v Paříži sesadit z postu světové jedničky čtyři hráčky včetně Karolíny Plíškové a Petry Kvitové. Šanci mají ještě aktuální světová čtyřka Kiki Bertensová z Nizozemska a pátá hráčka světového žebříčku Angelique Kerberová z Německa.

Z českých tenistek má výhodnější pozici Plíšková, která se po triumfu v Římě posunula na druhou příčku žebříčku. K šanci na návrat na první místo, na kterém byla osm týdnů v létě 2017, potřebuje minimálně účast ve finále. Pokud by Ósakaová postoupila do semifinále, musela by získat titul.

Světová šestka Kvitová by se mohla poprvé v životě ocitnout v čele žebříčku WTA jen v případě, že by Roland Garros vyhrála a Ósakaová nepostoupila do semifinále. Aktuálně nejlepší české tenistky se zatím na antukovém grandslamu dostaly maximálně do semifinále - Plíšková předloni, Kvitová v roce 2012.

Jednadvacetiletá Ósakaová zůstane světovou jedničkou, pokud postoupí do finále. V Paříži ale zatím nikdy nepřešla třetí kolo. Pokud by Roland Garros vyhrála, získala by třetí grandslamový titul za sebou, což se naposledy povedlo Sereně Williamsové v roce 2015.

Šampionka z Madridu Bertensová potřebuje minimálně finále. Pokud by Ósakaová postoupila do osmifinále, musela by získat titul. Kerberová má šanci jen v případě triumfu, přičemž zároveň nesmí Ósakaová postoupit do čtvrtfinále.

Na první místo rankingu se nemůže vrátit aktuální světová trojka Simona Halepová z Rumunska, která v Paříži obhajuje 2000 bodů za loňský titul a nemůže získat žádné body navíc.

Grandslamové French Open začne v neděli.