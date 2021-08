Plíšková a Kvitová jsou v Cincinnati ve čtvrtfinále, Muchová skrečovala

Cincinnati (USA) - Česká tenistka Karolína Plíšková v Cincinnati porazila 6:4, 7:6 Jessicu Pegualovou a postoupila do čtvrtfinále. S Američankou, které podlehla ve všech čtyřech předchozích zápasech, přitom turnajová pětka prohrávala 1:4 a 0:5.

Mezi nejlepší osmičku prošla také Petra Kvitová, která si poradila 6:1 a 6:2 s Ons Džabúrovou z Tuniska. Neuspěla Karolína Muchová, která kvůli zranění břicha skrečovala za stavu 5:7 a 1:2 zápas s Belindou Bencicovou ze Švýcarska.

Plíšková prohrála s Pegulaovou všechny čtyři letošní zápasy a i v Ohiu měla namále. V prvním setu světová čtyřka prohrávala 1:4 a ve druhém dokonce 0:5, ale skóre pokaždé otočila. V tie-breaku druhého setu vyhrála 7:5, poté co Pegulaové nepomohlo ani pět odvrácených mečbolů.

"Je to neskutečný pocit, asi nejlepší tenhle rok," smála se Plíšková v on-line rozhovoru s novináři po první výhře nad Pegulaovou v kariéře. "Popravdě, tenisově to žádný krásný zápas nebyl, ale je to cenné vítězství. Fakt se mi s ní hraje špatně, ona hraj nízké placky, což mi nevyhovuje, a jsem ráda, že se mi to podařilo. Do budoucna bude větší víra ve vítězství s ní."

Plíšková letos nestačila na Američanku v Dauhá a Dubaji a poté v Miami a v Berlíně. "Na začátku roku jsem nehrála úplně dobře. Teď je jiná situace, mám za sebou spoustu vyhraných zápasů, cítím se líp a v tom byl asi rozdíl," řekla letošní finalistka Wimbledonu a z minulého týdne z turnaje v Montrealu. "Byla jsem celkově pozitivně naladěná a připravená bojovat. Nějak jsem našla cestu, jak se do toho dostat, takže jsem si prasátko na konci zasloužila," zmínila využitý mečbol.

V Cincinnati už nejsou hráčky v tzv. koronavirové bublině. "Mám pocit, že to je normální turnaj jako dřív," těší Plíškovou. Tenisté se můžou fotit i se podepisovat fanouškům a mají v šatnách vlastní skříňku. "Kterou nemusíme vyklízet. Můžeme kamkoliv. Máme svobodu," dodala.

Ve čtvrtfinále devětadvacetiletá Plíšková, která v Cincinnati v roce 2016 získala titul, narazí na Paulu Badosaovou ze Španělska. S ní se zatím na okruhu WTA utkala pouze v roce 2015 v Miami, kde vyhrála ve dvou setech. "Už jsme hrály dávno, ale hraje dobře. Obě máme v poslední době hru na vysoké úrovni, takže to bude o pár míčích," řekla Plíšková.

Kvitová měla cestu za postupem snazší a s Džabúrovou si poradila za 64 minut. Češka byla ráda, že zápas zvládla rychle, protože se pořád necítí dobře poté, co měla v minulých dnech střevní potíže. "Je to trošku lepší, ale žádný zázrak," řekla Kvitová a dodala: "Jak mi není úplně dobře, tak asi hraju tenis uvolněněji, takže všechno zlé je pro něco dobré."

Ve čtvrtfinále Kvitová v souboji dvou grandslamových vítězek nastoupí proti Angelique Kerberové z Německa. S ní má bilanci osm výher, sedm porážek.

Už ve čtvrtek si místo ve čtvrtfinále zajistila Barbora Krejčíková. Třetí kolo z českých hráček tak nezvládla pouze Muchová, která zápas s olympijskou vítězkou Bencicovou ukončila kvůli zranění.

O postup do semifinále si Švýcarka zahraje proti krajance Jil Teichmannové, která ve třetím kole vyřadila světovou dvojku a loňskou finalistku Naomi Ósakaovou. Japonku porazila 3:6, 6:3 a 6:3.

Krejčíková porazila 6:1, 6:7 a 6:2 Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska a postoupila do čtvrtfinále. V něm vítězka Roland Garros narazí na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou z Austrálie.

Krejčíková do souboje dvou grandslamových vítězek vstoupila skvěle a první set získala za 29 minut. Bývalá wimbledonská šampionka Muguruzaová se ale poté zvedla a tie-break druhé sady vyhrála 7:5 a jako první sebrala české hráčce v Cincinnati set.

V rozhodující sadě už měla opět navrch Krejčíková, a i když Muguruzaová odvrátila pět mečbolů, zápas Češka ukončila při soupeřčině podání. Vítězce turnaje z roku 2017 tak oplatila porážku z jediného dosavadního vzájemného utkání, ve kterém v březnu ve finále v Dubaji prohrála.

Další soupeřkou Krejčíkové bude Bartyová, která v osmifinále porazila 6:0 a 6:2 Victorii Azarenkovou z Běloruska. S australskou tenistkou se pětadvacetiletá Češka zatím utkala jen v osmifinále letošního Wimbledonu, kde ji Bartyová při cestě za titulem porazila ve dvou setech.

Tenisový turnaj mužů a žen v Cincinnati (tvrdý povrch):

Muži (dotace 5,404.435 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

A. Zverev (3-Něm.) - Pella (Arg.) 6:2, 6:3, Rubljov (4-Rus.) - Monfils (Fr.) 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), Paire (Fr.) - Isner (USA) 7:6 (7:1), 6:7 (2:7), 6:1, Tsitsipas (2-Řec.) - Sonego (It.) 5:7, 6:3, 6:4, Auger-Aliassime (12-Kan.) - Berrettini (5-It.) 6:4, 6:3.

Ženy (dotace 2,114.989):

Dvouhra - 3. kolo:

Krejčíková (9-ČR) - Muguruzaová (8-Šp.) 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, Bartyová (1-Austr.) - Azarenková (14-Běl.) 6:0, 6:2, Karolína Plíšková (5-ČR) - Pegulaová (USA) 6:4, 7:6 (7:5), Kvitová (11-ČR) - Džabúrová (Tun.) 6:1, 6:2, Bencicová (10-Švýc.) - Muchová (ČR) 7:5, 2:1 skreč, Teichmannová (Švýc.) - Ósakaová (2-Jap.) 3:6, 6:3, 6:3, Badosaová (Šp.) - Rybakinová (Kaz.) 6:2, 7:6 (7:5).

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Matteková-Sandsová, Šwiateková (USA/Pol.) 6:4, 6:3