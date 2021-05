Plíšková a Krejčíková postoupily v Římě do 3. kola, Kvitová vypadla

Řím - Na český souboj mezi Karolínou Plíškovou a Petrou Kvitovou ve třetím kole na tenisovém turnaji v Římě nedojde. Nasazená devítka, loňská finalistka a vítězka antukového turnaje z roku 2019 Plíšková ve druhém kole zdolala Anastasiji Sevastovovou z Lotyšska 6:2, 6:3, Kvitová však poté prohrála s ruskou hráčkou z kvalifikace Věrou Zvonarevovou 4:6, 6:3 a 4:6. Do osmifinále postoupila Barbora Krejčíková, jež zdolala 6:1, 6:4 čtvrtou nasazenou Sofii Keninovou z USA.

Zatímco začátkem března v Dubaji uspěla Plíšková proti Sevastovové až po třísetovém boji, tentokrát zvládla zápas lépe. V prvním setu získala od stavu 1:2 pět gamů. Ve druhém setu vedla 4:1, pak sice měla problém při vlastním podání, za stavu 5:2 zápas nedopodávala, ale duel ukončila při servisu soupeřky. Proměnila druhý mečbol.

Turnajová jedenáctka Kvitová stejně jako v prvním kole nezačala dobře a v úvodním setu prohrávala 2:5. Snížila na 4:5 a měla brejkbol, ale nakonec při čtvrtém setbolu chybovala. Na úvod druhého setu ztratila servis, ale pak se rozehrála a posunula zápas do třetí sady.

Kvitová hrála se Zvonarevovou po deseti letech a v rozhodujícím setu vedla 2:0, jenže pak ztratila pět her. Zvládla odvrátit dva mečboly, jeden při svém podání po vítězné ráně na lajnu, a druhý o hru později díky dvojchybě soupeřky. Za stavu 4:5 podávala a vedla 40:15, ale po čtyřech chybách v řadě přišla posedmé o servis a prohrála po dvou hodinách a 23 minutách.

Čtyřicátá hráčka žebříčku Krejčíková si připsala cenné vítězství nad pátou tenistkou světa Keninovou, kterou v prvním vzájemném duelu porazila za hodinu a čtvrt. Loňská vítězka Australian Open, které se zatím letos nedaří, prohrála i třetí letošní zápas na antuce.

Příští soupeřkou Krejčíkové bude další favorizovaná soupeřka Iga Šwiateková z Polska, přemožitelka Keninové z loňského finále Roland Garros.

Se soutěží se ve druhém kole rozloučila Japonka Naomi Ósakaová. Turnajová dvojka prohrála s Američankou Jessicou Pegulaovou 6:7 a 2:6. Vypadla také americká hvězda Serena Williamsová, jež v jubilejním 1000. zápase kariéry podlehla 6:7, 5:7 Argentince Nadie Podoroské. Devětatřicetiletá vítězka 23 grandslamů hrála první utkání od porážky s Ósakaovou v semifinále Australian Open před téměř čtvrt rokem.

"První zápas na antuce byl těžký. Vím, že umím hrát o hodně lépe," uvedla čtyřnásobná vítězka římského turnaje Williamsová. "Trénovala jsem měsíce, ale možná to chce ještě víc zápasů, takže s koučem a týmem rozmyslíme, co by se s tím dalo dělat," dodala světová osmička s vyhlídkou na blížící se Roland Garros, jež začíná za dva a půl týdne.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 2,082.960 eur): Dvouhra - 2. kolo: Thiem (4-Rak.) - Fucsovics (Maď.) 3:6, 7:6 (7:5), 6:0, Bautista (10-Šp.) - Garín (Arg.) 7:6 (7:5), 6:3, Davidovich (Šp.) - Norrie (Brit.) 6:2, 6:3, Sonego - Mager (oba It.) 6:4, 6:4, A. Zverev (6-Něm.) - Dellien (Bol.) 6:2, 6:2, Rubjov (7-Rus.) - Struff (Něm.) 6:7 (7:9), 6:1, 6:4, Karacev (Rus.) - Medveděv (3-Rus.) 6:2, 6:4, Tsitsipas (5-Řec.) - Čilič (Chorv.) 7:5, 6:2, Delbonis (Arg.) - Goffin (12-Belg.) 6:2, 6:1. Ženy (dotace 1,577.613 eur): Dvouhra - 2. kolo: Karolína Plíšková (9-ČR) - Sevastovová (Lot.) 6:2, 6:3, Bartyová (1-Austr.) - Švedovová (Kaz.) 6:4, 6:1, Zvonarevová (Rus.) - Kvitová (11-ČR) 6:4, 3:6, 6:4, Pegulaová (USA) - Ósakaová (2-Jap.) 7:6 (7:2), 6:2, Svitolinová (5-Ukr.) - Anisimovová (USA) 2:6, 6:3, 6:4, Gauffová (USA) - Sakkariová (17-Řec.) 6:1, 1:6, 6:1, Kuděrmětovová (Rus.) - Garciaová (Fr.) 6:4, 6:4, Sabalenková (7-Běl.) - Sorribesová (Šp.) 7:5, 6:1, Muguruzaová (12-Šp.) - Peraová (USA) 2:6, 6:0, 7:5, Alexandrovová (Rus.) - Bradyová (13-USA) bez boje, Krejčíková (ČR) - Keninová (4-USA) 6:1, 6:4, Podoroská (Arg.) - S. Williamsová (8-USA) 7:6 (8:6), 7:5, Šwiateková (15-Pol.) - Keysová (USA) 7:5, 6:1, Ostapenková (Lot.) - Tomljanovicová (Austr.) 6:2, 7:6 (7:3), Martičová (Chorv.) - Mladenovicová (Fr.) 7:5, 6:3.