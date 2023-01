Plíšková a Fruhvirtová prošly na Australian Open do 2. kola, Macháč dohrál

Melbourne - Tenistky Karolína Plíšková a Linda Fruhvirtová postoupily na Australian Open do 2. kola. Turnajová třicítka Plíšková vyřadila Číňanku Wang Si-jü hladce 6:1, 6:3, sedmnáctiletá Fruhvirtová porazila při debutu v soutěži domácí Jaimee Fourlisovou 6:0, 6:4. Úvodní gradslam sezony naopak skončil pro Terezu Martincovou, která podlehla světové pětce Aryně Sabalenkové z Běloruska 1:6, 4:6. Tomáš Macháč prohrál po boji se světovou trojkou Norem Casperem Ruudem 3:6, 6:7, 7:6, 3:6.

Program v Melbourne přerušilo na několik hodin horké počasí, později se duely odkládaly kvůli dešti. Zápas Markéty Vondroušové s Alison Riskeovou-Amritrajovou byl přerušen za stavu 4:1 v prvním setu pro Američanku a dohraje se ve středu.

Plíšková se mohla opřít o stoprocentní servis a v každém setu soupeřku dvakrát brejkla. Utkání ovládla za 65 minut a zaznamenala na Australian Open úspěšný comeback po loňském zranění ruky. Kromě této absence postoupila při předchozích sedmi startech v Austrálii alespoň do 3. kola.

"První kolo není nikdy snadné. Jsem spokojená s tím, jak jsem ho odehrála a mám radost i z výsledku," napsala Plíšková na twitter. Ve 2. kole narazí na Julii Putincevovou z Kazachstánu, která zdolala Rumunku Soranu Cirsteaovou.

Vítězka loňského turnaje v Čennaí Fruhvirtová měla výborný úvod a o šest let starší Fourlisové nadělila v prvním setu "kanára". Ve druhé sadě sice přišla třikrát o servis, díky čtyřem brejkům se jí však povedlo dotáhnout duel k postupu.

"Myslím, že to byl z mého pohledu dobrý zápas. Za výhru jsem ráda, protože první kolo je vždy záludné. Jsem ráda, že jsem se v tom horku moc dlouho nezdržela," řekla Fruhvirtová Radiožurnálu.

Česká tenistka se stala nejmladší Evropankou, která vyhrála utkání v základní části Australian Open od roku 2019, kdy se to povedlo současné světové jedničce Polce Ize Šwiatekové. O vylepšení grandslamového maxima se Fruhvirtová utká s další Australankou Kimberly Birrellovou, která vyřadila turnajovou jednatřicítku Estonku Kaiu Kanepiovou.

Osmadvacetiletá Martincová nezískala proti Sabalenkové ani jeden brejk. Sama přišla o servis třikrát a utkání prohrála za hodinu a deset minut. Nepodařilo se jí tak navázat na loňský postup do 2. kola.

"Aryna hodně určuje hru. Má výborný servis, chodí do returnů a z prvních třech míčů chce mít maximální tlak. Nechce vás vůbec nechat hrát, riskuje ze všeho a celkově je to hodně o ní. V prvním setu jsem bohužel při svém brejkbolu minula return o pár centimetrů. Potřebuju se dostat do rytmu, což mi (Sabalenková) nedovolila," řekla Martincová webu Tenisový svět.

Jedna z favoritek turnaje Sabalenková, která porazila ve finále prvního turnaje v Adelaide Lindu Noskovou, neztratila set ani v pátém letošním zápase.

Macháč svedl s finalistou loňského Roland Garros a US Open Ruudem více než tříhodinovou bitvu. Přestože dvaadvacetiletý rodák z Berouna přišel o první set kvůli jednomu ztracenému servisu a druhou sadu prohrál ve zkrácené hře, v dalším průběhu se mu podařilo favorita potrápit.

Stodesátý hráč světa zahrával povedené údery, získával body díky přechodům na síť a díky úspěšnému tie-breaku ve třetím setu se mu podařilo snížit. Za stavu 3:2 ve čtvrté sadě měl Macháč brejkbol, který ale nevyužil a Ruud čtyřmi hrami za sebou nakonec dovedl duel k vítězství. Macháčovi nepomohlo ani 10 es či 52 vítězných míčů.

Murray po téměř pěti hodinách porazil na Australian Open Berrettiniho Pětatřicetiletý Brit Andy Murray zdolal v 1. kole Australian Open v pěti setech a po téměř pěti hodinách turnajovou třináctku Mattea Berrettiniho z Itálie. Pětinásobný finalista melbournského turnaje odvrátil v závěru páté sady mečbol a zvítězil 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 a 7:6. Zápas hraný kvůli horku pod zataženou střechou Areny Roda Lavera trval 4:49 hodiny. Vítězný návrat do Melbourne prožil Novak Djokovič, jenž byl loni krátce před startem turnaje z Austrálie deportován kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru. Pětatřicetiletý Srb, jenž je s devíti tituly rekordmanem Australian Open, porazil v prvním kole jednoznačně 6:3, 6:4, 6:0 Španěla Roberta Carballése. Trojnásobný grandslamový šampion Murray vyhrál pod dohledem trenéra Ivana Lendla první dva sety za hodinu a půl, žebříčkovému favoritovi Berrettinimu se však podařilo srovnat a vynutit si pátý set. V něm se šestadvacetiletý Ital za stavu 5:4 při Murrayho podání dostal k mečbolu, relativně jednoduchý nabíhaný forhend však poslal do sítě. V rozhodujícím super tie-breaku měl od začátku navrch Murray, jenž se dostal do vedení 5:0 a náskok už nepustil. Hned svůj první mečbol na 10:6 proměnila bývalá světová jednička "prasátkem" při returnu. Murray si připsal jubilejní 50. vítězství na Australian Open v kariéře a první grandslamovou výhru nad hráčem z první dvacítky světového žebříčku od roku 2017. Dvojnásobný olympijský vítěz se v posledních letech potýká se zdravotními potížemi a v žebříčku mu patří 66. pozice. "Večer a zítra ten zápas budu cítit, ale teď jsem především neuvěřitelně šťastný a hrdý na sebe," uvedl Murray, jenž od druhé operace v roce 2019 hraje s kovovou kyčlí. "Hodně jsem se v posledních pár měsících společně se svým týmem nadřel na to, abych měl šanci hrát na stadionech, jako je tento, zápasy, jako byl tento, a proti hráčům, jako je Matteo. A dnes se to vyplatilo," dodal rodák z Glasgow. Jiný bývalý finalista turnaje sužovaný zraněními Dominic Thiem v prvním kole vypadl. Rakouského tenistu, jenž hrál v Melbourne o titul v roce 2020, porazil jednoznačně 6:3, 6:4, 6:2 pátý nasazený Andrej Rubljov z Ruska. První vítězství od zranění kotníku v červnu na Roland Garros zaznamenal Alexander Zverev. Německý tenista po více než čtyřech hodinách zdolal Peruánce Juana Pabla Varillase 4:6, 6:1, 5:7, 7:6, 6:4. "Jsem unavený, ale strašně šťastný. Tohle mi posledních sedm měsíců chybělo. Je mi jedno, co přijde dál, už teď je pro mě turnaj úspěšný," řekl Zverev, jenž si přetrhal vazy v kotníku v semifinále Roland Garros. V prosinci se vrátil k tenisu na exhibičních turnajích a v generálce na Australian Open prohrál oba duely na United Cupu, mimo jiné s Jiřím Lehečkou. Bývalá světová jednička Španělka Garbiňe Muguruzaová prohrála i třetí zápas v sezoně a pátý za sebou. Finalistka Australian Open 2020 podávala v utkání s Elise Mertensovou za stavu 6:5 na vítězství, ale Belgičance podlehla 6:3, 6:7, 1:6. Organizátoři Australian Open zakázali vlajky Ruska a Běloruska v areálu Pořadatelé Australian Open zakázali druhý den grandslamového turnaje vlajky Ruska a Běloruska v areálu. Organizátoři reagovali na protest ukrajinského velvyslance, jenž si na ruskou vlajku v Melbourne Parku stěžoval na sociálních sítích. Ukrajinský velvyslanec v Austrálii a na Novém Zélandu Vasyl Myrošnyčenko upozornil na twitteru na událost z úvodního dne turnaje, kdy ruská vlajka visela na křoví u kurtu, na němž hrála Ukrajinka Kateryna Baindlová proti Rusce Kamile Rachimovové. "Vyzývám Tennis Australia, aby začala okamžitě uplatňovat svou politiku 'neutrálních vlajek'," napsal ambasador. Pořádající organizace Tennis Australia dnes oznámila, že v Melbourne Parku budou vlajky Ruska a Běloruska s okamžitou platností zakázány. "Naším původním postojem bylo, že je fanoušci mohou přinést, ale nesmějí jimi způsobit rozruch. Včera jsme tu měli incident, kdy byla vlajka vedle kurtu. Budeme nadále pracovat s hráči a našimi fanoušky na tom, abychom zajistili nejlepší možné prostředí pro tenis," uvedla Tennis Australia. Tenisté Ruska a jeho spojence Běloruska smějí od začátku invaze na Ukrajinu loni v únoru startovat na turnajích jako neutrální sportovci bez státních symbolů a vlajek. Pozvánku nedostali pouze do Británie na přípravné turnaje před Wimbledonem a samotný grandslamový turnaj. Běloruská tenistka Aryna Sabalenková po dnešním vítězství v 1. kole nad Terezou Martincovou uvedla, že rozhodnutí organizátorů Australian Open respektuje. "Myslím si, že sport nemá nic společného s politikou, ale pokud se takhle budou všichni cítit lépe, tak OK. Já s tím nic nenadělám. Prostě to udělali. Bez vlajek? Tak bez vlajek," řekla pátá nasazená hráčka turnaje. Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková v pondělí agentuře Reuters řekla, že stejně jako v minulých měsících si nepodá ruku po zápase s ruskou či běloruskou soupeřkou. Vyčítá jim, že se nevyjádřily dostatečně důrazně proti invazi.

Grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Ruud (2-Nor.) - Macháč (ČR) 6:3, 7:6 (8:6), 6:7 (5:7), 6:3, Djokovič (4-Srb.) - Carballés (Šp.) 6:3, 6:4, 6:0, Rubljov (5-Rus.) - Thiem (Rak.) 6:3, 6:4, 6:2, Fritz (8-USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 6:2, 4:6, 7:5, Rune (9-Dán.) - Krajinovič (Srb.) 6:2, 6:3, 6:4, Zverev (12-Něm.) - Varillas (Peru) 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, Murray (Brit.) - Berrettini (13-It.) 6:3, 6:3, 4:6, 6:7 (7:9), 7:6 (10:6), Carreňo (14-Šp.) - Cachín (Arg.) 7:6 (7:4), 6:1, 7:6 (7:3), De Minaur (22-Austr.) - Hsu Jü-hsiou (Tchaj-wan) 6:2, 6:2, 6:3, Schwartzman (23-Arg.) - Krutych (Ukr.) 6:4, 6:7 (6:8), 6:3, 7:6 (7:5), Evans (25-Brit.) - Bagnis (Arg.) 6:4, 4:6, 6:4, 6:4, Jarry (Chile) - Kecmanovič (26-Srb.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:3), Dimitrov (27-Bulh.) - Karacev (Rus.) 7:6 (7:3), 7:5, 6:2, Davidovich (30-Šp.) - Bublik (Kaz.) 6:0, 6:7 (3:7), 3:6, 6:4, 6:3, Djere (Srb.) - Bergs (Belg.) 6:4, 1:6, 6:4, 6:1, Chardy (Fr.) - Galán (Kol.) 1:6, 7:5, 6:1, 6:4, Bonzi (Fr.) - Bellucci (It.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4, Paul (USA) - Struff (Něm.) 6:1, 7:6 (8:6), 6:2, Wolf (USA) - Thompson (Austr.) 6:3, 3:6, 6:4, 7:5, Brooksby (USA) - O'Connell (Austr.) 3:6, 6:2, 6:3, 6:2, Shelton (USA) - Čang Č'-čen (Čína) 4:6, 6:3, 6:2, 2:6, 7:6 (10:4), Popyrin (Austr.) - Ceng Čchun-hsin (Tchaj-wan) 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Plíšková (30-ČR) - Wang Si-jü (Čína) 6:1, 6:3, L. Fruhvirtová (ČR) - Fourlisová (Austr.) 6:0, 6:4, Sabalenková (5-Běl.) - Martincová (ČR) 6:1, 6:4, Džábirová (2-Tun.) - Zidanšeková (Slovin.) 7:6 (10:8), 4:6, 6:1, Garciaová (4-Fr.) - Sebovová (Kan.) 6:3, 6:0, V. Kuděrmětovová (9-Rus.) - Zanevská (Belg.) 6:2, 7:6 (7:4), Bencicová (12-Švýc.) - Tomovová (Bulh.) 6:1, 6:2, Kontaveitová (16- Est.) - Grabherová (Rak.) 6:2, 6:3, Samsonovová (18-Rus.) - Paoliniová (It.) 6:2, 6:4, Alexandrovová (19-Rus.) - Bonaventureová (Belg.) 6:2, 6:1, Schmiedlová (SR) - Trevisanová (21-It.) 6:3, 6:2, Mertensová (26-Belg.) - Muguruzaová (Šp.) 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, Birrellová (Austr.) - Kanepiová (31-Est.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:1, Townsendová (USA) - Parryová (Fr.) 6:1, 6:1, Giorgiová (It.) - Pavjučenkovová (Rus.) 6:0, 6:1, Rogersová (USA) - Hartonová (Niz.) 6:4, 6:3, Fernandezová (Kan.) - Cornetová (Fr.) 7:5, 6:2, Volynetsová (USA) - Rodinová (Rus.) 6:3, 6:2, Martičová (Chorv.) - Golubicová (Švýc.) 6:3, 6:4, Putincevová (Kaz.) - Cirsteaová (Rum.) 2:6, 6:4, 6:3.