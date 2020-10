Plicní ventilátory CoroVent mají certifikaci pro nouzové využití

Plicní ventilátor CoroVent, který představili zástupci Českého vysokého učení technického (ČVUT) na tiskové konferenci 14. září 2020 v Praze. Dvě stovky těchto plicních ventilátorů jsou podle ČVUT připraveny k dodání do nemocnic. Zařízení mohou výrobce kontaktovat prostřednictvím formuláře na webu školy. Jde o ventilátory, na jejichž výrobu se lidé složili ve sbírce vyhlášené letos na jaře.

Plicní ventilátor CoroVent, který představili zástupci Českého vysokého učení technického (ČVUT) na tiskové konferenci 14. září 2020 v Praze. Dvě stovky těchto plicních ventilátorů jsou podle ČVUT připraveny k dodání do nemocnic. Zařízení mohou výrobce kontaktovat prostřednictvím formuláře na webu školy. Jde o ventilátory, na jejichž výrobu se lidé složili ve sbírce vyhlášené letos na jaře. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Plicní ventilátory CoroVent získaly českou registraci pro nouzové využití při léčbě pacientů s covidem-19. Výrobci je tak mohou začít rozvážet do rezerv českých nemocnic. ČTK o tom v dnešní tiskové zprávě informovali zástupci ČVUT a třebíčské společnosti MICo. Ventilátor vznikl na jaře díky spolupráci ČVUT, iniciativy COVID19 a firmy MICo. Lidé na něj ve sbírce přispěli 12 miliony korun, díky čemuž bylo vyrobeno 182 kusů. Že by přístroje měly tento týden registraci získat napsal ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterý.

ČVUT minulý týden na webu nabídla ventilátory zaplacené ze sbírky. Nyní je firma MICo rozveze zdarma a zajistí také zaškolení personálu. Mluvčí ČVUT Andrea Vondráková uvedla, že nemocnice poptaly 650 kusů. Podotkla, že se tak nyní nedostává zhruba 450 zařízení. Pokud by byly vyrobeny, putovaly by především do menších nemocnic.

"Chtěli bychom poprosit firmy, které by měly zájem pomoci českým nemocnicím, aby přispěly jakoukoliv částkou na úhradu tohoto ventilátoru. Chceme jednat i s hejtmany a dalšími zřizovateli nemocnic, kteří si o CoroVent požádali ohledně získání financí na jejich úhradu," řekl rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Podle školy byla cena jednoho ventilátoru snížena na 200.000 korun a jde o nejlevnější ventilátor na trhu.

Jiří Denner z firmy MICo pak řekl, že použití CoroVentů bude možné v případě, že nemocnice nebudou mít volná už žádná standardně certifikovaná zařízení.

"V posledních dnech nás kontaktovaly některé nemocnice, kterým už ventilátory došly, nebo jim zbývaly jednotky kusů a nutně potřebovaly doplnit stavy," uvedl Denner. "Bohužel jsme jim je nemohli do dnešního dne dodat, protože bychom tím porušili zákon a samy nemocnice by je pak pod hrozbou trestního stíhání nemohly použít. Bloková výjimka tento stav naštěstí mění a nastane-li situace, že nemocnicím certifikované ventilátory dojdou, mohou beztrestně použít CoroVenty," konstatoval. Denner také zdůraznil, že výhodou těchto ventilátorů je snadná obsluha, zaškolení tak trvá krátce.

V srpnu získal český plicní ventilátor americkou certifikaci FDA EUA (Emergency Use Authorization), která má usnadnit především jejich prodej do zahraničí.

Minulý týden ministr Prymula na dotaz ČTK řekl, že resort pořídil od začátku epidemie do nemocnic 500 nových ventilátorů. Dostaly je státní, krajské i soukromé nemocnice.

Vláda v pátek schválila objednávku 500 přístrojů za 250 milionů korun. O další ventilátory Česko požádalo také prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Evropské unie.