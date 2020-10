Pletařky v Novém Veselí upletly pět km šály, lemuje obchvat

Nové Veselí (Žďársko) - Pletařky v Novém Veselí na Žďársku vyrobily šálu dlouhou přes pět kilometrů, stejně jako právě dostavěný silniční obchvat městyse. Potvrdila to dnešní zkouška, při níž dvojice dobrovolníků postupně rozvinuly kola s pestrobarevnou pleteninou podél celé nové trasy silnice. Byl tak ustanovený nový český rekord, jde o nejdelší ručně pletenou šálu lemující silniční obchvat, řekl ČTK komisař pelhřimovské Agentury Dobrý den David Rafaj.

"Šála, která byla dneska natažená kolem obchvatu, měří 5064 metrů," řekl Rafaj. Podotkl, že šály bylo upleteno ještě o 246 metrů víc, ale nebyla použitá celá.

"Celá akce začala v srpnu 2015," zavzpomínala iniciátorka Jitka Kalasová. Ženy tehdy začaly společně plést šálu, aby se zabavily, a lidé se jich začali ptát, proč. "Mně blesklo hlavou: Pořád se diskutuje obchvat, upleteme ji na podporu, aby se ten obchvat postavil," řekla.

Ruku k dílu nakonec přiložilo víc než osm desítek žen, byť některé jen symbolickým centimetrem. Jiné upletly i stovky metrů šály, Jaroslava Švomová má na svém kontě 1023,5 metru. "Kolik padlo vlny, to jsme nepočítali," řekla Kalasová. Materiál se sháněl různě. "Po půdách, staré svetry se páraly, dobrovolníky jsme oslovovali, aby nám darovali vlnu," vyjmenovala.

Auta začnou po nové silnici objíždět Nové Veselí 30. října. Její stavbu se městys snažil prosadit léta, aby se v této obci ležící na krajské silnici mezi Jihlavou a Žďárem nad Sázavou snížila hustota dopravy. Když kraj se stavbou obchvatu loni zjara skutečně začal, byla už šála dopletená.

Natažení pleteniny srolované do 75 balíků podél čerstvě dokončené asfaltové vozovky dnes dopoledne zabralo přes tři hodiny. Organizaci ztížila vládní opatření proti koronaviru. Namísto původně plánovaných několika desítek lidí se při rozvinování šály postupně střídalo pouze pět dvojic. Lidé v Novém Veselí se pak o položení šály dověděli z místního rozhlasu. Doprovodný program odpadl.

Asi dvacet centimetrů široká šála bude lemovat obchvat do nedělního odpoledne, kdy ji dobrovolníci zase začnou balit. Kdo bude chtít, může si podle Kalasové následně část pleteniny vzít a využít ji po svém. Z kusů šály by se dala udělat třeba podložka na sezení. Někdo by ji prý chtěl i na ponožky.

Nejdelší šála v Česku podle Rafaje vznikla z podnětu časopisu Praktická žena před jednadvaceti lety. Byla to celorepubliková výzva. Vytvořena byla šála dlouhá 137,941 kilometru. Tehdy to byl nejen český, ale i světový rekord, uvedl.