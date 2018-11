Kladno - Před měsícem si užil hokejový útočník Tomáš Plekanec v Montrealu ovace při slavnostním ceremoniálu u příležitosti překonání hranice 1000 zápasů v NHL a v sobotu se bránil v hale Bell Centre dojetí znovu. Při utkání Canadiens s Vegas (5:4) seděl v lóži den po oficiálním oznámení odchodu z jeho osudového klubu a po poděkování na kostce nad ledem mu fanoušci znovu vestoje aplaudovali.

"Jak bych to řekl... Bylo to pro mě překvapivé. Určitě jsem to nečekal. Je to krásný, že ti lidé umí ocenit práci, kterou tam hráči odvedou. Ať jsem to já nebo někdo jiný," řekl novinářům Plekanec, který se v úterý vrátil do Česka a dnes trénoval s prvoligovým Kladnem.

Sezonu začal mezi náhradníky na tribuně, potom stihl jen tři zápasy a vstřelil v nich jednu branku. V tom posledním 17. října proti St. Louis, před kterým si užil ceremoniál i s maminkou Květou a syny Matyášem a Adamem, si poranil záda. A tím se nakonec uzavřela jeho kariéra v NHL spjatá téměř výhradně s Montrealem.

Loučení fanoušků po předčasném konci jej dojalo. "Je to respekt k práci a všemu, co stojí za tím, aby se člověk dostal vůbec do NHL, vydržel tam tak dlouho a strávil tolik let v jednom týmu. Bylo to od nich krásné, strašně jsem si to užil a budu si to pamatovat do konce života," doplnil Plekanec.

V NHL odehrál celkem 1001 zápasů a připsal si v nich 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí. V play off přidal v 94 zápasech 53 bodů (18+35). Z toho jen 17 startů a dvě asistence v základní části a sedm utkání v bojích o Stanley Cup a čtyři body za dva góly a dvě přihrávky zaznamenal v Torontu, kde působil pouze od konce února do závěru minulé sezony.

S Canadiens 1. července podepsal jako nechráněný volný hráč s Montrealem roční kontrakt na 2,25 milionu dolarů s možností vydělat na bonusech další 1,25 milionu. Jenže v době jeho zranění se generální manažer Marc Bergevin rozhodl na předčasném rozvázání smlouvy a sázet centry, které má k dispozici.

"Nejsem ve stádiu, kdy bych nevěděl, v jaké fázi kariéry jsem. Je mi 36 let. Ta liga je úplně někde jinde a je tam spousta mladých hokejistů," komentoval svůj odchod do Evropy, který nastal oproti plánu o několik měsíců dřív. "Nejtěžší chvíle byla, když jsem šel do kabiny a oznamoval jsem to tam kluků, že končím. Uvědomil jsem si, že do té kabiny, kde jsem strávil nějakou dobu kariéry, už nepůjdu."

Jen 16 duelů v základní části NHL v dresu Montrealu mu chybělo k tomu, aby jako šestý hráč v historii nasbíral i 1000 startů v dresu Canadiens. Dokázali to v barvách čtyřiadvacetinásobného vítěze Stanleyova poháru pouze Henri Richard (1246 zápasů), Larry Robinson (1202), Bob Gainey (1160), Jean Béliveau (1125) a Claude Provost (1005).

"Je to jen číslo. Je jedno, jestli je to 998, 1001 nebo 1100. Ta čísla na papíře vypadají dobře, ale já si daleko víc cením toho všeho, co je za tím. Co člověk prožije s klukama v kabině, na těch tripech a atmosféru na stadionech. Cením si těch emocí, zkušeností a toho, jaké jsem tam potkal lidi. To je na tom pro mě z té kariéry to nejcennější," doplnil Plekanec.

Montreal zůstane navždy v jeho srdci a bude jeho fanouškem. "Budu také sledovat, jak se vyvíjí hokej, protože ten se tam každým rokem posouvá. Je tam spousta detailů, které jsou strašně důležité. Pokud se člověk chce orientovat i nadále v tom pojetí hokeje, co se tam hraje, tak to musí sledovat. Určitě na to budu koukat dál. I proto, kdybych třeba někdy trénoval, abych věděl, jak se má hokej dělat," dodal Plekanec.