Montreal - Hokejový útočník Tomáš Plekanec ukončí po vzájemné dohodě angažmá v Montrealu. Generální manažer Canadians Marc Bergevin dnes oznámil, že šestatřicetiletého českého centra v sobotu umístí na listinu volných hráčů, což je krok potřebný k ukončení smlouvy, a nabídne ho ostatním týmům v NHL. Sám Plekanec však naznačil, že již v zámoří působit nebude a vrátí se do Česka.

"Kluci mi budou chybět. Je to další rodina, chodil jsem sem každé ráno. Teď to končí. Určitě mi to bude chybět, to je jisté. Budu je sledovat a fandit jim," řekl Plekanec na tiskové konferenci v Montrealu.

Plekanec v červenci podepsal jako nechráněný volný hráč s Montrealem roční kontrakt na 2,25 milionu dolarů s možností vydělat na bonusech dalšího 1,25 milionu. V této sezoně však odehrál jen tři zápasy.

První tři duely nového ročníku strávil jako zdravý náhradník na tribuně a od poloviny října je znovu mimo hru. Tentokrát kvůli problémům se zády, které ho podle původních odhadů měly vyřadit na několik týdnů.

Klub se nakonec rozhodl, že s Plekancem bude situaci řešit, a dohodl se na konci jeho angažmá. "Bylo to velice těžké rozhodnutí. Tomáš bude vždy součástí Canadiens. S tím, jak se naši hráči v centru zlepšují, jsem si musel s Tomášem vysvětlit situaci. Setkali jsme se a došlo k oboustranné dohodě," vysvětlil Bergevin.

Před zraněním Plekanec stihl odehrát jubilejní 1000. zápas v NHL, který navíc ozdobil jedinou brankou v sezoně. Na významný milník dosáhl jako jedenáctý český hokejista v zámořské soutěži.

Celkem kladenský rodák v NHL odehrál 1001 zápasů, drtivou většinu z nich v dresu Montrealu. Jen 17 duelů sehrál v Torontu, které se na konci února stalo jeho jediným dalším působištěm v NHL. V základní části nasbíral 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí, v play off má na kontě dalších 94 duelů a 53 bodů za 18 gólů a 35 asistencí.

Zůstal 16 duelů od toho, aby jako šestý v historii nasbíral i 1000 startů v základní části v dresu Canadiens. Dokázali to v barvách čtyřiadvacetinásobného vítěze Stanleyova poháru pouze Henri Richard (1246 zápasů), Larry Robinson (1202), Bob Gainey (1160), Jean Béliveau (1125) a Claude Provost (1005).

"Jsem šťastný, co jsem tady dokázal. Mohu odejít spokojený," uvedl Plekanec, který nechtěl vybrat jeden konkrétní moment, na který bude z působení v Montrealu nejvíce vzpomínat. "Byla jich spousta a je těžké nějaký vybrat," dodal Plekanec.