Plekanec se uvedl třemi body a chce s Kladnem zpět do extraligy

Kladno - Třemi body za gól a dvě asistence se v úvodním utkání v dresu Kladna po návratu z Komety Brno uvedl hokejový útočník Tomáš Plekanec. V sobotním 1. kole první ligy přispěl k výhře nad Kolínem 7:1. Zpět do mateřského klubu zamířil dlouholetý hráč Montrealu po roce stráveném v Brně a s týmem hrajícího majitele Jaromíra Jágra podepsal dvouletou smlouvu. Kladnu chce po roce pomoci k postupu zpět do extraligy.

"Mně to přišlo, jako kdybych v podstatě neodešel. Pro mě vlastně ani jiná možnost nebyla, jiné varianty jsem neřešil. Přišel jsem s klukama trénovat, pak jsme si nad tím s Jardou sedli a domluvili se. Já jsem samozřejmě rád, že to vyšlo, a věřím, že to tu zase vrátíme zpátky," řekl klubovému webu Plekanec, který se do Kladna vrátil, aby byl nablízku nemocné matce.

Od 6. března, kdy Kometa hrála poslední duel předčasné ukončení minulé sezony, sehrál Plekanec jediný duel, a to 4. srpna ještě za Brňany na začátku Poháru Generali České pojišťovny. Nebylo podle něj snadné se nyní dostat do rytmu.

"Půl roku bez zápasu není žádná sranda. Poslední utkání jsem měl někdy na začátku března a od té doby jen jeden přátelák. Takže sice žádná sláva, ale vyhráli jsme," prohlásil Plekanec. Kladno stále ještě bez Jágra, který se zapojí do sezony později, zvládlo duel s nováčkem bez problémů.

"Nikdo jsme opravdu dlouho nehráli ostrý zápas. A po té době jsme šli do utkání o body, kdy víme, že musíme vyhrávat hned. Samozřejmě netušíme, jak to celé dopadne, co bude a nebude. Ale i když výsledek je jasný, tak to vůbec nebylo jednoduché, oni byli hodně nepříjemní. Zvlášť v první třetině hodně bojovali, byli rychlejší a silnější než my," podotkl sedmatřicetiletý centr.

Stejně jako on si připsal v utkání tři body (2+1) jeho spoluhráč z útoku Adam Kubík. "Adam hrál výborně. Já ho samozřejmě znám už z dřívější doby a je to obrovský talent. Když na sobě bude pracovat, bude mít pěknou kariéru. Je potřeba to dokázat i v zápasech se silnějšími soupeři a vynikat. Je to další z hráčů, který může pro Kladno hrát v dalších letech důležitou roli," řekl Plekanec.

Na utkání při současných omezeních kvůli šíření nemoci covid-19 zavítalo na ČEZ stadion pro 5200 diváků 1670 fanoušků. "Tady byla vždy super atmosféra, ať přijde víc nebo méně lidí. A na to, v jaké jsme době a co se všechno kolem děje, tak to bylo výborné. Doufejme, že to tak zůstane a lidí přijde víc, že se nebudou na zimák bát přijít. Snad si v sezoně budeme moci užít každý zápas alespoň ve stejném počtu," podotkl Plekanec.

Další duel mělo hrát Kladno ve středu s Přerovem, který je ale v karanténě. Středočeši pravděpodobně místo toho nastoupí v předehrávce proti Slavii. Plekanec se změněným programem moc nezabývá. "Je důležité se soustředit na hru jako takovou. Stejně tak u těch mladých kluků, aby se zlepšovali a aby si tým sednul. Tréninku moc nebylo, kluci byli na začátku přípravy v karanténě, takže je potřeba toho ještě hodně nabruslit a natrénovat. Teď můžeme jít jen den ode dne a týden od týdne a doufat, že to k něčemu bude a sezonu dohrajeme," uvedl.

Motivaci být na první pozici má Kladno i z důvodu, že by se ročník nedohrál a konečné pořadí by se určovalo podle do té doby odehraných zápasů. "Je to jasně dané. Je potřeba vyhrát každý zápas a být na prvním místě. Nikdo ale neví, jestli se podaří odehrát aspoň těch padesát procent utkání. Musíme si užít každý zápas, který vůbec můžeme odehrát," dodal Plekanec.