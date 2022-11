Plekanec rozhodl po obratu Kladna o výhře nad Litvínovem 3:2 v prodloužení

Kladno - Hokejisté Kladna zvítězili v utkání 18. kola extraligy nad Litvínovem po parádním obratu 3:2 v prodloužení. Severočeši dlouho směřovali za čtvrtou výhrou pod novým hlavním koučem Karlem Mlejnkem, když vedli krátce před koncem 2:0, ale domácí dvěma góly při hře bez gólmana srovnali krok a v čase 60:37 rozhodl o výhře Rytířů kapitán Tomáš Plekanec. Kladenští se tak vrátili v tabulce na 13. místo zpět před Litvínov.

Souboj Rytířů s mužstvem Vervy nabídl podle očekávání především urputný boj s minimem hokejové krásy. Šance přineslo až vyloučení hostujícího beka Strejčka v páté minutě. V následné početní výhodě zakončoval ranou bez přípravy Kubík, strážce hostující branky Godla ho však vychytal. Ze stejné parkety dopadl po chvilce úplně stejně i Plekanec.

Krátce poté, co se síly na ledě vyrovnaly, zazvonil na tyčku za Bowovými zády Šalda. V 11. minutě slavili Severočeši vedoucí gól, když se odražený puk dostal k Havelkovi, jenž neváhal, zkusil štěstí bekhendem a zaznamenal svůj první gól v probíhající extraligové sezoně. Přesilovku po Plekancově provinění však už Litvínovští nevyužili.

První velkou příležitost ve druhé části měl Procházka, když zakončoval z kruhu pro vhazování, ale Godla schoval kotouč v lapačce. Na druhé straně neuspěl při snaze o navýšení náskoku Straka. Pak se hrálo dlouho bez šancí a zajímavých momentů, pouhých 19 sekund před koncem třetiny však přidal druhý gól hostů Kudrna, když mu nabil Sukeľ, jenž v rohu kluziště zablokoval Dotchinovu rozehrávku.

Kladenští s přeskupenými formacemi sice ani náznakem nerezignovali, ale na dostřel se jim dostat dlouho nedařilo. Ve 45. minutě neposlechl kotouč při zpracování před Godlovou brankou Klepiše. Litvínovští pečlivě hlídali svůj náskok až do finiše, ale nakonec ho neuhlídali.

Dvě a půl minuty před vypršením základní hrací doby vystartoval Bow na střídačku a domácí to zkusili se šesti hráči v poli. A byli úspěšní. V čase 57:56 snížil po teči Slováčkovy rány od modré čáry Kubík. Hosté pak nevyužili pár šancí na třetí gól do prázdné branky, a to se jim vymstilo, když 48 sekund před sirénou vyrovnal úspěšnou dorážkou Zikmund. V prodloužení pak rozjásal domácí po krásné nabídce Cibulskise Plekanec.

Rytíři Kladno - HC Verva Litvínov 3:2 v prodl. (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 58. Kubík (Klepiš, Slováček), 60. Zikmund (Beran, M. Procházka), 61. Plekanec (Cibulskis, Kubík) - 11. Havelka (Helt, Demel), 40. Kudrna (M. Sukeľ). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 4379.

Kladno: Bow - Slováček, Dotchin, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Babka - M. Procházka, Plekanec, Kubík - Zikmund, Klepiš, Michnáč - O. Bláha, Indrák, Melka - Brodecki, Filip, Beran. Trenér: Vejvoda.

Litvínov: Godla - D. Zeman, Zile, Jaks, Strejček, Wesley, Demel, Šalda - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, P. Straka - Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Mlejnek.