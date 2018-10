New York - Útočník Tomáš Plekanec v pondělním duelu proti Detroitu jako jedenáctý český hokejista nastoupil k 1000. zápasu v NHL. Významný milník ozdobil první trefou v sezoně, kterou pomohl k výhře Montrealu 7:3 nad Detroitem, a oceněním pro největší hvězdu večera. Asistenci si za Red Wings, kteří prohráli i šesté utkání a stále čekají na úvodní výhru, připsal obránce Filip Hronek.

Pětatřicetiletý Plekanec se zařadil do vybrané společnosti českých hráčů, kterým vévodí Jaromír Jágr se 1733 starty. Přes tisíc duelů odehráli také Roman Hamrlík (1395), Robert Holík (1314), Radek Dvořák (1260), Patrik Eliáš (1240), Václav Prospal (1108), Radim Vrbata (1057), Petr Svoboda (1028), Milan Hejduk (1020) a Petr Sýkora (1017).

V NHL Plekanec debutoval v sezoně 2003/04 a s výjimkou krátkého působení v Torontu v minulém ročníku, kde odehrál 17 zápasů v základní části a dalších sedm v play off, strávil celou kariéru v organizaci Montrealu. Na kontě má 608 bodů za 233 branek a 375 nahrávek.

Proti Detroitu kladenský rodák zařídil v 17. minutě vedení 2:0. Najel si do útočného pásma na přihrávku obránce Noaha Juulsena, naznačil střelu z levého kruhu, čímž si gólmana Jimmyho Howarda vytáhl z brankoviště, a zpoza brankové čáry dostal puk do sítě odrazem od hokejky dojíždějícího obránce Filipa Hronka.

Držitel jedné stříbrné a dvou bronzových medailí z mistrovství světa Plekanec se stal po Henrim Richardovi, Larrym Robinsonovi a Alexeji Kovaljovovi čtvrtým hráčem v dějinách kanadského klubu, který ve svém 1000. duelu skóroval.

Dlouholetá opora Montrealu se dočkala ovací vestoje. "Chtěl jsem, aby to co nejrychleji uteklo a mohli jsme hrát. Samozřejmě to ale bylo úžasné, vychutnal jsem si to. Emoce příliš neprojevuji. Vím, že je to úspěch a že ho po konci kariéry ocením, ale teď se soustředím na hru," řekl Plekanec.

"Je to skvělý pocit. Když jsem tady začínal, nikdy jsem o ničem podobném nesnil. Byla to skvělá jízda a doufám, že bude pokračovat i nadále," doplnil střední útočník, který na hranici 1000 utkání dosáhl jako 13. hráč mezi aktivními hokejisty a celkově jako 324. v historii ligy.

Radost z něho měl i trenér Montrealu Claude Julien. "Má proč být šťastný. Dneska vypadal, jako kdyby se napil pramene mládí. Byl jsem jeho první kouč v Severní Americe a jsem šťastný, že ho trénuji i nyní, kdy překonal takovou metu," uvedl vítěz Stanley Cupu z roku 2011.

Canadiens prožívají dobrý vstup do sezony, přestože v posledním roce skončili ve Východní konferenci až na 14. místě. V pěti zápasech ukořistili tři výhry, jedna z porážek navíc přišla až v prodloužení.

"Nepřekvapuje mě to, jelikož podobnou sezonu jako tu poslední jsme zažili už předtím a i po ní jsme se oklepali. Stejně jako tehdy i letos se kluci vrátili po létě hladoví a nabuzení, protože si tím nechtějí znovu projít. Stalo se mi to dvakrát a vím, jak je těžké dokončit sezonu, když víte, že budete mezi posledními," prohlásil Plekanec, jehož si Montreal na draftu v roce 2001 zamluvil ve třetím kole z 71. pozice.

Za Red Wings, kteří prohráli i šesté utkání, si Hronek připsal asistenci a bodoval ve třetím utkání za sebou. Poprvé v sezoně se v detroitské sestavě objevil útočník Martin Frk.

V oslnivých výkonech pokračuje útočník Auston Matthews, jenž dvěma přihrávkami pomohl Torontu k pátému triumfu za sebou. Maple Leafs porazili hosty z Los Angeles 4:1 a jednadvacetiletý Američan i v sedmém zápase od začátku ročníku zaznamenal alespoň dva body. Stal se teprve pátým hráčem, jemuž se něco takového povedlo. Stejně se do kronik NHL zapsali Mario Lemieux a Kevin Stevens (oba v sezoně 1992/93), Mike Bossy (1984/85) a Wayne Gretzky (1983/84).

"Nevím, čím to je. Jen hraju hokej, bavím se a vytvářím si příležitosti, které se snažím proměnit. Mám štěstí, že mi to tam padá. Naše lajna si skvěle rozumí a neustále se zlepšuje. Nejdůležitější je vyhrávat a v tom chceme pokračovat," prohlásil první hráč draftu 2016 a s 16 body za deset branek a šest asistencí lídr kanadského bodování.

Výsledky NHL:

Toronto - Los Angeles 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 1. a 48. K. Kapanen, 20. Marleau, 29. Marner - 24. Kovalčuk. Střely na branku: 25:34. Diváci: 19.429. Hvězdy utkání: 1. K. Kapanen, 2. Sparks, 3. Matthews (všichni Toronto).

Nashville - Minnesota 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky: 7. C. Smith, 24. Ekholm, 33. F. Forsberg, 60. Salomäki - 14. Dumba, 36. M. Koivu. Střely na branku: 28:31. Diváci: 17.165. Hvězdy utkání: 1. Turris, 2. F. Forsberg, 3. C. Smith (všichni Nashville).

Ottawa - Dallas 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky: 40. Lajoie, 42. B. Tkachuk, 51. Boedker, 59. Z. Smith - 17. Klingberg. Střely na branku: 24:38. Diváci: 12.358. Hvězdy utkání: 1. C. Anderson, 2. B. Tkachuk, 3. Duchene (všichni Ottawa).

Montreal - Detroit 7:3 (3:1, 3:0, 1:2)

Branky: 8. a 36. Drouin, 17. Plekanec, 20. Tatar, 24. Gallagher, 25. Hudon, 59. Byron - 18. a 48. Athanasiou (na první Hronek), 51. Vanek. Střely na branku: 35:28. Diváci: 20.323. Hvězdy utkání: 1. Plekanec, 2. Tatar, 3. Drouin (všichni Montreal).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Toronto 7 6 0 1 33:23 12 2. Boston 5 4 0 1 22:13 8 3. Montreal 5 3 1 1 18:13 7 4. Ottawa 6 3 1 2 24:22 7 5. Buffalo 5 3 0 2 11:13 6 6. Tampa Bay 3 2 0 1 11:7 4 7. Detroit 6 0 2 4 14:30 2 8. Florida 3 0 1 2 7:10 1

Metropolitní divize:

1. Carolina 6 4 1 1 23:18 9 2. New Jersey 3 3 0 0 14:4 6 3. Columbus 5 3 0 2 16:19 6 4. Washington 5 2 1 2 20:19 5 5. Pittsburgh 4 2 1 1 15:17 5 6. NY Islanders 4 2 0 2 11:10 4 7. Philadelphia 5 2 0 3 16:20 4 8. NY Rangers 5 1 0 4 12:18 2

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 6 5 0 1 19:12 10 2. Chicago 5 3 2 0 22:21 8 3. Colorado 5 3 1 1 19:12 7 4. Dallas 5 3 0 2 18:15 6 5. Winnipeg 5 3 0 2 11:11 6 6. St. Louis 5 1 2 2 15:20 4 7. Minnesota 5 1 2 2 12:18 4

Pacifická divize:

1. Anaheim 6 4 1 1 17:14 9 2. Vancouver 5 3 0 2 19:17 6 3. Calgary 5 3 0 2 18:16 6 4. San Jose 6 2 1 3 17:19 5 5. Los Angeles 6 2 1 3 12:16 5 6. Vegas 6 2 0 4 11:19 4 7. Edmonton 3 1 0 2 5:10 2 8. Arizona 4 1 0 3 3:9 2

Kanadské bodování NHL:

1. Matthews (Toronto) 7 16 (10+6) 2. Rielly (Toronto) 7 13 (3+10) 3. Tavares (Toronto) 7 11 (6+5) 4. Bergeron (Boston) 5 11 (5+6) 5. Aho (Carolina) 6 11 (4+7) 6. Marner (Toronto) 7 11 (4+7) 7. A. Radulov (Dallas) 5 10 (4+6) 8. Seguin (Dallas) 5 10 (3+7) 9. Marchand (Boston) 5 10 (1+9) 10. Pastrňák (Boston) 5 9 (7+2) 18. Voráček (Philadelphia) 5 8 (2+6) 111. Gudas (Philadelphia) 4 4 (0+4) 114. Krejčí (Boston) 5 4 (0+4) 143. Hertl (San Jose) 6 3 (2+1) 169. Hronek (Detroit) 6 3 (1+2)