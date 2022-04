Plekanec dovedl pěti body Kladno k mečbolu, Rytíři vyhráli v Jihlavě 7:2

Jihlava - Hokejisté Kladna zvítězili ve 4. utkání baráže o extraligu na ledě Jihlavy vysoko 7:2 a od udržení mezi elitou je dělí jediná výhra. V sérii vedou Rytíři už 3:1. Čtvrteční porážku odčinili Středočeši i přesto, že dnes inkasovali jako první. Výrazně jim k tomu pomohl trest do konce utkání domácího gólmana Maxima Žukova, který obdržel v 17. minutě. V dresu vítězů si připsal pět bodů za dva góly a tři nahrávky kapitán Tomáš Plekanec, o asistenci méně měl Adam Kubík. Pátý zápas se odehraje v pondělí od 18 hodin v Chomutově.

Kladno začalo ve velkém stylu a Žukov se musel mít hned od úvodního vhazování na pozoru. Jágr připravil velkou šanci pro Pytlíka, po třech minutách jel Plekanec sám na jihlavskou branku, Jágr o chvilku později nabil Woodovi, ale ve všech případech měla nad zakončujícími střelci navrch klíčová opora domácích v brankářské masce.

Při hře ve čtyřech na obou stranách naopak udeřila Dukla, když skóre otevřel zblízka Helt. Domácí vedoucí gól nastartoval a aktivita se na několik minut přesunula na jejich stranu. Vynutili si i první přesilovku, v ní však ujeli do přečíslení dvou na jednoho Plekanec s Hlavou. Zakončující Plekanec po pěkném manévru nedokázal důrazněji zakončit.

Jen co byli Kladenští v plném počtu, zavezl ve 13. minutě Zikmund kotouč do útočného pásma, nabídl ho na kruh, kde se do něj opřel z jízdy Arzamascev a zacílil přesně. V polovině 17. minuty přišel zkrat Žukova, jenž píchl hokejkou Berana a za bodnutí špičkou hole obdržel trest na pět minut a do konce utkání. Do branky tak musel Wolf a domácí čelili tříminutové přesilovce Rytířů, neboť menší trest obdržel i Beran. Jako první ji využil půl minuty před přestávkou Baránek.

Ze druhé třetiny uběhlo jen 28 sekund a hosté v dohrávané přesilovce trestali znovu: Kubík po Plekancově nabídce napřáhl za kruhem a Wolf neměl šanci zareagovat. Dotchin pak hrál se zlomenou holí, ale největší šanci měl v oslabení Kubík: s jeho bekhendem si však Wolf dokázal poradit. Už v plném počtu hráčů zahrozil znovu Kubík, jenže Wolf vyhrál i tento minisouboj.

Ve 28. minutě se dokázal prosadit Cachnín a vrátil tak Jihlavu do hry. Po polovině zápasu dal o sobě znovu vědět Kubík. Tentokrát v roli nahrávače připravil stoprocentní šanci pro Hlavu, ten však k překvapení všech minul odkrytou branku. V závěru druhé třetiny se rozhodovalo. Na jedné straně nezamířil přesně ve velké šanci Čachotský, hra se okamžitě přelila opačným směrem, do dalšího úniku se dostal Plekanec a díky bekhendové dorážce tentokrát uspěl.

Když pak znovu sám střelou z kruhu zvýšil ve 47. minutě už na 5:2 pro Rytíře, bylo jasné, že ti už si vybojovaný mečbol ujít nenechají. Zápas dohrávali s velkým přehledem. Rozdíl ve skóre navíc ještě navýšili Zikmund a svým druhým dnešním gólem Kubík.

Hlasy trenérů po utkání:

Viktor Ujčík (Jihlava): "Pro nás to byl dneska zápas blbec. Od začátku jsme za soupeřem zaostávali v pohybu, což jsme si řekli, ale také jsme si řekli, že není důvod k panice, protože máme výborného gólmana a obětavé kluky, kteří spoustu těch střel dokážou pochytat. Řekli jsme si, že si počkáme na nějaké svoje šance. Šli jsme i do vedení, bohužel potom v tom pětiminutovém oslabení jsme dostali dva góly. I tak jsme kluky burcovali, že není dobojováno a máme to na dostřel. Podařilo se nám i snížit, soupeř sice pořád nějakým způsobem kontroloval hru, nehraje se však na šance, ale na góly, a my jsme pořád věřili, že nějaký gól jsme schopní dát. Myslím, že nás trochu načal ten gól na 2:4 po chybě na modré čáře a od té doby - i tím, jak nám nešly nohy - bylo na ledě jen jedno mužstvo."

Jiří Burger (Kladno): "My jsme určitě chtěli odehrát lepší zápas než včera, což si myslím, že se nám podařilo. Měli jsme dobrý pohyb, vytvářeli jsme si šance, jen byla škoda, že jsme nevyužili více šancí v té první třetině, abychom soupeři odskočili. Když byl zápas o jeden dva góly, byl pořád otevřený. My jsme se tlačili dopředu, Jihlava hrozila z protiútoků. Když jsme pak dali ve třetí třetině na 5:2, tak si myslím, že to byl zlomový gól a už jsme to dotáhli k vítězství."

HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 2:7 (1:2, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 9. Helt (T. Havránek, Dundáček), 28. Cachnín (L. Mareš, Bilčík) - 13. Arzamascev (Zikmund, J. Suchánek), 20. Baránek (Kubík, Plekanec), 21. Kubík (Plekanec), 39. Plekanec (Kubík), 47. Plekanec (Hlava, Wood), 50. Zikmund (Pytlík), 54. Kubík (Plekanec, Baránek). Rozhodčí: Pešina, Kika - Hynek, Ondráček. Vyloučení: 2:4, navíc Žukov (Jihlava) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:3. Diváci: 5557. Stav série: 1:3.

Jihlava: Žukov (17. Wolf) - L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Valenta, Kowalczyk, A. Dvořák - T. Havránek, Menšík, Čachotský - Helt, M. Zadražil, T. Harkabus - V. Brož, F. Seman, Cachnín - P. Čermák, M. Juda, Eliáš. Trenér: Ujčík.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Ticháček, Baránek, Arzamascev, J. Suchánek - Kubík, Plekanec, Hlava - Jágr, Zikmund, Pytlík - Melka, M. Indrák, M. Beran - Babka, Kuťák, O. Machala. Trenér: D. Čermák.