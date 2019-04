Kladno - Hokejový útočník Tomáš Plekanec naplnil misi, s kterou se na konci listopadu pro dlouholetém působení v NHL vrátil z Montrealu do Kladna, a slaví s Rytíři návrat do extraligy po pěti letech. Šestatřicetiletý centr věří, že se šestinásobný mistr Československa vrací na výsluní.

"Všechno to klaplo, jsme strašně šťastní. Jsem rád za kluky, protože tady bojovali spoustu let, aby se vrátili do extraligy, a teď se to konečně povedlo. Doufám, že Kladno bude zpátky tam, kde bylo celá léta," radoval se Plekanec, jenž se pro návrat do mateřského klubu rozhodl na konci listopadu po předčasném ukončení smlouvy v Montrealu.

Symbolicky u postupu byli s Jaromírem Jágrem jako dvě největší aktivní hvězdy z kladenské líhně. "Po Montrealu, kdy jsem se vrátil domů, to byla moje první myšlenka," uvedl Plekanec. "Jsem strašně rád, že jsem mohl být součástí tohoto týmu. Nevím, jestli to je symbolické, vyšlo to i s tím mým rokem. Trochu jsem doufal, že sezonu dohraju ještě v Montrealu, ale situace byla jiná. Pro mě v tu chvíli na prvním místě pomoct Jardovi a Kladnu k zpátky do extraligy."

Při návratu cítil, že Rytířům lidé v boji o návrat nevěří. "Spousta lidí mi říkala, že nemám vůbec šanci, že až to uvidím, tak tady nebudu chtít být a ještě se rozhodnu hrát v extralize," ujistil Plekanec, který na střídavý start vypomáhal do půlky února extraligové Kometě Brno.

"Ale já jsem věřil, že to můžeme udělat. Když budeme hrát týmově a určití hráči budou hrát tak, jak hráli, tak se to povede. Jarda Jágr dal poslední zápas čtyři góly, já měl nějaké body, ale je spousta kluků, bez nichž bychom nemohli vyhrát. Třeba naše nově sestavená čtvrtá lajna otočila baráž, musel bych jmenovat všechny kluky," řekl Plekanec.

Sedmačtyřicetiletý Jágr v pátek zařídil čtyřmi góly pojistku postupu při výhře v Českých Budějovicích 4:2. Takové střelecké představení prožili fanoušci u třetího nejlepšího střelce historie NHL v jeho bohaté kariéře dosud jen jednou - 14. října 2000 v domácím duelu Pittsburghu proti Rangers (8:6).

"Jarda je střelec, před bránou a mezi kruhy to samozřejmě umí. Dal během play off a baráže spoustu gólů ze střel z voleje. Nikdo takový už nikdy nebude. Fanoušci by si to měli užít," komentoval Plekanec výkon kladenské legendy. "Nemá cenu se furt bavit o jeho věku. Myslím, že už to nikdo nikdy v Čechách ani na světě nezopakuje. Klobouk dolů, já si neumím představit, že za jedenáct let bych hrál takovým způsobem nebo se cítil tak, jak se cítí on. Těžko k tomu něco dodat," doplnil.

Plekanec má v baráži stejně jako vedoucí Jágr na kontě z deseti zápasů 13 bodů. Opět prokázal útočné kvality, přestože v poslední době se v NHL i v reprezentaci spíše soustředil na defenzivní práci. "Strávil jsem přes minutu na přesilovce, což nevím, kdy bylo naposledy. Když jsem byl v NHL a byl na první přesilovce, tak jsem taky body měl, ale role se mění a musíš se naučit hrát cokoliv a akceptovat to. Jedině tak můžeš vydržet hrát dlouho," řekl Plekanec.

Vybojovaný postup staví juniorský mistr světa z roku 2001 v kariéře hodně vysoko. "Já jsem neměl to štěstí tím, že jsem byl pořád v Montrealu a nepovedlo se nám nikdy dostat úplně nahoru, tak jsem za týmové úspěchy strašně rád. Chci si to užít. Věřím, že se nám bude dařit příští sezonu," prohlásil vicemistr světa z roku 2006 a držitel bronzů ze světových šampionátů 2011 a 2012.

"Já jsem naposledy vyhrál v juniorech, medaile z mistrovství světa jsou samozřejmě nádherné, taky se to nestává často. Není to sice žádný titul nebo Stanley Cup, ale je to ohromně těžká soutěž. Systém, který byl nastavený, tak byl strašně těžký. Jsem rád, že jsme tím prošli relativně hladce, což bylo pro nás klíčové, že jsme se netrápili déle v play off první ligy, i když to byly těžké zápasy," podotkl.

Těší se na nedělní poslední domácí duel v sezoně s Chomutovem, kdy se Rytíři podělí o radost z postupu s fanoušky. "Už když jsem se vracel, tak jsem se těšil na fanoušky jak kdekoliv v Čechách, tak na Kladně. Když tam přijde plný zimák, tak atmosféra byla neskutečná. Každý zápas jsem si snažil užít, jak nejlépe jsem mohl. Nevím, která sezona bude moje poslední, ale tohle je krásný pocit, že to vyšlo. Lidi jsou z toho šťastní a my taky, takže si to užijeme," uvedl Plekanec.

Na bujaré oslavy po pátečním potvrzení postupu se nechystal. "Ještě máme dva zápasy, takže já jdu spát domů a uvidíme potom v neděli nebo v úterý. Na tyto věci máme jiné experty," smál se. "Dívám se na to zpovzdálí a s nadhledem. Mám radost za kluky, že se jim povede hrát tu nejlepší soutěž v Čechách, a doufám, že na sobě budou makat. Spousta z nich je mladých a šikovných. Teď mají šanci se hokejově zvednout," prohlásil.

Je rád, že sám díky působení v Kometě extraligu okusil. "Takže vím, co mě čeká. Uvidíme, jak to bude vypadat, hrát nejvyšší soutěž je vždycky lepší než tu pod tím. Ale teď vůbec nemám žádné plány. Pro mě to byl strašně těžký rok po sportovní i osobní stránce. Teď si potřebuji odpočinout a soustředit se na kluky," těšil se rozvádějící se Plekanec na syny Matyáše a Adama.