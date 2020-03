Plážovým volejbalistkám komplikuje cestu na OH koronavirus

Praha - Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová jsou připravené naskočit do turnajů a stvrdit svůj postup na olympijské hry. Plány, jak se do Tokia probojovat, jim ale komplikuje koronavirus.

Nausch Sluková a Hermannová mají nakročeno na druhou společnou olympiádu ze světového žebříčku. Z toho se má počítat dvanáct nejlepších výsledků za dva roky, jenže Češky jich mají vinou zranění zatím zapsaných deset.

Jejich rakouský trenér Simon Nausch, zároveň manžel Slukové, měl vymyšleno, co potřebuje jeho pár uhrát, aby měl účast na hrách zajištěnou. "Z devíti turnajů by měly stačit dva dobré výsledky do desítky a bude to v pohodě," kalkuloval.

Jenže epidemie koronaviru jeho strategii mění. Mezinárodní federace FIVB už zrušila či odložila dubnové turnaje v Číně a jeden nově zařazený v Singapuru. Nejistá je akce v Moskvě a z devíti plánovaných turnajů najednou zůstávají jen čtyři.

"Je to velmi složitá situace," uvedl Nausch na tiskové konferenci. "Náš sport obnáší hodně cestování, což je komplikace. Jsme ve vyčkávací fázi. Nesmíme koukat dopředu, následující čtyři měsíce budou nevyzpytatelné," doplnila Sluková.

V diskusi mezi trenéry a vedením soutěže Nausch navrhl, aby se v rámci zachování férovosti kvalifikace započítávalo jen deset výsledků. To by už Nausch Slukovou s Hermannovou na olympiádu posunulo. "Ale nevím, jestli to bude vyslyšeno. Pokud by bylo víc turnajů zrušeno, tak by měli nějak reagovat," konstatoval Nausch.

Kouč proto nabádá hráčky, aby se soustředily především na sebe. "Na to, co můžou mít pod kontrolou, co můžou ovlivnit svojí hrou," podotkl kouč.

Češky mají za sebou už tři soustředění. Po čtrnácti dnech strávily v Kapském Městě, na Tenerife a znovu v Kapském Městě. "Cítíme se dobře, musíme spoustu věcí vypilovat, ale po herní stránce i sehranosti je to lepší než loni," připomněla Sluková, že před rokem začínala po problémech s ramenem s přípravou pozdě.

Volejbalistky odletí na přípravu do Los Angeles, kde budou mít možnost se rozehrát s Američankami či Kanaďankami. Odtud vyrazí na první turnaj do Mexika. "I po tolika letech, co to hraju, tak budu před prvním zápasem a turnajem nervózní, ale pak to z nás spadne, zařadíme autopilota a pojedeme," řekla Nausch Sluková.

Po Mexiku by měly hrát v Brazílii a počítají v druhé půlce května s účastí na českém turnaji v Ostravě. "Tam se těšíme. Máme tam zrovna dva zajímavé výsledy, jeden nejlepší a jeden nejhorší, tak se možná letos ukáže, na kterou stanu se v Ostravě kloníme," uvedla s úsměvem Hermannová.

Kvalifikovat se na olympiádu je možné ještě z Kontinentálního poháru, který se hraje týmově - mužský a ženský pár. Z červnového finále v Eindhovenu se na olympijské hry dostanou vítězové.