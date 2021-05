Plážový volejbal v Ostravě se bude hrát i před fanoušky

Ostrava - Až tisícovka lidí denně bude moci sledovat v Ostravě světový plážový volejbal. Pořadatelé turnaje Světového okruhu J&T Banka Ostrava Open získali pro diváky od ministerstva zdravotnictví výjimku. Do areálu se dostanou fanoušci s negativním testem na covid-19, dokladem o prodělané nemoci covid-19 či průkazem o očkování.

Turnaj se uskuteční od 2. do 6. června a bude poslední čtyřhvězdičkovou akcí, kde půjde získat body do olympijské kvalifikace. Už víceméně s jistotou účasti v Tokiu by měli startovat české páry Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem a Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou.

"Už v loňském roce si na zrušený ročník zakoupilo vstupenky téměř tisíc fanoušků, kterým můžeme díky ministerské výjimce vyjít vstříc a nabízíme zvýhodněné jednodenní lístky. Zbylé vstupenky pak půjdou do volného internetového prodeje," popsal aktuální situaci předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta v tiskové zprávě.

Do celého areálu se dostane maximálně tisíc lidí na den. Předloni se jen na centrkurtu usadilo 2700 diváků a v celém areálu v Dolních Vítkovicích jich denně bývalo až pět tisíc.

Tentokrát budou muset fanoušci na tribunách sedět ob jedno místo. "Což není tak složité. Zásadní bude rozdělit areál tak, aby se diváci nedostali do kontaktu s hráči a hráčkami," doplnil ředitel turnaje Martin Duka. Při vstupu budou organizátoři měřit divákům teplotu.

Vstupenky půjdou do prodeje v pondělí 24. května v poledne prostřednictvím síť Ticketportal. Na kvalifikaci vyjde lístek na sto korun, ve čtvrtek a v pátek na první dva dny zápasů hlavní soutěže ve skupinách a úvod play off budou stát 200 a o víkendu na den 400 korun.