Plážoví volejbalisté Perušič a Schweiner si v Ostravě zahrají o medaile

Ostrava - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič, David Schweiner si na turnaji Světového okruhu v Ostravě po čtvrtfinálové výhře 21:15, 21:17 nad italskou dvojicí Paolo Nicolai, Daniele Lupo zahrají o medaile. Jejich soupeři v boji o finále budou v neděli úřadující mistři světa Oleg Stojanovskij s Vjačeslavem Krasilnikovem z Ruska.

Českým jedničkám a předloňským finalistům z Ostravy, kteří v březnu vybojovali historický triumf na turnaji v Dauhá, vyšla taktika hrát na Nicolaie. Na bloku se dařilo Schweinerovi, který sedmkrát zastavil útok soupeře. Trojnásobní evropští šampioni a stříbrní medailisté z her v Riu Nicolai s Lupem za celý zápas nenašli protizbraň.

"Určitě se dá najít řada věcí, které se dají zlepšit, ale s výsledkem jsme spokojeni," řekl České televizi Perušič. "Prostředí i písek jsou skvělé, není si na co stěžovat," pochvaloval si Schweiner bouřlivou atmosféru.

V druhém kole play off nejvýše nasazení čeští hráči zdolali po obratu Rakušany Robina Seidla a Philippa Wallera 2:1 na sety. Stejně jako v pátečním duelu s lotyšským párem Aleksandrs Samoilovs, Janis Šmedinš museli utkání otáčet. První set prohráli 18:21.

"Začátek nestál zase za nic, jako u všech zápasů, co jsme tu hráli. Pak se nám to podařilo otočit a začali jsme hrát, jak umíme," řekl Schweiner České televizi. Další dvě sady čeští hráči před výbornou kulisou v areálu Dolních Vítkovic získali v poměru 21:19 a 15:10.

S rakouskými volejbalisty si zopakovali třísetový boj z dubnového turnaje v Cancúnu, kde je rovněž porazili. "Nebýt domácího publika, tak by dneska Rakušané vyhráli 2:0. Většinu zápasu hráli mnohem lépe než my, výborně servírovali," uvedl Perušič. "Publikum sehrálo větší roli, než by se možná zdálo. Tahle atmosféra vás nutí nevypustit jediný balon a bojovat až do konce. Díky tomu se nám povedlo ten druhý set otočit. V tie-breaku měl David několik dobrých bloků a jim přestal fungovat servis, což potom rozhodlo," dodal.

Muži - play off: 2. kolo: Perušič, Schweiner (1-ČR) - Seidl, Waller (23-Rak.) 2:1 (-18, 19, 10), čtvrtfinále: Perušič, Schweiner - Nicolari, Lupo (9-It.) 2:0 (15, 17).