Plážové volejbalistky Hermannová a Štochlová postoupily v Agádíru do čtvrtfinále

Agádír (Maroko) - Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová postoupily na turnaji Pro Tour kategorie Challenge v Agádíru do čtvrtfinále. České jedničky tak minimálně vyrovnají své společné maximum, páté místo z květnového turnaje stejné kategorie v Kusadasi. Jakub Šépka s Tomášem Semerádem vypadli v osmifinále a skončili v Maroku devátí.

Hermannová se Štochlovou zahájily turnaj páteční porážkou s Litevkami Monikou Paulikieneovou a Erikou Kliokmanaitéovou, proti nimž nevyužily devět mečbolů. Druhý zápas ve skupině poté vyhrály a prošly do předkola play off. V něm dnes zdolaly 21:19, 21:14 australský pár Nicole Lairdová, Phoebe Bellová a bez ztráty setu zvládly i osmifinále proti finské dvojici Niina Ahtiainenová, Anniina Parkkinenenová.

Po výhře 21:15 a 21:17 postoupily Hermannová se Štochlovou letos podruhé do čtvrtfinále, v němž se ještě dnes večer utkají se španělskou dvojicí María Carrová, Ángela Lobatová.

Také Šépka se Semerádem prošli do play off s bilancí jedné výhry a jedné porážky z třetího místa ve skupině a museli absolvovat předkolo. Češi v něm porazili 21:19, 19:21, 15:9 litevskou dvojici Patrikas Stankevičius, Audrius Knasas. V osmifinále čtvrtý tým z loňského mistrovství světa do 21 let nestačil na favorizované Italy Adriana Carambulu, Enrica Rossiho a nasazeným jedničkám podlehl 16:21, 15:21. Čeští mladíci obsadili dělené deváté místo a zaznamenali svůj nejlepší výsledek na turnajích kategorie Challenge.