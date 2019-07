Plážové koše jsou na Baltu tradicí, jeden má i Merkelová

Heringsdorf (Německo) - Modrobílé plážové koše, které rekreanty chrání před větrem a pískem, jsou neodmyslitelným doplňkem prakticky všech německých pláží u Baltského moře. Jejich nejstarší manufaktura sídlí na ostrově Usedom, kde je ručně vyrábí už téměř 100 let. Jeden ze zdejších košů, které stojí nejčastěji mezi 1000 a 10.000 eury (25.500 a 255.000 korunami), má i německá kancléřka Angela Merkelová.

"Loni před Vánoci sem přišli lidi ze zemské Křesťanskodemokratické unie (CDU) a řekli, že hledají dárek na rozloučenou pro stranickou šéfku a že to musí být něco mimořádného, ale zároveň ne luxusního, prostě něco takového jako je ona sama," vypráví šéf firmy Korbwerk Usedom Dirk Mund, jak získal svého dosud nejznámějšího zákazníka.

"Společně se zástupci CDU jsme ho pak vymysleli a v lednu jsem jí ho byl předat na stranickém sjezdu CDU v Meklenbursku-Předním Pomořansku," říká s tím, že se Merkelová z dárku skutečně těšila. Zatím je sice ve stranické centrále v Berlíně, ale není vyloučené, že si ho někdy - až skončí jako kancléřka - vezme i k sobě. "Pak v něm bude moci pohodlně doma sedět a bude mít konečně klid," věří Mund, jehož firma na Usedomu plážové koše vyrábí už od roku 1925.

Její typickou klientelou ale nejsou politici typu Merkelové nebo představitelů skupiny zemí G8, kteří ve speciálním nadstandardně velikém plážovém koši poseděli během zasedání v severoněmeckém Heiligendammu v roce 2007. Mnohem častěji si ručně vyráběný produkt pořizují firmy, které ho pak v přímořských letoviscích pronajímají, nebo obyčejní Němci na doma. "Plážové koše jdou s Němci i do zahraničí, prodáváme jim je i do USA, Panamy nebo Chile," říká podnikatel, u něhož si nedávno tradiční výrobek objednal i německý manželský pár žijící v Praze.

Na rozdíl od jiných produktů, které není problém objednat online, si plážové koše drtivá většina zákazníků objednává, až když si je přímo na místě vyzkouší. "Chtějí si do toho sednout, zjistit, jaký to je pocit," vysvětluje Mund v místnosti, kde je možné si prohlédnout a vyzkoušet kolem 20 různých plážových košů.

Všechny jsou vyráběné podle individuálního přání zákazníka přímo ve zdejší malé továrně. Lidé si přitom mohou zvolit prakticky všechno, od velikosti koše, přes jeho barvu, druh dřeva a použitých látek, až po to, jestli bude vybaven osvětlením, zvukovým systémem nebo třeba ledničkou. Rozdílným přáním odpovídají i rozdílné ceny. "Plážový koš s jednoduchým vybavením, objednaný ve větším množství firmou, která ho pak bude pronajímat, u nás cenově začíná na 699 eurech. Když jste koncový zákazník, tak nejjednodušší model začíná na 999 eurech," podotýká Mund. Nejdražší koš v jeho nabídce přijde na 11.000 eur.

Výroba standardního koše pro dva lidi, který váží 70 kilo, trvá zhruba dva dny. Vyrobit a smontovat dohromady přes 500 různých součástek ale není vůbec jednoduché. "Na výrobu plážových košů je potřeba několik vlastních závodů. Jednak potřebujete truhlárnu, pak část na pletení, šití, polstrování, ochranu povrchů a konečnou montáž," vysvětluje majitel firmy o 25 zaměstnancích, kteří za rok zvládnou vyrobit na 2000 standardních košů.

Dobře vyrobený koš, o který se někdo správně stará, by podle Munda měl vydržet alespoň 30 let. O tom, že v Německu další léta vydrží i tradice plážových košů, nepochybuje. "Je to mix kultury, tradic a emocí, proč se plážové koše uchytily právě v Německu, a ne jinde," myslí si rodák z Kielu. Lidem dávají nejen možnost schovat se před větrem a pískem, ale také najít soukromí. "Když za to zaplatím devět eur na den, tak je to můj kousek země, a ne váš. Vy jste jinde," dodává.