Plážová volejbalistka Nausch Sluková je těhotná

Praha - Plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková je těhotná. Radostnou zprávu oznámila dvojnásobná medailistka z mistrovství Evropy o vánočních svátcích na sociálních sítích. Právě kvůli touze založit s manželem a trenérem Simonem Nauschem rodinu přerušila třiatřicetiletá hráčka letos v létě kariéru.

"My jsme ten nejkrásnější dárek dostali už před pár měsíci. Nechávali jsme si to pro sebe a nejbližší rodinu, ale náš předčasný vánoční dáreček už se moc skrývat nechce a začíná se jasně ukazovat světu. Zdá se tedy, že je na čase se o tu radost podělit i s vámi. Kdo by to byl řekl, že rok 2021 nakonec přeci jen bude jedním z mým nejmilejších a že poslední čtvrtletí letošního roku vyjde konečně podle představ," napsala Nausch Sluková na instagramu.

Vítězka šesti turnajů Světového okruhu letos přišla o třetí olympijskou účast kvůli pozitivnímu testu na koronavirus. S Barborou Hermannovou tak nemohly navázat na společný start v Riu de Janeiro. V roce 2012 v Londýně vybojovala Nausch Sluková ještě v páru s Kristýnou Kolocovou na olympiádě páté místo. Na srpnové tiskové konferenci nevyloučila, že se pokusí probojovat na olympijské hry v Paříži v roce 2024.